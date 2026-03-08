Gustavo Neffa, de Research for Traders: “El crecimiento durante este año y el próximo será moderado”

"Se dio un superávit fiscal por dos años consecutivos, se evitó una recesión prolongada o una hiperinflación. Hoy el EMAE muestra un máximo histórico y sobre todo porque el Banco Central está ordenado"

La economía de la desregulaciones, baja de inflación y reducción de impuestos a la exportación e importación está provocando diferentes velocidades: crecen y se reactivan las industrias extractivas, la producción agropecuaria, algunas economías regionales y la actividad financiera, mientras que una importante franja de la industria manufacturera de origen no agropecuario transita por un sendero contractivo sin capacidad de reactivación sin la tutela del Estado Nacional. Una gran parte de sus altos costos proviene de gobiernos provinciales y municipales.

Para analizar ese contexto, Infobae entrevistó a Gustavo Neffa, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Dirección Bancaria por el CEMA y MBA por la Universidad de Rochester, Nueva York, así como socio y director de Research for Traders (RfT), donde lidera un equipo de analistas de mercados financieros y asesora a clientes en la conformación y seguimiento de portafolios tanto domésticos como internacionales.

— ¿Qué interpretación hace del mensaje del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias, especialmente respecto a las perspectivas económicas para los próximos meses?

— Partimos de la base de que la primera etapa del plan económico, que fue la estabilización, ya está cumplida. Porque la inflación cayó de más de 200% anual en 2023 a 31,5% el año pasado, se dio un superávit fiscal por dos años consecutivos, se evitó una recesión prolongada o una hiperinflación. Hoy el EMAE muestra un máximo histórico y sobre todo porque el Banco Central está ordenado. Todo lo anterior revalorizó al peso y permitió la baja del índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a la zona de 500 pb.

Esto generó condiciones necesarias para la etapa de crecimiento: la economía se expande a partir de actividades primarias, industrias basadas en el agro y la energía, y los servicios.

Sigue siendo polémica la reducción de protecciones industriales y la mayor competencia externa, ya que la industria manufacturera aún se resiente. Resta la recomposición de la microeconomía de muchas empresas luego de la liberación de tarifas y la desregulación general.

Lo que se prevé son más reformas estructurales. Después de la aprobación de la reforma laboral, el foco está en la reforma tributaria, la profundización de la desregulación económica, continuación de privatizaciones (Transener, Metrogas y Aysa en forma inmediata) y más reducción del Estado, todo sobre la base del ajuste fiscal y una política monetaria más restrictiva, siempre en el marco de la recompra de divisas contra pesos a medida que la demanda lo permita, sin presionar sobre la inflación, que aceleró levemente en los últimos meses.

El crecimiento durante este y el próximo año será moderado, e impulsado por el agro, energía (Vaca Muerta), minería (cobre y litio) e inversiones, concentradas en distintos proyectos bajo el paraguas del RIGI. Los servicios exportadores y la economía del conocimiento se verán notablemente beneficiados. En cambio, el comercio dependiente del consumo interno y la construcción pública permanecen entre los sectores más afectados.

— ¿Cuáles son las principales fortalezas con las que inicia el año legislativo y la economía argentina en el tercer año de gestión de Javier Milei?

— La primera es la política. Las urnas le otorgaron un renovado apoyo a las políticas implementadas hasta aquí. Los inversores extranjeros, especialmente institucionales, observan mucho ese aspecto: el 90% del volumen de bonos y acciones argentinas estimo se realiza en el exterior. El 2027 está en el centro del análisis de todos, ante la expectativa de continuidad o reversión de la política económica en un año electoral. La fragmentación opositora contribuye, dado el bajo desempeño de gestiones pasadas en materia económica y el alto nivel de corrupción.

Otra fortaleza es la fiscal: Argentina logró un superávit primario del 1,4% del PBI en 2025 y no es negociable, lo que constituye un ancla y fortaleza tras décadas de déficits crónicos. El saldo comercial energético y el incipiente avance de la minería empujan las cifras del balance comercial, revisadas al alza para este año y el próximo, respaldadas por la mejora en los términos de intercambio (el petróleo contribuye este año, a diferencia del anterior) y la desaceleración de importaciones por menor consumo.

