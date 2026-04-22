El gobierno de Guatemala refuerza control sobre subsidio a combustibles con nueva herramienta tecnológica

Una herramienta virtual facilitará el registro y monitoreo en tiempo real de las denuncias ciudadanas respecto a la aplicación del beneficio, promoviendo respuestas rápidas ante posibles incumplimientos en las estaciones de servicio (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) de Guatemala anunció la habilitación de la aplicación Alerta Diaco Combustibles, una herramienta digital destinada a la población para denunciar casos de especulación de precios en estaciones de servicio. La presentación, encabezada por Leslie Yvonne Tzicap González de López, directora de la entidad, tuvo lugar durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco). El principal objetivo de esta iniciativa, de acuerdo con Tzicap, es proveer un mecanismo ágil y sencillo para que los consumidores informen desviaciones en los precios cuando entre en vigor el subsidio a los combustibles, estipulado por el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Combustibles del Diésel y Gasolinas, según informes de agencias de gobierno.

La nueva función tecnológica Alerta Diaco Combustibles funcionará como un botón integrado en el sitio web de la Diaco y se activará desde el primer día de vigencia del subsidio. Leslie Tzicap explicó a Diaco: “Es un botón en donde los consumidores pueden presentar su queja a fin de obtener respuesta en el menor tiempo posible”. Cada reporte quedará automáticamente registrado en un tablero digital que permitirá el monitoreo en tiempo real. Las inspecciones se reforzarán desde el comienzo de la medida.

Una herramienta virtual facilitará el registro y monitoreo en tiempo real de las denuncias ciudadanas respecto a la aplicación del beneficio, promoviendo respuestas rápidas ante posibles incumplimientos en las estaciones de servicio (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

En medio del reciente aumento internacional en el precio del petróleo, el Gobierno de Guatemala implementó el Plan Centinela, impulsado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) junto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la propia Diaco, dedicado a fiscalizar el cumplimiento de los precios de referencia. Según el ministro Víctor Hugo Ventura informó a Diaco, entre enero y el 14 de abril se realizaron 428 inspecciones en estaciones de servicio y se llevaron a cabo 23 procesos administrativos de sanción. Además, desde el 17 de marzo, la Diaco presentó 79 denuncias ante el Ministerio Público por supuestos delitos de especulación, con la judicialización de todos estos casos, conforme indicó Tzicap durante la segunda reunión del Gabinete Económico dirigido por la Vicepresidenta Karin Herrera.

El subsidio a combustibles y la fiscalización estatal

La próxima entrada en vigor del subsidio de emergencia pone a prueba las herramientas de fiscalización. Cada etapa del plan de acción liderado por Diaco contempla formación jurídica de sus verificadores, inicio de supervisiones diarias y reuniones semanales entre representantes de MEM, SAT y Diaco para examinar el cumplimiento del subsidio en las estaciones de servicio. Los resultados de inspecciones y denuncias se comparten en tiempo real y constituyen parte de las medidas de transparencia incluidas en la Ruta de Acciones formulada en la Ley de Apoyo de Emergencia, según detalló.

Durante la Segunda Reunión Ordinaria del Gabeco, el Banco de Guatemala informó que el impacto esperado del alza internacional del petróleo sobre la economía nacional sería moderado. La entidad ajustó la previsión de crecimiento para 2026 a 4,06%, señalando una mayor sensibilidad en sectores como transporte y almacenamiento. Estos datos respaldan los esfuerzos estatales para contener los efectos de la volatilidad internacional en el costo de vida de los guatemaltecos.

Leslie Tzi Caal, funcionaria guatemalteca, participa activamente en una sesión de conferencia, donde aborda temas relevantes con micrófono en mano y distintivos nacionales en su blazer coral. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Simultáneamente, la Diaco realiza estudios sobre la Canasta Básica Alimentaria junto con la Universidad del Valle de Guatemala, a fin de monitorear el efecto de los precios internacionales de los combustibles en bienes esenciales. En el informe más reciente citado por Diaco, las autoridades reafirmaron su compromiso de vigilar los precios y responder con agilidad a las denuncias de los consumidores mediante herramientas digitales y procedimientos administrativos.

Subsidio de los combustibles podrá ser aplicado a partir del 1 de mayo

El Gobierno de Guatemala activará desde el 1 de mayo un subsidio temporal a los combustibles, destinado a contener el impacto del alza global en los precios del petróleo. El programa tendrá una vigencia de tres meses y se financiará exclusivamente con fondos ya existentes en el presupuesto nacional, sin crear nuevos impuestos ni recurrir al endeudamiento. La decisión, sancionada mediante el decreto número 11-2026 y publicada en el Diario Oficial, garantiza que no habrá recortes en servicios prioritarios como educación, salud y seguridad, reitero el presidente Bernardo Arévalo junto al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig.

Según informó el ministro de finanzas Jonathan Menkos Zeissig en la LaRontaGT, el monto máximo autorizado para la subvención será de 2.000 millones de quetzales, equivalentes al 1,25 % del presupuesto nacional. Parte esencial de la medida es que cada reducción se reflejará directamente en el precio de las estaciones de servicio: el galón de diésel disminuirá en ocho quetzales, mientras que el de gasolina súper y regular bajará en cinco quetzales durante todo el periodo estipulado.