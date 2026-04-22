El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

Frank Darío Kudelka se accidentó en Rosario

El entrenador de Newell’s Frank Darío Kudelka protagonizó un accidente de tránsito en Rosario cuando el vehículo que conducía colisionó con una motocicleta en la esquina de Córdoba y Alsina. Como consecuencia, la conductora de la moto sufrió lesiones leves y fue derivada en ambulancia al Sanatorio Ipam.

El hecho motivó la presencia de dos ambulancias y al menos dos móviles policiales, lo que generó demoras temporales en el tránsito de la zona, según detalló el medio Cadena 3. La investigación sobre las circunstancias del accidente permanecerá abierta, aunque, según el testimonio de Kudelka, la moto fue la que impactó en la parte trasera de su camioneta mientras él avanzaba desde un semáforo. También viajaba en la moto un hombre que recibió un golpe leve en la muñeca.

“Estoy bien, la moto me chocó a mí”, dijo Kudelka. El entrenador precisó al medio que no sufrió heridas y se encuentra en buen estado. Por protocolo, fue trasladado a la comisaría 2ª para el trámite correspondiente a este tipo de siniestros. El técnico se dirigía rumbo al predio de Bella Vista para coordinar el entrenamiento del equipo. Según el relato del propio DT, habitualmente utiliza la avenida Avellaneda cuando se dirige al lugar de práctica, pero en esta ocasión eligió calle Alsina debido a las contingencias en el tránsito, ruta en la que ocurrió el choque.

Frank Kudelka sufrió un accidente camino al entrenamiento de Newell's (Cadena 3)

Este hecho se produce en una clara levantada de uno de los grandes equipos de Rosario. Después de un complicado desarrollo del Torneo Apertura, la Lepra logró un invicto de tres partidos, con dos victorias, incluída la última como visitante frente a Unión por 3-2. El local abrió el marcador a los 4 minutos con un cabezazo de Marcelo Estigarribia. Sin embargo, la igualdad llegó a los 15 minutos tras un tiro de esquina ejecutado por Newell’s, cuando un rebote terminó con la pelota cruzando la línea de gol, tras la intervención de Estigarribia y un intento fallido de contención de Matías Mansilla. La acción fue revisada por el VAR y el árbitro Fernando Espinoza convalidó el empate.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón buscó el empate tras el 2 a 1 logrado por Jerónimo Russo para la visita, quien aprovechó un balón dentro del área tras otro tiro de esquina. Newell’s amplió la ventaja gracias a Juan Ignacio Ramírez, que capitalizó un error de Maizon Rodríguez al interceptar un pase corto y eludir al arquero antes de definir para el 3-1

Sobre el final, Lucas Menossi descontó para Unión a falta de tres minutos, dejando abierto el resultado, pero la defensa visitante, respaldada por una destacada actuación de Josué Reinatti, impidió nuevas llegadas y selló el segundo triunfo en los últimos tres duelos -el otro fue 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero más el empate en el Coloso Marcelo Bielsa ante San Lorenzo- Newell’s sumó tres puntos vitales fuera de casa y alcanzó los 13 puntos en la Zona A del Apertura para seguir en la penúltima posición del torneo.

¿Cómo sigue el calendario para el equipo de Kudelka? El próximo domingo a las 17:30 recibirá a Instituo en la anteúltima jornada del certamen, ya que jugará la postergada fecha 9 ante Vélez en Liniers.