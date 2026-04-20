Economía

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para pagarle USD 171 millones a holdouts que le hicieron juicio a la Argentina

El Poder Ejecutivo busca cerrar una causa de larga data, luego de haber alcanzado un acuerdo con los acreedores

Guardar
Vista aérea del hemiciclo del Senado de la Nación Argentina, con senadores sentados en escaños con pantallas, en una sala con alfombra roja y arquitectura clásica
Desde el Ejecutivo destacan que se logró una reducción de entre 30% y 35% de lo que se adeudaba originalmente (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para cancelar reclamos de acreedores holdouts. La iniciativa contempla la aprobación de un acuerdo alcanzado entre la Argentina y dos fondos, en el marco de una sentencia adversa vinculada a las reestructuraciones de deuda soberana posteriores al default de 2001.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Los montos a destinar, todo sujeto a aprobación legislativa, ascienden a USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor, elevando el total a USD 171 millones. Desde el Ejecutivo resaltaron que se logró una reducción de entre 30% y 35% de lo que se adeudaba originalmente.

De este modo, Argentina podría cerrar el extenso capítulo del default, iniciado hace más de 25 años, que aún mantiene frentes abiertos a pesar de haberse llevado a cabo sucesivamente tres canjes voluntarios de deuda.

El caso está en manos de la jueza Loretta Preska
El caso está en manos de la jueza Loretta Preska

Si bien la fecha límite establecida para el tratamiento del proyecto —resultado de un trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica— es el 30 de abril, el acuerdo prevé una extensión en función de los tiempos de la agenda del Congreso.

Igualmente, el texto oficial indica: “La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

“Apelamos a la razonabilidad de los legisladores”, expresan en el Gobierno.

Otro punto mencionado es que “la aprobación de los acuerdos de conciliación también pondrá fin a los procesos de ‘Discovery’ (descubrimiento). Tanto Bainbridge Ltd. como el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP han llevado a cabo agresivas actividades de descubrimiento posteriores al fallo, incluyendo la solicitud de descubrimiento de las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina, que ya no tendrá que responder a las solicitudes”.

En marzo, las partes del juicio habían solicitado a la jueza Loretta Preska que “el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, resaltó: “Que el Congreso actúe a tiempo será una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.

Captura de pantalla de un tuit de Sebastian Maril del 18 de abril, informando que el gobierno de Milei presentó un proyecto de ley sobre acreedores holdout
Sebastian Maril informó sobre el proyecto de ley del gobierno de Milei para cancelar la deuda de USD 171 millones con los acreedores holdout Bainbridge y Attestor

“El impacto fiscal es insignificante en relación con el stock total de deuda de Argentina”, agregó Maril.

Las siguientes batallas

Pese al fallo favorable en la causa por la estatización de YPF, que evitó el pago de USD 16.000 millones (USD 18.000 millones con intereses) a Burford Capital, Argentina tiene otros litigios pendientes de resolución.

Entre ellos, se encuentra el caso conocido como Cupón PBI, que registró avances durante los últimos meses en la Justicia británica y que implica una erogación para las cuentas públicas de USD 1.800 millones.

El juicio involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del PBI durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010. La Justicia británica consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

Nuevo edificio del Indec
Cuatro fondos demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del PBI

Es una causa que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales, según detalló Maril. Hasta ahora, el proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por el país para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado.

Días atrás, el tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos hasta la próxima audiencia, prevista para el 21 de abril. Esto ocurrió tras un requerimiento de documentación que incluía el detalle de acuerdos celebrados con compañías petroleras internacionales, empresas del sector energético y la eventual existencia de cuentas bancarias en el exterior.

La medida se enmarcó en el proceso de discovery, orientado a identificar activos susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento de una sentencia.

Temas Relacionados

juiciosacreedores holdoutsdefaultúltimas noticias

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

El rendimiento de las alternativas para quienes buscan proteger sus ahorros se ubica por debajo de la inflación mensual, mientras el dólar oficial y el paralelo mantienen una tendencia descendente

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Por menor consumo de energía electrica, se redujo la canasta de servicios de abril: cuánto paga un hogar promedio

Aunque se registraron varios aumentos tarifarios, la estacionalidad ayudó a que el gasto de los hogares fuera levemente menor respecto de marzo

Por menor consumo de energía electrica, se redujo la canasta de servicios de abril: cuánto paga un hogar promedio

Ormuz: ya no alcanza con hablar de tregua

El panorama internacional continúa en alerta ante la persistencia de obstáculos logísticos y económicos tras el bloqueo naval y el aumento de la presión sobre la principal ruta de abastecimiento de petróleo y gas

Ormuz: ya no alcanza con hablar de tregua

Advertencia de Arriazu al Gobierno: el desempleo en el Gran Buenos Aires es el mayor riesgo del programa económico de Milei

La reconfiguración de la industria y los cambios en los incentivos laborales intensifican el debate sobre las medidas necesarias para afrontar el impacto social de la transición productiva

Advertencia de Arriazu al Gobierno: el desempleo en el Gran Buenos Aires es el mayor riesgo del programa económico de Milei

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones este lunes 20 de abril

El dólar al público se sostiene a $1.390 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.410. El BCRA lleva comprados más de USD 6.000 millones en el año

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones este lunes 20 de abril
DEPORTES
El particular comentario de un tenista a su novia tras perder la final de un torneo que causó furor

El particular comentario de un tenista a su novia tras perder la final de un torneo que causó furor

La frase de Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el Monumental

El “efecto Messi” tras la compra del UE Cornella en España: 500 mil nuevos seguidores y la reacción de todos en el club

Juan Martín del Potro con Infobae: por qué ahora mira el tenis ”sin bronca", su apoyo a los jóvenes talentos y su futuro como entrenador

El recorrido de Leandro Paredes: inicios, Europa y regreso al club de sus amores

TELESHOW
El dolor de Ricardo Darín por la muerte de Luis Brandoni: “Cuando pasa esto te borrás de un plumazo 45 años de vida”

El dolor de Ricardo Darín por la muerte de Luis Brandoni: “Cuando pasa esto te borrás de un plumazo 45 años de vida”

La emotiva despedida de Oscar Martínez a Luis Brandoni: “Beto fue un faro”

Las frases icónicas de Luis Brandoni que quedaron para siempre en el recuerdo del cine argentino

“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”: el día que Luis Brandoni habló de su muerte

La anécdota más significativa de Eduardo Blanco junto a Luis Brandoni: “Él me entrgó el carnet de actor”

INFOBAE AMÉRICA

Un soldado israelí vandalizó una estatua de Jesucristo en Líbano y Netanyahu prometió tomar “medidas severas”

Un soldado israelí vandalizó una estatua de Jesucristo en Líbano y Netanyahu prometió tomar “medidas severas”

Juan Pablo Velasco, el emprendedor tecnológico que se convertirá en gobernador de Santa Cruz

La película sobre Michael Jackson, un biopic supervisado por la familia

Argentina, firme contra el antisemitismo y el terrorismo

De Mar del Plata a Bolonia: cómo Lecturita Ediciones se ganó el aplauso del mundo editorial infantil