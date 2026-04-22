“Fueron cobardes”: el enojo de la familia Macarrón en el jury a los tres fiscales del caso Dalmasso

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

En el inicio del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes estuvieron inicialmente a cargo de la investigación para esclarecer el crimen de Nora Dalmasso, la familia Macarrón criticó sin reparos el desempeño de los acusados por mal desempeño y neligencia grave. “Fueron cobardes”, aseguró Facundo, uno de los hijos de la víctima.

Su declaración tuvo lugar este martes luego de que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, representado por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, leyeran la acusación contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro, quienes también expusieron su versión de los hechos.

“Son muchas las preguntas que nos hacemos como familia. La principal es si algún tipo de remordimiento del lugar en el cual nos dejaron, porque nos destruyeron como familia”, sostuvo Facundo en la Legislatura Unicameral de Córdoba, según consignó el medio El Doce.

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006

En otro tramo de su declaración, cuestionó el modo en que fue tratado durante la investigación y, en ese sentido, brindó detalles de cómo impactaron las acusaciones en su contra en su intimidad. “No es fácil ser señalado como un matricida y que encima se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Había un claro condicionamiento en los interrogatorios. A mis amigos les instalaban una idea fija. Se insinuaba que por ser gay, uno tiende al delito”, lamentó.

Y en la misma línea, subrayó: “Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”.

Luego fue el turno de Marcelo Macarrón, padre de Facundo y Valentina, y viudo de Dalmasso, quien expresó su profundo malestar por el desempeño de los tres procuradores.

“Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia. Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas (Roberto Bárzola, quien trabajó en la casa de los Macarrón durante la semana del crimen de Dalmasso)”, puntualizó Marcelo, que hasta llegó a juicio por el caso.

Roberto Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa de la familia Macarrón durante la semana en la que ocurrió el crimen de Nora Dalmasso.

También interpeló al fiscal Di Santo, quien había mostrado signos de llanto ante el jurado. “¿Se largó a llorar en esta sala? Me repugna, es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloró 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo”, planteó.

Durante su declaración, también fue muy crítico con el fiscal Pizarro, quien lo llevó al juicio en el que, finalmente, fue absuelto en 2022: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”, ironizó.

El viudo de Dalmasso también conto que esta situación le provocó serios problemas de salud, incluyendo cuatro stents: “Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo. Hoy, como padre, tengo el orgullo de que mis hijos son exitosos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, todos pudimos salir adelante”.

Por último, Valentina, hermana de Facundo e hija de Marcelo, participó de la audiencia de forma virtual y recordó el paso de todos los fiscales en el caso. “Nosotros le dimos la confianza a Di Santo para que trabajara en casa. Estuvo 10 años con la causa y nunca llegó a la verdad. Jamás hubo pedido de disculpas”, reclamó.

Y respecto al desempeño del fiscal Miralles, recordó: “Recuerdo ir a la fiscalía. Nos abrimos de corazón y a la semana imputó a mi papá. Sólo porque no estaba en una foto, lo señaló”.

Qué declararon los tres fiscales

En sus exposiciones, los tres funcionarios rechazaron los cargos, defendieron las hipótesis que guiaron sus decisiones y negaron haber omitido líneas relevantes. Sin embargo, uno de los momentos más tensos se produjo durante la declaración de Daniel Miralles, quien se refirió a la decisión de no avanzar en su momento con una toma masiva de ADN.

El fiscal defendió esa decisión con un argumento que generó controversia. “En el caso de Bárzola, ya que estamos hablando tanto de Bárzola, ¿no se le designó abogado defensor? Así queremos trabajar. Se pidieron 30 ADN, pero esos 30 ADN eran la primera tanda. Había una lista hipotética de 200. Como dicen ahora vulgarmente, le vamos a pinchar el brazo al que pasaba por el golf para ver quién había sido. No, está mal”, sostuvo durante la audiencia.

A su turno, el abogado de la familia Macarrón cuestionó ese planteo. Según supo este medio, el letrado señaló que los fiscales Di Santo y Miralles ordenaron análisis de ADN sobre personas que no estaban imputadas, pero no avanzaron sobre Bárzola, pese a que existían indicios de que había estado en el lugar y momento del hecho, que habría mentido para justificar su presencia y que sabía que Dalmasso estaba sola. Además, remarcó que no explicaron por qué fue descartado como sospechoso.

En ese sentido, también puso en duda la imputación de Facundo Macarrón. “¿Por qué derivó la investigación hacia Facundo? No lo sabemos. Entendemos que no existieron motivos suficientes para no investigar otras hipótesis ni para acusarlo con un nivel de sospecha leve”, afirmó Liebau.

Las pruebas que omitieron los tres fiscales

La acusación principal radica en que los Di Santo, Miralles y Pizarro omitieron pruebas genéticas y testimoniales clave que habrían permitido avanzar hacia el esclarecimiento del caso años antes.

A esta conclusión se llegó cuando el fiscal Pablo Jávega -que se hizo cargo del expediente en 2022, tras la absolución del viudo Marcelo Macarrón y único acusado- descubrió al supuesto asesino en tan sólo dos años. Lo consiguió evaluando simplemente las pistas que estuvieron desde el principio en la causa.

Evidencias del caso Dalmasso.

La causa, que suma miles de fojas y cuerpos de prueba, revela que entre 2008 y 2010 ya figuraban los resultados de análisis genéticos realizados por el FBI sobre dos evidencias fundamentales: el cinto de la bata utilizado como arma homicida y un vello púbico hallado en la víctima. Ambos estudios, remitidos desde Estados Unidos, descartaban el linaje de la familia Macarrón y señalaban perfiles ajenos que no fueron debidamente cotejados.

El nuevo equipo de fiscales, encabezada por Jávega, puso en marcha una revisión completa del expediente y un mapeo genético de 200 personas con acceso o contacto reciente con la casa de Nora Dalmasso. Así, llegó a Roberto Bárzola, el último imputado.