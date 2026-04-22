Se suspendió la obra de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes a un día de su estreno: las razones

Nacha Guevara & Alberto Favero: "Esto es teatro", del espectáculo "Nacha de Noche" grabado en vivo en el Teatro Ateneo, en 1996

La noticia sorprendió a quienes esperaban el debut de Nacha Guevara y Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes por la repentina postergación del espectáculo conjunto. El martes, la sala comunicó en sus redes sociales: “El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas”. Así, la esperada serie de presentaciones programadas para los días miércoles desde el 22 de abril y hasta el 27 de mayo quedó, al menos por ahora, en suspenso.

La propuesta artística prometía reunir a dos referentes de la escena nacional. Según había anticipado Gonzalo Demaría, director de la sala, “Nacha, la Guevara, debuta en nuestro más prestigioso escenario: el Teatro Nacional Cervantes”.

Finalizada la temporada de 'La revista del Cervantes', el teatro prevé reprogramar las funciones del espectáculo Nacha & Favero

El espectáculo entre Nacha y Alberto, estaba concebido como un repaso por las canciones y relatos que, en palabras de los organizadores “acompañaron sueños, luchas, amores y pérdidas”. La dirección artística de Álvaro Rufiner buscaba potenciar la interacción entre ambos artistas, quienes, a lo largo de más de cuatro décadas, han compartido proyectos emblemáticos.

El Teatro Nacional Cervantes anunció la reprogramación del espectáculo 'Nacha & Favero' debido a motivos de fuerza mayor, informando que las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente

La postergación fue atribuida, de manera general, a “motivos de fuerza mayor”. Sin embargo, algunas versiones que difundieron allegados al Teatro, deslizaron que la imposibilidad de compatibilizar las necesidades técnicas de “La revista del Cervantes” —obra en cartel de jueves a domingo en la sala María Guerrero— con la propuesta de Nacha & Favero fue determinante. La producción alternativa, que debía ocupar el escenario los miércoles, chocó con la exigente puesta principal del teatro.

La imposibilidad de compatibilizar requisitos técnicos entre 'La revista del Cervantes' y 'Nacha & Favero' generó el conflicto logístic

De esta manera, algunas versiones indican que el conflicto radicaría en la superposición logística con otra gran producción en la sala María Guerrero, lo que impedirá garantizar las condiciones necesarias para ambas puestas. Se espera que, finalizada la temporada de La revista del Cervantes —programada hasta fines de mayo—, se reprogramen las funciones pendientes.

El último show conjunto de Nacha Guevara y Alberto Favero fue en enero, evocando grandes éxitos y consolidando su histórica alianza artística

En cuanto al reintegro de entradas, la plataforma Alternativa Teatral, utilizada para las compras, ofrece dos opciones: asistir a otra función en cartelera o solicitar la devolución del importe abonado. Esta información, aunque no se difundió en las redes oficiales del teatro, sí fue confirmada por la empresa encargada de la venta de localidades.

La última vez que Nacha Guevara y Alberto Favero compartieron un escenario fue a fines de enero en La Carbonera

La última vez que Nacha Guevara y Alberto Favero compartieron un escenario fue a fines de enero en La Carbonera, espacio de arte del barrio de San Telmo. Aquella presentación, de carácter íntimo, evocó los inicios de una dupla que protagonizó grandes éxitos como Nacha de Noche, Eva, el gran musical argentino y Tita. La química artística y el deseo de reencontrarse motivaron la creación del espectáculo que ahora deberá esperar para ver la luz en el Cervantes.

Desde el teatro, reiteraron que la reprogramación responde a “motivos de fuerza mayor”. No obstante, la falta de detalles alimenta la expectativa y el desconcierto entre el público.

“El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas”

El debut suspendido de Nacha Guevara en el Cervantes obliga a reordenar la agenda cultural y deja en pausa un reencuentro muy esperado. Mientras tanto, los seguidores de la artista y el maestro Favero aguardan novedades sobre la nueva fecha de estreno, con la esperanza de que el emblemático escenario finalmente los reciba juntos.

La situación actual refleja la compleja convivencia de producciones en los grandes teatros estatales y la necesidad de ajustar calendarios para evitar superposiciones que perjudiquen tanto a artistas como al público. La reprogramación, aunque inevitable, no detiene el deseo de ver a dos figuras centrales de la música y el teatro argentino compartir una vez más el escenario.