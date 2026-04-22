Récord histórico en la Taza de Excelencia 2026: café salvadoreño suma 108 muestras y amplía su proyección internacional

La edición más reciente del concurso ha reunido 108 cafés salvadoreños inscritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El certamen Taza de Excelencia 2026 marcó un punto de inflexión para la caficultura salvadoreña tras el anuncio del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) sobre la recepción de 108 muestras, una cifra que representa un récord en participación para los últimos tres años. La información, confirmada por el ISC, señala un crecimiento sostenido en la confianza de los productores y en la apuesta por los mercados de especialidad.

Según datos de la institución, la edición 2026 superó con holgura las cifras de los ciclos previos, al registrar 77 muestras en 2025 y 79 en 2024, así como las 103 del año 2023.

Este incremento se interpreta, de acuerdo con la institución, como un reflejo de la revitalización del sector y de la consolidación de la credibilidad institucional.

El certamen reunió muestras procedentes de cinco regiones clave: Apaneca-Ilamatepec, Alotepec-Metapán, Bálsamo-Quezaltepec, Tecapa-Chinameca y Cacahuatique. Esta cobertura geográfica implica una diversidad de perfiles sensoriales que serán evaluados por expertos nacionales e internacionales.

La competencia reúne cafés de las cinco regiones principales de El Salvador, garantizando diversidad de perfiles sensoriales y visibilidad global. (Cortesía: El Salvador Travel)

La representatividad territorial resulta esencial para la promoción de la identidad cafetalera salvadoreña y para abrir nuevas oportunidades en el mercado global.

Una característica destacada de esta edición radica en la participación de 33 productores que compiten por primera vez. Según el ISC, la apertura hacia nuevos actores garantiza un relevo generacional y promueve la inclusión de diferentes actores productivos en la cadena de valor.

La riqueza de las muestras entregadas al ISC resalta por su variedad genética. Entre las variedades presentadas se encuentran Bourbon, Pacas, Cuscatleco y Pacamara, junto a lotes de alta gama como Geisha, SL28, Anacafe 14, Catuai y Marsellesa. Esta diversidad genética constituye un atractivo para compradores internacionales interesados en perfiles sensoriales únicos y en la resiliencia de las plantas en diversas condiciones climáticas.

El presidente del ISC, Mauricio Sansivirini, afirmó: “Superar la participación de los últimos tres años es un indicador claro de que nuestra caficultura está vibrando de nuevo gracias a la Visión del Presidente Nayib Bukele”.

Nuevas oportunidades para el café salvadoreño

Con las 108 muestras en su poder, el equipo técnico del ISC inicia el proceso de evaluación bajo los protocolos de la Alliance for Coffee Excellence (ACE). El procedimiento incluye una preselección rigurosa para identificar los lotes que mejor representan los atributos de limpieza, dulzura y calidad sensorial. Solo aquellos cafés que superen los estándares establecidos participarán en la subasta electrónica internacional, donde los compradores más exigentes buscan granos de alto desempeño.

El ISC y el Ministerio de Agricultura articulan esfuerzos para garantizar transparencia y fortalecer el acompañamiento técnico a los productores de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre el ISC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha sido fundamental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales

La edición 2026 de Taza de Excelencia no solo pone en evidencia un aumento en la cantidad de muestras, sino que también subraya la consolidación del evento como plataforma para el posicionamiento del café salvadoreño en los mercados premium. El proceso de selección y subasta constituye una oportunidad para que los productores accedan a mejores precios y establezcan vínculos directos con compradores internacionales.

El ISC destacó que la diversidad de regiones, la incorporación de nuevos productores y la variedad genética de las muestras definen a la edición actual como una de las más robustas y prometedoras de los últimos años.