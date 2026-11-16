Melconian le reconoció al Gobierno haber pateado el hormiguero pero le cuestionó que ahora "están colgados del travesaño"

El economista y candidato a presidente dijo que hay que superar este plan económico sin volver atrás

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Carlos Melconian reconoció que el Gobierno de Javier Milei logró frenar la dinámica económica que heredó, pero advirtió que el programa enfrenta un límite y cuestionó la falta de definiciones sobre la siguiente etapa. “Se consolida la idea de una transición que incluyó patear el hormiguero. Y ahora están colgado del travesaño”, afirmó durante una entrevista en el ciclo Infobae a las Nueve.

El economista planteó que la administración libertaria tuvo capacidad para alterar el esquema previo, aunque sostuvo que esa tarea no alcanza para encarar un proceso sostenido de crecimiento. “Tuvo la habilidad, porque había que parar lo otro y lo otro se paraba pateando el hormiguero”, dijo. Sin embargo, agregó que en el sector privado y en los mercados persiste una pregunta sin respuesta: “Todo el mundo en privado sabe que no sabe cómo sigue la película”.

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Melconian aclaró que su mirada no supone reclamar una salida anticipada de Milei. “No la estoy echando, porque el único que sale, saca y pone gobierno es el voto popular”, afirmó. Pero, ante la interpretación de que el oficialismo llegó al límite de lo que podía hacer, coincidió: “Eso es”. Y reforzó ese diagnóstico: “Por eso estoy diciendo: mirá, esto tiene un techo”.

Melconian cuestionó la falta de una segunda etapa

Para el ex presidente del Banco Nación, la actual gestión concentró sus esfuerzos en el orden fiscal, en contener las presiones financieras y en usar el tipo de cambio como un ancla contra la inflación. Consideró que esos objetivos son relevantes, aunque insuficientes para un presidente y su ministro de Economía.

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“Se han preocupado, después de patear el hormiguero, en tener equilibrio en las cuentas, en tener el tipo de cambio como el instrumento represor de la tasa de inflación y en no tener un conflicto con el pago de la deuda, que no está mal, pero eso para un secretario, no es ni para el presidente ni para el ministro”, expresó.

El economista señaló que el sector privado y los mercados desconocen el rumbo futuro del plan oficial tras la etapa inicial de ordenamiento.

Según Melconian, un gobierno debe tener una definición más amplia sobre el rumbo del país, que incluya aspectos institucionales y sociales. “El país es la geopolítica, la calidad de vida, qué opinás de la educación pública, qué opinás de la salud de la gente, qué hacés con la justicia”, enumeró. A su criterio, esas áreas son “funciones indelegables del Estado, aun desde una óptica liberal”.

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El economista también marcó una diferencia con la orientación doctrinaria del oficialismo, aunque aclaró que comparte la defensa de la propiedad privada y del mercado libre. “No sé qué país hay en la cabeza, no sé lo que es la escuela austríaca”, señaló. También cuestionó la posibilidad de que el modelo acepte una brecha social amplia: “No sé si realmente se toman a pecho que el 15 % de la población puede andar bien y el resto se la tiene que rebuscar”.

La inflación, las tarifas y el costo de la transición

Durante la conversación, Melconian afirmó que había sido un error esperar que la inflación cayera de manera inmediata tras el cambio de gobierno. “Hay un error muy grave de entrada, es que creer que la inflación iba a colapsar”, sostuvo.

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Para fundamentar esa posición, recordó que las experiencias de estabilización requieren tiempo. Mencionó el caso de la convertibilidad y dijo que Carlos Menem tardó desde julio de 1989 hasta marzo de 1991 para implementar el plan, mientras que Domingo Cavallo mantuvo una inflación mensual de 1,5% durante otro año. “Fueron cuarenta meses”, indicó, antes de agregar que especialistas extranjeros suelen ubicar los procesos de estabilización en un horizonte de cinco o seis años.

Melconian sostuvo que la persistencia de una inflación anual cercana al 30% mantiene abiertas tensiones en otros frentes de la economía. “Como la inflación no colapsa y es treinta anual, vos tenés un problema de otras variables ligadas a la inflación: salarios, subsidios, tipo de cambio, combustibles regulados”, enumeró.

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Carlos Melconian advirtió que el programa económico de Javier Milei alcanzó un techo y carece de definiciones sobre su próxima etapa. (REUTERS/Yara Nardi)

También rechazó que el ajuste pueda desentenderse de la situación de los hogares. “Vos no podés decir que se jodan”, afirmó al referirse a los ingresos que no alcanzan hasta el final del mes. En esa línea, dijo que el desafío consiste en compatibilizar la corrección de los desequilibrios con una mejora en las condiciones de vida.

Su propuesta de crecimiento y su posición electoral

El ex funcionario de Mauricio Macri presentó su propia aspiración política como una etapa posterior al ajuste. “Yo creo en otro país”, afirmó, y vinculó esa idea con su experiencia personal. “Yo nací muy abajo, muy orgulloso y de una familia muy decente. Y mi instrumento fue la escuela y la Universidad de Buenos Aires”, relató.

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Su propuesta, según explicó, se apoya en el crecimiento económico. “En lo único que creo es en el crecimiento económico”, dijo. Luego definió su objetivo: “Yo quiero liderar ese proceso de crecimiento de un país que tiene con qué”.

Ante una pregunta sobre su relación con dirigentes políticos y una eventual convergencia con Patricia Bullrich, Melconian evitó anticipar un armado electoral. “Los que pensamos igual en algún momento converger, donde alguno liderará”, señaló. A la vez, explicó que busca sostener un perfil ajeno a las estructuras tradicionales, aunque sin ignorar la necesidad de construir apoyos. “La idea mía de outsider, pero no virgen”, definió.

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Sobre una posible vuelta del kirchnerismo, evitó hacer pronósticos. “Eso te lo puedo contestar el domingo de la elección a las nueve de la noche”, respondió. Y cuestionó que el debate político se ordene bajo la lógica de la confrontación permanente: “Esas cosas de Boca o River hay que quebrarlas”.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS MELCONIAN

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