— ¿Y cuáles identifica como las debilidades más relevantes en este contexto?

— Entre las debilidades y riesgos macroeconómicos destaco el nivel de actividad y consumo, el conflicto político con provincias y el Congreso, un tipo de cambio real bajo y la posible salida del cepo, además del mercado laboral. Allí apunta la reforma laboral para permitir la creación de empleo privado, que lleva quince años pendiente en Argentina y sigue siendo un punto sensible del ajuste.

La estabilización de precios es el fundamento para el crecimiento económico, por lo que se debería buscar llegar a un dígito de inflación en 2027 como política de Estado y no en 2028, como se prevé actualmente. También subsiste el cepo para las empresas, aunque se ha flexibilizado para pago de dividendos. Habría que continuar con el levantamiento progresivo de restricciones cruzadas y, posteriormente, liberarlas por completo, pero todo en su debido momento.

— ¿Cómo evalúa el primer bimestre del año, considerando el cambio en la regla de ajuste cambiario y la política de compras de reservas implementada por el Banco Central?

— El escenario es el ideal para los inversores: el Banco Central acumulando reservas y el tipo de cambio bajando, gracias a la confianza en el plan económico y en parte al ingreso de dólares hacia mercados emergentes en busca de carry, apoyados por tasas reales muy positivas en la región y monedas fortalecidas. Mientras la absorción de pesos por parte de la economía continúe, esas políticas deberían persistir, aunque la inflación permanece bajo observación.

— Según los informes mensuales de la Secretaría de Finanzas, las operaciones de deuda superan los USD 30.000 millones, y en siete de los últimos ocho meses se registraron cancelaciones netas. Analistas y operadores advierten sobre un vencimiento superior a USD 4.200 millones en julio. ¿Cuál es su visión sobre este escenario?

— Hasta ahora las licitaciones en pesos del gobierno resultaron muy exitosas. En cuanto a los dólares, el Gobierno realizó una colocación menos exitosa del AN29 el año pasado. Pero, aunque fue con un monto menor, el mercado recibió bien al AO27, un instrumento corto y recomendable. Esto contribuirá a cubrir el pago de capital e intereses de julio.

La potencial baja del índice riesgo país podría activar el plan de salir al mercado de deuda voluntaria internacional, como hicieron otros países con planes del FMI, por ejemplo Ecuador, con éxito. Para eso, el indicador debería converger hacia la zona de 400/450 puntos básicos.

— ¿Por qué considera que son principalmente los economistas, y no los empresarios, quienes advierten sobre un posible atraso cambiario, cuando los datos de comercio exterior muestran un incremento generalizado en las cantidades exportadas?

— Quizás porque lo que queda del cepo cambiario lo impide. La libre fijación y el tipo de cambio de equilibrio son cuestiones indefinidas. Podemos discutir que este tipo de cambio no resulta útil para actividades exportadoras o el turismo receptivo, pero sí beneficia el consumo, el turismo emisivo y actividades domésticas, o empresas con deudas en dólares y sin ingresos en esa moneda.

No podemos obviar el valor relativo de los mismos bienes en distintos países; esa paridad de compra nos hace lucir caros en términos comparativos. Las cifras de comercio exterior son positivas porque el mundo demanda lo que producimos y exportamos, respaldados por nuestras ventajas comparativas y recursos abundantes. Esto ocurre incluso cuando el índice de riesgo país permanece alto y el “costo argentino” impide mejores resultados (impuestos, distancia a países desarrollados y falta de infraestructura).

— ¿Por qué el índice de riesgo país dejó de descender y se mantiene en niveles significativamente superiores a los de países vecinos?

— Posiblemente porque los inversores todavía no creen que el riesgo político de regresar a viejas prácticas de manejo económico haya desaparecido. La confianza tarda en recuperarse después de tanto daño. Además, aún no hay acceso al mercado internacional de deuda voluntaria: no existen refinanciaciones hoy para los vencimientos.

— En el escenario actual, se informan cierres de empresas, pero también el arribo de grandes firmas internacionales dispuestas a invertir en sectores como minería, energía y comercio minorista. ¿Considera que Argentina es un destino atractivo para la inversión?

