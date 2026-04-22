Reino Unido reafirma interés en aportar financiamiento del tren Panamá-Paso Canoas

Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, y Chris Bryant, ministro de Política Comercial y Seguridad Económica del Reino Unido, participaron en Londres en una reunión donde se reiteró el interés británico en financiar el ferrocarril Panamá-Paso Canoas y ampliar la cooperación bilateral en infraestructura. Tomada de Cancillería

El gobierno del Reino Unido reiteró su disposición de respaldar financieramente el desarrollo del ferrocarril Panamá-Paso Canoas, en el marco de una agenda diplomática que dejó en evidencia el renovado interés británico por fortalecer su presencia en proyectos estratégicos en el país.

Este mensaje se dio durante una serie de encuentros sostenidos en Londres por el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, en los que Panamá logró posicionarse como un destino prioritario para la inversión, destacando su rol como plataforma logística global, su estabilidad institucional y su capacidad de conectar mercados internacionales.

Durante la reunión con autoridades del gobierno británico, incluyendo al ministro de Política Comercial y Seguridad Económica, Chris Bryant, y representantes de UK Export Finance, se puso sobre la mesa el interés concreto de Reino Unido en participar en proyectos de infraestructura de alto impacto.

En ese contexto, el tren Panamá-Paso Canoas fue presentado como una iniciativa clave para la integración regional, con potencial de dinamizar el comercio y fortalecer la conectividad terrestre. La conversación también abordó el respaldo técnico y financiero que empresas británicas ya han ofrecido en sectores estratégicos del país.

El tren Panamá–Paso Canoas tendría una extensión aproximada de 475 kilómetros, entre 10 y 14 estaciones en puntos clave del país y un tiempo de recorrido estimado de entre 3 y 4 horas, según los planteamientos iniciales del proyecto. Tomada de Presidencia

El proyecto del tren Panamá–Paso Canoas contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros a lo largo del país, con un trazado que conectaría la capital con la frontera con Costa Rica en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los planteamientos iniciales, el sistema incluiría 14 estaciones distribuidas en puntos estratégicos como Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago y David, entre otros, con el objetivo de integrar polos logísticos, urbanos y productivos.

En términos de operación, se ha estimado que el tiempo de recorrido total podría situarse entre 3 y 4 horas, dependiendo del tipo de servicio (expreso o con paradas), lo que representaría una reducción significativa frente al transporte terrestre actual y una mejora en la conectividad interna del país.

El canciller destacó que Panamá no solo ofrece una posición geográfica privilegiada, sino también un entorno de confianza, seguridad jurídica y apertura económica. Subrayó que el país se ha consolidado como un hub logístico, aéreo, portuario y financiero, capaz de articular cadenas de valor globales.

Panamá se presentó en Londres como un hub logístico y financiero global, destacando su estabilidad, conectividad y ventajas para atraer inversión internacional en sectores estratégicos. EFE

Además, resaltó que esta plataforma permite a inversionistas internacionales, como los británicos, expandirse hacia América Latina con ventajas competitivas claras en distribución, manufactura y servicios especializados.

En ese mismo encuentro, ambas partes revisaron el estado de la cooperación bilateral en áreas como energía, servicios financieros, industria farmacéutica y sostenibilidad ambiental.

También manifestaron interés en profundizar la colaboración en sectores de alto valor agregado, incluyendo manufactura avanzada, industrias creativas y servicios financieros especializados. Este enfoque apunta a diversificar la relación económica y elevarla hacia segmentos más sofisticados y con mayor impacto en el crecimiento económico.

Otro de los elementos centrales expuestos por Panamá fue su credibilidad internacional, sustentada en la neutralidad histórica del Canal, el respeto al derecho internacional y su compromiso con la libertad de navegación. Martínez-Acha enfatizó que la geografía del país no es solo una ventaja natural, sino un instrumento de soft power que le permite jugar un rol relevante en el orden global.

Dama Barbara Woodward, diplomática británica, abordó junto a Panamá temas de seguridad, comercio y gobernanza internacional en el marco de la relación bilateral. Tomada de Cancillería

Esta narrativa busca posicionar a Panamá como un socio confiable en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas.

En paralelo, el canciller sostuvo un encuentro con la diplomática británica Dama Barbara Woodward, donde ambas partes coincidieron en que la relación bilateral atraviesa un momento de madurez estratégica.

Se destacó un diálogo político fluido, una cooperación pragmática y una convergencia en temas globales como seguridad, comercio y gobernanza internacional. Panamá fue presentado como un socio confiable en la región, mientras que Reino Unido reafirmó su rol como aliado relevante en inversión y cooperación técnica.

Uno de los puntos más sensibles abordados en esta reunión fue el fortalecimiento de la cooperación en seguridad e inteligencia, especialmente frente a amenazas emergentes, tanto tradicionales como híbridas.

Ambas delegaciones coincidieron en que este componente es fundamental para garantizar la estabilidad regional y global, en un entorno donde los riesgos transnacionales requieren respuestas coordinadas. El reconocimiento mutuo de capacidades y experiencia refuerza la dimensión estratégica de la relación bilateral.

Autoridades panameñas destacaron ante inversionistas británicos la seguridad jurídica y el papel estratégico del país en el comercio internacional. (Foto: Shutterstock)

Como parte de su agenda en Londres, el canciller también participó en una mesa redonda en Canning House, donde posicionó a Panamá como el “Hub de los Hubs”. En este foro, que reúne a actores influyentes del ámbito político, empresarial y académico británico, Panamá proyectó una imagen de confianza, modernidad y visión de futuro.

La exposición permitió destacar el potencial del país como nodo logístico global y socio estratégico en un entorno internacional cada vez más competitivo.

Durante su intervención, Martínez-Acha presentó a Panamá como un hub integral en logística, finanzas, tecnología y conectividad, resaltando proyectos como el ferrocarril, nuevos puertos y la diversificación energética.

También hizo énfasis en la seguridad jurídica, la neutralidad del Canal y el respeto irrestricto a las normas internacionales. Este enfoque busca atraer inversión en sectores como energía verde, tecnología y logística avanzada, donde existe interés creciente por parte de inversionistas británicos.

El encuentro en Canning House dejó como conclusión que la relación entre Panamá y Reino Unido tiene un alto potencial de expansión, especialmente en el contexto post-Brexit, donde Londres busca fortalecer su presencia global.

Los participantes coincidieron en que existe una convergencia natural entre la vocación internacional británica y el rol de Panamá como plataforma hemisférica.

La agenda desarrollada en Londres no solo reafirma vínculos, sino que abre la puerta a una asociación más estructurada, estratégica y orientada a resultados concretos.