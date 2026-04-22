Economía

Un gigante de la industria láctea en crisis: la Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Sancor

La medida había sido pedida por la misma empresa la semana pasada, ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones

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granja tres arroyos y sancor
La cooperativa láctea acumula una deuda de USD 120 millones

La Justicia santafesina declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, después de que la propia empresa solicitara esa medida tras años de crisis financieras y del fracaso del concurso preventivo de acreedores pedido el año pasado.

La cooperativa láctea acumula una deuda de USD 120 millones y ante la imposibilidad de pago, el juez Marcelo Gelcich determinó la “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

“La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada”, señaló la sentencia.

Para la Justicia de Santa fe, “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo"
Para la Justicia de Santa fe, “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo"

El documento judicial señala que la firma arrastra una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914,68 en capital y de $12.788.850.187,16 en salarios netos adeudados desde mayo de 2025 a enero de 2026, sumado a aportes a obras sociales, ART y sindicatos por 3.380.071.061,39 pesos.

Cabe recordar en ese sentido que desde la la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la empresa les debe 8 meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores, que vienen utilizando el fondo solidario del sindicato. “Esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores”, había afirmado el sindicato.

A su vez, el fallo remarcó que la tasa de generación de nuevo pasivo postconcursal se estima en aproximadamente $3.000 millones mensuales, “sin que la actividad ordinaria de la empresa genere recursos suficientes para absorberla”.

Al respecto, la sentencia también indica que las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad instalada, siendo Sunchales, la planta con mayor capacidad de procesamiento, la más ociosa; afectadas por estacionalidad y pérdida de contratos de fazón.

La planta de San Guillermo se encuentra paralizada desde diciembre de 2025, y las demás operan por debajo del umbral de rentabilidad, excepto Devoto y La Carlota, “que si bien se aproximan a su capacidad operativa, lo hacen en el contexto de una estructura de costos laborales y fiscales que las vuelve igualmente deficitarias en términos del balance global de la empresa”, precisó el juez.

Sancor
La sentencia también indica que las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad instalada

De este modo, consideraron que la situación “excede la mera iliquidez coyuntural y configura lo que la se denomina insolvencia estructural, es decir, la incapacidad permanente de la empresa para generar los recursos necesarios para atender sus obligaciones corrientes, con independencia de medidas de reestructuración operativa”.

El acto de quiebra le permite a la empresa continuar operando. Ocurre que el cese de actividades “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

No obstante, el juez dispuso que la continuidad de la explotación no deberá implicar la asunción de nuevos pasivos. La decisión tiene carácter provisorio y se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero para los acreedores.

En perspectiva, en enero de 2025, SanCor —que hasta entonces tenía 1.350 empleados— desvinculó a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe (Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia), alegando causas de “fuerza mayor”.

En enero de 2025, SanCor —que hasta entonces tenía 1.350 empleados— desvinculó a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe
En enero de 2025, SanCor —que hasta entonces tenía 1.350 empleados— desvinculó a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe

A modo de comparación, en 2017 la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba 4 millones de litros de leche diarios, volumen que actualmente se redujo a 500.000 litros.

Cabe recordar que, tras atravesar una profunda crisis ese mismo año, la cooperativa puso en marcha un proceso de reestructuración que avanzó en distintas etapas. El plan contempló una instancia extrajudicial, además de la venta y el cierre de varias unidades productivas, comerciales y administrativas.

El año pasado, desde la empresa comunicaron: “Con el paso del tiempo, SanCor analizó distintas alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresario interesado en impulsar su recuperación mediante un fideicomiso. No obstante, luego de dos años, la iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en la trayectoria de la cooperativa”.

Además, remarcaron la reducción de la producción derivada de la paralización total de las plantas entre octubre de 2023 hasta agosto de 2024 por conflictos salariales, situación que obligó a desechar unos 3.000 litros de leche.

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