— Sí, especialmente en los sectores primarios mencionados. Ya se firmaron contratos de provisión de GNL a la Unión Europea incluso sin contar con el producto final. El mundo necesita lo que Argentina puede ofrecer: petróleo, gas, minería y agro -a esto se suma la economía del conocimiento, turismo y mucha infraestructura por desarrollar-.

La baja en el costo de fondeo de las obligaciones negociables resultó clave para la mejora del flujo de caja en muchos casos, así como las primeras emisiones de empresas que no habían incursionado antes en el mercado de capitales.

— ¿Qué impactos observa en el tejido social y en los sectores más vulnerables como resultado de las políticas adoptadas en los últimos meses?

— En una primera etapa, el ajuste macroeconómico implicó una fuerte caída del ingreso real en 2024-2025 tras la devaluación inicial de un tipo de cambio ficticio y la eliminación de subsidios, lo que aceleró la inflación en los primeros meses del programa y causó un aumento de la pobreza. Este impacto recayó principalmente en trabajadores informales, jubilados, beneficiarios de planes sociales y sectores urbanos de bajos ingresos.

Durante gran parte de 2024 y principios de 2025, los salarios quedaron rezagados respecto a la inflación y el consumo interno cayó con fuerza, afectando sobre todo el comercio minorista, la economía informal y pequeñas empresas volcadas al mercado interno. El endeudamiento familiar aumentó y el consumo de bienes básicos disminuyó. Se redujo el empleo en sectores dependientes del Estado o de obra pública.

Sin embargo, con el apoyo del FMI el gasto en ayuda social (AUH y planes) no solo se mantuvo, sino que se incrementó, compensando parcialmente la reducción del gasto público por el énfasis en el equilibrio fiscal, la baja de subsidios a energía y transporte y recortes en algunas transferencias.

Desde mediados de 2025 empezaron a aparecer señales de recuperación en sectores exportadores, así como creación de empleo en energía, minería y servicios. El Gobierno mantuvo un nivel elevado de apoyo en partes de la sociedad, especialmente entre quienes priorizan la estabilidad macroeconómica, el descenso de la inflación, el orden fiscal y que no se produzcan cortes de calle. Ya se observa mejora en el salario real en algunos sectores y una fuerte baja de la pobreza, con crecimiento impulsado por inversión y exportaciones.

— ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo? ¿Qué factores deberían priorizarse desde el Gobierno?

— Argentina necesita pasar de crecer entre 3,0/3,5% a 5% en forma sostenida, sobre la base de potenciar inversiones en el marco del RIGI, el nuevo régimen de beneficios impositivos para empresas medianas.

Es fundamental continuar y profundizar el reordenamiento macroeconómico, abrir el cepo, acceder al mercado de deuda internacional y realizar las reformas necesarias para que el país obtenga la categoría de mercado emergente por parte de MSCI, proveedora de índices financieros globales. Si eso ocurre y el índice de riesgo país convergiera a los 400 puntos básicos, el proceso podría acelerarse aún más.

— ¿Una reflexión sobre el escenario internacional y sus efectos sobre Argentina?

— El mundo crecería este año al 3,3%, e incluso se enfrenta a amenazas como una guerra difícil de prever. Pero Estados Unidos se mantiene en crecimiento, a pesar de algunas dudas sobre la creación de empleo vinculadas con la inteligencia artificial y el aumento de la mora bancaria. La Unión Europea se recupera gradualmente y China apunta a crecer a un 4,5% luego del 5% del año anterior.

Los precios de las materias primas favorecen a los mercados emergentes, aunque se debe prestar atención a su impacto inflacionario y a las futuras decisiones de tasas de interés de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, que se encuentra rezagada en ese aspecto. Este escenario favorece a Argentina y los términos de intercambio resultan positivos. También incide de manera favorable la baja de tasas de interés prevista por parte de Estados Unidos.

Argentina aún enfrenta desafíos internos, pero los flujos de fondos hacia la región aumentan y ya se observan inversiones en sectores estratégicos primarios.

La guerra terminará en algún momento, pero pueden surgir otros acontecimientos impredecibles.

