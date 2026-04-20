Por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente se ven bajas en el precio de la nafta en CABA

Pizarras de estaciones de servicio en CABA muestran por primera vez bajas en algunos combustibles tras semanas de aumentos (Maximiliano Luna)

Las pizarras de las estaciones de servicio en la Ciudad de Buenos Aires muestran por primera vez desde el inicio del conflicto en Medio Oriente una leve baja en los valores de algunos combustibles. Un índice de precios de combiustibles elaborado por EcoGo, que mide la evolución semanal de los precios de la nafta y gasoil, indicó un alza de 0,76% en la última semana, pero este incremento resulta menor en comparación con los saltos registrados en las semanas previas. El relevamiento que semanalmente realiza Infobae en estaciones de Axion, Shell y YPF muestra que, entre el 13 y el 20 de abril, se observaron algunas disminuciones en los precios de ciertas variantes, mientras que otras mantuvieron valores estables o registraron subas mínimas.

Las variaciones se presentaron en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero y desde entonces funcionó como motor principal de los aumentos. El índice de EcoGo acumuló un crecimiento de 23,14% desde el inicio del conflicto. Este ritmo de subas se reflejó en las pizarras de las principales cadenas de estaciones de servicio, pero la última semana marcó una diferencia respecto al comportamiento observado en el último mes y medio.

En la estación Axion, los precios del 13 de abril para los combustibles fueron los siguientes: Quantum $2.359, Súper $2.089, Diesel X10 $2.169 y Quantum Diesel X10 $2.399, de acuerdo con un relevamiento realizado por Infobae. Siete días después, el 20 de abril, Quantum y Diesel X10 permanecieron en $2.359 y $2.169 respectivamente, mientras que Quantum Diesel X10 subió a $2.439 y Súper bajó a $2.069. La baja en la nafta Súper y la estabilidad en otras variantes reflejan una tendencia diferente a la dominante desde el comienzo de la crisis internacional.

Shell mostró una dinámica similar, aunque con diferencias en los valores y el comportamiento de cada producto. El 13 de abril, la nafta Súper se ofrecía a $2.099, V-Power Nafta a $2.379 y V-Power Diesel a $2.439. Para el 20 de abril, los precios descendieron: Súper $2.019, V-Power Nafta $2.299 y V-Power Diesel $2.399. En este caso, todas las variantes líquidas experimentaron bajas, mientras que el GNC, único combustible alternativo listado, figuró en $630,00 solo en la primera fecha. La caída observada en Shell aportó a la desaceleración del índice general de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de YPF, la foto muestra matices diferentes. El 13 de abril, la nafta Súper costaba $1.999, Infinia $2.223 e Infinia Diesel $2.359. Para el 20 de abril, la Súper bajó a $1.976, Infinia subió levemente a $2.226 y Infinia Diesel descendió a $2.308. Aquí, la suba en Infinia fue marginal, mientras que la nafta Súper y el Infinia Diesel exhibieron reducciones. El precio de GNC no apareció en ninguno de los relevamientos de YPF para esas fechas. La política de la principal petrolera del mercado incluyó un “buffer” de precios de 45 días y el aplazamiento de aumentos impositivos dispuesto por el Gobierno, lo que contribuyó a cierta moderación en el ritmo de subas.

Un cartel digital muestra los precios actualizados de la gasolina y el diésel en una estación de servicio Shell, con una baja de $80 en el precio de la super en comparación con la semana pasada (Maximiliano Luna)

El seguimiento semanal de Infobae mostró que Axion y Shell, para el 13 de abril, ya habían superado la barrera de los $2.000 en las pizarras de la Ciudad de Buenos Aires. Los valores para la nafta Súper se ubicaron en $2.069 y $2.099 respectivamente, mientras que YPF mantuvo ese producto en $1.999. En los productos premium, Quantum y V-Power Nafta alcanzaron $2.359 y $2.379, mientras que Infinia lo hizo en $2.223. Diesel X10 y V-Power Diesel se posicionaron en $2.169 y $2.439, con Infinia Diesel en $2.359.

La consultora EcoGo, por su parte, mostró en su ìndice semanal que el precio promedio de los combustibles en la Argentina avanzó 0,76% en la última semana. El registro anterior marcaba una suba acumulada de 22,86% desde el 26 de febrero, fecha tomada como referencia del inicio del conflicto en Medio Oriente. El índice semanal de EcoGo se mantuvo en 105,8 unidades entre el 17 y el 24 de abril de 2025, bajó a 101,6 para el 1 y el 8 de mayo, y luego fluctuó con una tendencia alcista hasta llegar a 167,9 el 18 de abril de 2026. El último dato disponible señala un incremento de 23,14% desde el estallido del conflicto hasta la actualidad.

La secuencia de precios proporcionada por EcoGo muestra movimientos en escalones, con períodos de estabilidad alternados con subas más pronunciadas. Entre el 17 de abril y el 31 de julio de 2025, el índice pasó de 105,8 a 110,6, mientras que en agosto y octubre los valores treparon hasta 118,8. Desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026, la progresión llevó el índice desde 122,5 hasta 136,3. En marzo y abril de 2026, la escalada se aceleró, llegando a 167,9 en la última medición.

Un cartel digital muestra los precios actualizados de diferentes tipos de combustible en una estación de servicio Axion, reflejando la dinámica del mercado energético para los conductores. (Adrian Escandar)

El conflicto en Irán y su impacto en el precio internacional del petróleo funcionó como factor principal de la dinámica de precios locales. La cobertura de Infobae, que desde el 28 de febrero realiza relevamientos semanales en diferentes estaciones de servicio, mostró que la suba de la nafta en la Argentina llegó a casi 23% desde el inicio de la guerra, según lo informado en la nota publicada el 13 de abril de 2026. Los datos provistos por la consultora privada y los valores relevados en las estaciones Axion, Shell y YPF sostienen esa tendencia, aunque la última semana reflejó bajas puntuales y estabilidad en varias categorías.

El seguimiento detallado de los precios permitió identificar que, si bien la tendencia general fue alcista durante todo el período, los movimientos de la última semana se diferenciaron del comportamiento previo. La baja en la nafta Súper en Axion y Shell, junto con la reducción en Infinia Diesel de YPF, contrastó con el escenario de aumentos generalizados que marcó el trimestre anterior. Los valores de los combustibles premium y diésel mantuvieron variaciones menores, y la brecha entre YPF y las otras compañías se mantuvo estable.