Economía

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

La muerte del último descendiente directo del fundador de compañía láctea, coincide con la salida definitiva de la familia de la empresa, tras la venta total a Arcor y Danone

Guardar
95° Aniversario Mastellone Hnos.
José Mastellone fue el último integrante de la familia fundadora que mantuvo presencia activa en la planta de General Rodríguez hasta sus últimos días

Este martes murió José Mastellone, el último hijo con vida del fundador de la gigante láctea La Serenísima. La noticia marcó un cierre simbólico en la historia de la empresa, justo después de que se concretara la venta total de su paquete accionario a Arcor y Danone.

El fallecimiento se conoció este martes en la localidad de General Rodríguez, donde operaba y trabajó hasta sus últimos días en el Complejo Industrial Pascual Mastellone. El hecho ocurrió casi un mes después de la confirmación de la venta, en un momento en el que las familias fundadoras dejaron definitivamente la administración de la compañía tras casi un siglo de presencia en el sector lácteo argentino.

José Mastellone, apodado afectuosamente como “el último lechero”, integró históricamente junto a su hermano mayor Pascual la conducción de la empresa láctea más reconocida de la Argentina, fundada originalmente por sus padres, Antonino Mastellone y Teresa Aiello, quienes tuvieron cinco hijos: Pascual, Rosa, Mateo, Victorio y José.

Fue el único de los fundadores que continuó asistiendo a diario a la fábrica en General Rodríguez hasta el final de su vida, manteniendo viva la conexión entre la historia centenaria de la marca y su presente empresarial globalizado.

El último eslabón familiar de un gigante lácteo

Antonino Mastellone, nacido en 1899 en Piano di Sorrento, Italia, trasladó su saber artesanal en quesos a la Argentina en 1925, donde se integró inicialmente al rubro lácteo en Junín antes de establecerse en General Rodríguez. Tal como reconstruyó Juan Carlos Pirali en el libro La Provincia Ganadera, Mastellone recibió el apoyo de un compatriota napolitano en General Rodríguez, donde levantó la primera base de su futuro emprendimiento.

95° Aniversario Mastellone Hnos.
La venta total de La Serenísima a Arcor y Danone marca el cierre definitivo de una etapa familiar en la centenaria compañía láctea

El origen del nombre “La Serenísima” remite a la escuadra italiana que sobrevoló Viena durante la Primera Guerra Mundial arrojando panfletos pacifistas; ese episodio inspiró a Antonino para bautizar su empresa en 1929. En sus inicios, la producción se centró en ricota, mozzarella y quesos destinados principalmente a inmigrantes europeos de Buenos Aires. La compra de un camión en 1935 marcó el comienzo de una red propia de distribución, pieza clave en el modelo de negocio de la firma.

Tras la muerte de Antonino en 1952, Pascual Mastellone, con apenas 21 años, asumió la dirección, impulsando la expansión y diversificación de la empresa: en 1961 comenzó el procesamiento de leche pasteurizada, en 1963 se lanzó la línea de yogures y en 1967 se introdujo el dulce de leche. La compañía modernizó su logística reemplazando la clásica botella por el sachet en 1968 y sumó una planta de leche en polvo y la producción propia de manteca en los años ‘70.

La relación entre Mastellone y Danone se inició en 1995 mediante una alianza para elaborar, vender y distribuir productos en conjunto. Años después, la multinacional francesa adquirió el control de ese segmento de negocio, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado argentino.

Las negociaciones para la venta total de la compañía se aceleraron en la última década. En 2009, la elevada deuda de Mastellone Hermanos —que llegó a superar USD 230 millones— obligó a barajar alternativas financieras, entre ellas la posibilidad de que Danone tomara el control total. El expresidente Néstor Kirchner llegó a prometer un salvataje para la firma ante posibles dificultades.

