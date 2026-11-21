Ferrari 499P Modificata chocó con un Ferrari F2004, en una sesión privada de pista organizada por la marca italiana

Guardar

Las Finali Mondiali Ferrari celebran su 34.ª edición en el Circuito de Barcelona-Catalunya, que recibió por primera vez el encuentro anual de la marca de Maranello. La actividad, prevista entre el 17 y el 23 de noviembre, reúne competencias, exhibiciones y sesiones de los programas Corse Clienti, destinados a propietarios de vehículos de competición de Ferrari.

Sin embargo, el foco quedó en el choque entre dos Ferrari que interrumpió una de las actividades de pista. Un Ferrari 499P Modificata impactó contra la parte trasera de un Ferrari F2004, el monoplaza con el que Michael Schumacher conquistó su séptimo título mundial de Fórmula 1, durante una sesión sin carácter competitivo. El video se viralizó desde una cuenta de TikTok (@jgs92x).

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió al aproximarse a una curva del trazado catalán. El F2004 desaceleró y el 499P Modificata, que llegaba detrás a mayor velocidad, no consiguió frenar antes del contacto. La colisión reunió en una misma escena a un prototipo derivado de un auto ganador en Le Mans y a uno de los monoplazas más reconocidos de la historia de la escudería italiana.

Después del golpe, los ocupantes de ambos vehículos descendieron de los autos, se saludaron y conversaron junto a la pista. Una grúa ingresó para retirar primero el F2004 y luego el 499P Modificata. Las imágenes del hecho circularon inmediatamente en las redes sociales y abrieron comentarios sobre los daños que pudieron sufrir dos unidades vinculadas a momentos muy distintos de Ferrari en la competición.

PUBLICIDAD

“La magnitud de la colisión es impactante, dado que el valor combinado de los dos coches implicados ronda los 18 millones de euros, e incluso una simple reparación de un chasis y componentes de fibra de carbono tan exclusivos podría costar cientos de miles de euros”, planteó el cronista Jacopo Moretti en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. En el detalle, explicó que el 499P Modificata está tasado en unos 8 millones y la F2004 puede oscilar entre 3 y 9 millones de euros, “dependiendo del historial del chasis y sus victorias”.

El 499P Modificata pertenece al programa Sport Prototipi Clienti y deriva del hiperauto con el que Ferrari ganó en Le Mans. La firma produjo 30 unidades en todo el mundo de este modelo, diseñado para que sus clientes puedan conducirlo en circuitos fuera de las carreras oficiales. El F2004, por su parte, forma parte de F1 Clienti y conserva su asociación con la temporada en la que Schumacher alcanzó su séptimo campeonato.

PUBLICIDAD

La presencia de ambos autos formaba parte de la propuesta de Corse Clienti, el programa de Ferrari que permite a propietarios utilizar modelos de diferentes épocas bajo el acompañamiento técnico de la empresa. La actividad no tiene el formato de una competencia tradicional, pero sí contempla el uso en pista de vehículos de alto rendimiento, monoplazas y prototipos que tuvieron participación o inspiración directa en campeonatos internacionales.

En palabras de La Gazzetta dello Sport, estos vehículos “no se adquieren a través de los canales comerciales habituales, sino que se asignan por invitación a un selecto grupo de coleccionistas elegidos directamente por Ferrari para los programas F1 Clienti y Sport Prototype Client”. En ese marco, “los propietarios desembolsan millones de euros para poseerlos, pero en la mayoría de los casos los coches permanecen almacenados, revisados ​​y preparados directamente en los departamentos especiales de Maranello".

PUBLICIDAD

Las Finali Mondiali se desarrollan por primera vez en Barcelona (@ferrarirace)

Antes de la ceremonia, la página oficial de Ferrari definió el propósito del 499P Modificata: “El Modificata 499P es un modelo distinto desarrollado específicamente para actividades de pista de clientes fuera de las carreras competitivas. Aunque comparte sus orígenes técnicos con el coche de carreras, cuenta con características dedicadas y soluciones diseñadas para ofrecer una experiencia de conducción exclusiva y atractiva”.

El programa que llega a Barcelona va más allá del Ferrari Challenge. El XX Programme reúne modelos de altas prestaciones concebidos para un uso exclusivo en circuito, mientras que F1 Clienti y Sport Prototipi Clienti ofrecen a los propietarios la posibilidad de manejar monoplazas de Fórmula 1 y prototipos de competición. La agenda también incluye Club Competizioni GT, integrado por vehículos GT de carreras de diversas generaciones.

PUBLICIDAD

La programación deportiva concentra sus jornadas decisivas durante el fin de semana. El sábado se celebran las sesiones clasificatorias de las distintas categorías y el domingo se disputan las carreras mundiales, con una duración de 30 minutos más una vuelta, que definen a los vencedores de cada división en una final conjunta.

Propietarios de prototipos, autos de Fórmula 1 y vehículos GT participan en el Circuito de Barcelona-Catalunya (@ferrarirace)

Filippo Petrucci, director técnico del programa, había explicado un año antes el alcance de F1 Clienti y el tipo de experiencia que busca brindar a los compradores de estos monoplazas. “Conducir un monoplaza de Fórmula 1 es, posiblemente, la experiencia más extrema que se puede vivir sobre cuatro ruedas. El programa Formula 1 Clienti es, sin lugar a dudas, la propuesta más exclusiva que Ferrari ofrece a sus clientes. Les brindamos la oportunidad de adquirir y pilotar monoplazas de Fórmula 1 que compitieron en Grandes Premios durante temporadas anteriores”.

PUBLICIDAD

Petrucci también se refirió al respaldo que reciben los clientes durante las jornadas organizadas por la compañía. “Estos vehículos pueden utilizarse en eventos no competitivos que organizamos por todo el mundo, contando con el respaldo oficial de Ferrari —incluidos nuestros propios técnicos y mecánicos—, lo que garantiza un entorno seguro para que los clientes disfruten al máximo. Además, bajo la supervisión de nuestros instructores —pilotos de carreras profesionales—, los clientes pueden aprender y perfeccionar día a día sus habilidades al volante de estos coches”.

El evento contó con la presencia de Arthur Leclerc, piloto del GT World Challenge Europe y hermano de Charles Leclerc, actual piloto principal de Ferrari en Fórmula 1. La reunión permitió reunir vehículos construidos en décadas diferentes y mostrar el trabajo que requiere conservarlos y prepararlos para volver a rodar en condiciones controladas.

PUBLICIDAD

“Trabajamos con monoplazas de Fórmula 1 que abarcan desde 1970 hasta la actualidad. Los modelos más antiguos que pasan por nuestro taller datan de la década de 1970, mientras que los más recientes son de 2018: máquinas híbridas con motor V6 turboalimentado, cuya arquitectura es prácticamente idéntica a la de los monoplazas que compiten hoy en el Campeonato Mundial de Fórmula 1”, completó Petrucci.