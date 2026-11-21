El accidente ocurrió cerca de la localidad de Curuzú Cuatiá. (Gentileza El Litoral)

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Un camionero de 45 años murió este sábado tras un choque frontal entre dos camiones en la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá, Corrientes. El siniestro ocurrió cerca de las 4.30 y las pericias buscan determinar por qué el vehículo que conducía invadió el carril contrario.

La víctima fatal manejaba un Scania con patente paraguaya que avanzaba de norte a sur y llevaba un acoplado tipo cisterna, cuya carga sería aceite o grasa. De acuerdo con los primeros datos, tras el impacto salió despedido de la cabina junto con el asiento y quedó tendido a unos 20 metros del transporte. Cuando llegó la Policía, ya no presentaba signos vitales.

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El otro vehículo era un Iveco que circulaba de sur a norte con alimentos no perecederos y productos de limpieza. Su conductor, de 51 años, declaró que el Scania se cruzó hacia su carril cuando ambos camiones estaban por encontrarse.

De acuerdo a su relato, el hombre intentó esquivar al transporte paraguayo, aunque no pudo evitar la colisión. El golpe alcanzó el lateral izquierdo del Iveco, detrás de la cabina, mientras que el Scania sufrió daños en su frente y en un lateral. El camionero sobreviviente padeció lesiones y cortes por la rotura de los cristales, pero se encontraba en buen estado general de salud.

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En la zona trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, dos ambulancias del hospital local Dr. Fernando Irastorza y una dotación de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, bajo la coordinación de Gustavo Claus. También participó Patricia Cáceres, perito del Equipo Técnico de Investigación (ETI).

La fiscal de turno, Clara Belén Arrúa, dispuso actuaciones de oficio y ordenó pericias accidentológicas para reconstruir la mecánica del hecho. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que el Scania se desplazó hacia el carril opuesto.

En la Ruta 11 murió un hombre y una mujer fue internada en grave estado

El choque de Corrientes ocurrió horas después de otro siniestro fatal en la provincia de Buenos Aires. Omar Pedro Pérez, de 68 años y oriundo de Quilmes, murió luego de que la Jeep Renegade que conducía despistara, volcara y se incendiara sobre la ruta provincial 11, en el kilómetro 306, cerca de San Clemente del Tuyú.

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El aviso al 911 ingresó a las 23:20 del viernes. La camioneta terminó sobre el cantero central, envuelta en llamas, y el cuerpo de Pérez fue hallado a pocos metros. Una mujer de alrededor de 60 años que viajaba con él fue asistida en el lugar y trasladada inconsciente, en grave estado, al hospital de San Clemente del Tuyú.

La víctima fatal del siniestro ocurrido en la provincia de Buenos Aires tenía 68 años (Gentileza 0223)

Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú y General Lavalle, junto con personal de emergencias médicas, intervinieron en el operativo. La Policía Vial registró calzada mojada y visibilidad reducida al momento del accidente, condiciones que serán evaluadas en la investigación.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, conducida por el fiscal Mario Pérez. Las actuaciones buscan establecer qué provocó el despiste, el vuelco y el incendio posterior.

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