95° Aniversario Mastellone Hnos.
La planta de General Rodríguez fue el centro de operaciones de la familia Mastellone

La historia financiera de la compañía estuvo marcada por la necesidad de reestructuraciones reiteradas: durante el mandato de Raúl Alfonsín ingresó en concurso preventivo y, en 2002, Danone le otorgó un préstamo para superar problemas de liquidez. Posteriormente hubo nuevas negociaciones en 2004, 2014 y 2021 para aliviar el endeudamiento.

En 2015, Arcor, una firma central en la industria alimenticia argentina, ingresó en el capital accionario y, hasta la reciente adquisición definitiva, mantuvo el 49% de las acciones con opción de compra total hasta 2025. La colaboración entre Arcor y Mastellone trascendió el aspecto societario, al punto que se realizaron lanzamientos conjuntos como el dulce de leche La Serenísima con marcas Águila y Chocolinas.

Luego del fallecimiento de Pascual Mastellone en 2014 y la salida de su vicepresidente José Moreno en 2018, la presidencia de la firma pasó a Carlos Agote, representante del fondo Dallpoint. La reciente operación implica la integración plena de la operatoria de Mastellone Hermanos con los activos de Danone, consolidando un joint venture único en el sector lácteo argentino.

Temas Relacionados

la serenisimamastellonelechearcordanoneúltimas noticias

Últimas Noticias

Luciano Laspina, presidente del Cippec: “La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”

El economista planteó los próximos desafíos de la política económica y destacó el potencial de crecimiento

Luciano Laspina, presidente del Cippec: “La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”

Prepagas: una por una, cuánto aumentarán en mayo y cómo impactarán en la inflación

Como todos los meses, las cuotas de la medicina privada tendrán subas en línea con la inflación, con diferencias entre empresas y regiones

Prepagas: una por una, cuánto aumentarán en mayo y cómo impactarán en la inflación

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue $1.410. El BCRA compró USD 131 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 21 de abril

Ranking de autos: qué lugar ocuparon los 0 km argentinos entre los 50 modelos más vendidos de América Latina en 2025

Más allá del primer puesto logrado por una camioneta de fabricación nacional, otros 8 vehículos producidos en plantas locales formaron parte de la lista. Son dos pickup, cuatro SUV y dos autos compactos

Ranking de autos: qué lugar ocuparon los 0 km argentinos entre los 50 modelos más vendidos de América Latina en 2025

Por la caída del consumo, una histórica empresa textil marplatense pidió su concurso preventivo

Se trata de Textilana, la empresa conocida por su marca Mauro Sergio. La compañía busca evitar la quiebra a través de “un proceso de reordenamiento”

Por la caída del consumo, una histórica empresa textil marplatense pidió su concurso preventivo
DEPORTES
Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

El ayudante de Úbeda reveló cómo es Riquelme en la intimidad y el impacto de Paredes en el plantel de Boca: “Entrega todo su ser”

“Se le subió el ego” y “lo mejor fue venderlo”: la ácida crítica contra Garnacho de un histórico del Manchester United

La entrevista a Alex Manninger sobre su carrera, días antes de su muerte: “Solo tengo un arrepentimiento: irme demasiado pronto”

La revelación sobre la frustrada llegada de Ayrton Senna a Ferrari antes de su trágica muerte en la Fórmula 1

TELESHOW
Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Entre risas y reclamos, la divertida discusión de los hijos de Pampita por un huevo de pascuas: “Quiero dinero”

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que enamoró a Jesica Cirio y con quien tendrá un hijo

Quién es el ex participante de Gran Hermano que va a ser papá: la noticia que sorprendió a todos

De la mano y muy juntos, así fue la llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje a Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

Gonzalo Celorio depositó sus tesoros literarios en la Caja de las Letras tras ganar el Premio Cervantes

Gonzalo Celorio depositó sus tesoros literarios en la Caja de las Letras tras ganar el Premio Cervantes

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

El presidente del TSE y Evo Morales polemizan por la suspensión del balotaje en La Paz

Un hombre que prendió fuego a su vecina durante un robo será ejecutado en Florida

Remesas a Honduras crecen con fuerza en 2026 y consolidan su papel clave en la economía