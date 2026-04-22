Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Sofía Clerici exhibió el lujoso cochecito que estaría destinado a su bebé (Instagram)

Sofía Clerici atraviesa un momento de profunda felicidad y transformación personal. La modelo y empresaria anunció a través de sus redes sociales que está embarazada y espera su primer hijo, noticia que fue recibida con alegría y sorpresa por sus seguidores. La llegada de un bebé representa un hito en la vida de Clerici, quien desde hace tiempo compartía su deseo de convertirse en madre y ahora muestra el inicio de esta nueva etapa.

El anuncio se dio a conocer con una serie de fotos cuidadosamente producidas, en las que Sofía exhibió un cochecito de bebé de la exclusiva marca italiana Gucci. “Ya tenemos nave”, escribió en la descripción del posteo, acompañando la frase con imágenes llenas de detalles y guiños a su nuevo estado. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar: “Qué bella sorpresa”, “Hermosa noticia”, “Te sigo y estaba esperando esto”, “Amiga, te felicito”. Incluso una usuaria recordó: “Hace muchos años viene contando que quiere ser mamá y que seguramente era este año”.

También tuvo un breve ida y vuelta con Fernanda Iglesias, quien le escribió: “Ya habías mostrado ese cochecito en 2024″. Por su parte, la influencer le respondió: “Sí, Fer, siempre lo quise. Lo había visto en la web de Gucci y lo mostré porque lo quería. Lo busqué bastante, no fue fácil porque son piezas únicas edición limitada. Me lo traje de Estados Unidos”.

La modelo Sofía Clerici compartió en sus redes sociales la imagen de un exclusivo cochecito de bebé Gucci, una pieza de edición limitada importada desde Estados Unidos (Instagram)

A su vez, en sus historias de Instagram, Sofía respondió con gratitud y emoción a una usuaria que le escribió un mensaje celebrando la noticia de su embarazo. “¡Sofy, qué felicidad nos da! Porque todas las personas que te conocemos sabemos que lo venís buscando ya hace bastante a este bebé. Vas a ser una gran mamá. Tenés muchos valores y familia y una gran familia que debe estar muy feliz. ¡Te amamos!”, le comentó la seguidora. Por su parte, Clerici contestó: “¡Gracias! Sí, es un bebé bastante buscado (ya habrán visto en alguna nota el año pasado). Aún no voy a salir a hablar de más porque quiero contarles TODO de una forma especial, original y linda”.

Oriunda de San Nicolás, Clerici se define en redes como figura pública y emprendedora. Su salto a la popularidad llegó en 2012, cuando fue tapa de la revista Playboy, y desde entonces supo construir un perfil mediático ligado a los viajes, los autos de alta gama, donde suele lucirse al volante de su Ford Mustang, y la promoción de marcas de lujo. Además, la influencer es creadora de su propia línea de lencería y suele compartir contenidos ligados a la moda, el bienestar y la vida sana, siempre con una impronta personal y sofisticada.

En marzo de 2025, Sofía decidió hablar con total sinceridad sobre su deseo de ser madre en una entrevista con Mañanísima (El Trece). “Es un proyecto que lo vengo pensando hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido”, explicó, dejando en claro el nivel de reflexión y madurez con el que tomó la decisión.

Una captura de pantalla muestra felicitaciones a Sofía Clerici por su embarazo, con un mensaje resaltando la alegría por el "bb bastante buscado" y una imagen de cuna y regalos (Instagram)

La modelo relató que recurriría a un banco danés de muestras. “Así que decidí hacerlo sola, con muestras dinamarquesas. Va a salir un vikingo”, bromeó, mostrando su humor y seguridad ante la nueva etapa. Lejos de sentir miedo, Sofía aseguró estar lista para la maternidad y subrayó el rol clave que juega su familia en este proceso: “Me siento súper lista. Además, tengo una familia enorme que está siempre pendiente de mí. Somos muy unidos, así que creo que juntos vamos a poder”.

Con una madurez poco habitual, la influencer compartió los motivos que la llevaron a apostar por la maternidad en este momento: “Siento que me falta algo muy importante en mi vida. Entonces dije: ‘es el momento’. Lo vengo analizando desde hace un año y medio. Aun no sé cuándo será, pero sé que este año va a suceder”.

En marzo de 2025, Sofía Clerici se sinceró y habló sobre su deseo de ser madre (Mañanísima - El Trece)

Consultada sobre por qué eligió hablar ahora, Sofía fue tajante: “Ahora me siento fuerte. No la pasé nada bien, eso tengo que decirlo. La gente tiene una imagen de mí, pero la realidad es otra”. Aunque señala que no suele recibir demasiado hate, reconoció que el camino no fue fácil: “Si en su momento no hablé y ahora sí, es porque siento que este es el momento. Soy una persona educada y, por respeto a los niños que están en el medio, decidí quedarme en el molde y no hablar. Pero todo tiene un límite”.

Así, Clerici da inicio a un nuevo capítulo de su vida, preparado con ilusión y reflexión, mostrando que la felicidad y los nuevos comienzos pueden construirse desde el deseo propio y la fortaleza personal. Entre mensajes de aliento, publicaciones llenas de estilo y la expectativa por la llegada del bebé, la modelo confirma que la maternidad, para ella, es el mayor logro y el más emocionante desafío.