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El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

Publicó mensajes e imágenes que evidencian la fortaleza del vínculo entre las hermanas y su determinación compartida de obtener respuestas judiciales

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El apoyo de Dalma Maradona luego de que cancelaran la declaración de Gianinna: “Siempre con vos”
Gianinna y Dalma Maradona al momento de ingresar a la sala de audiencias

La jornada judicial del martes estuvo marcada por la presencia de las hijas de Diego Maradona en el juicio que busca esclarecer las circunstancias de su muerte. El foco público recayó especialmente en el apoyo que Dalma expresó hacia su hermana Gianinna, quien declaró en calidad de testigo durante más de cinco horas en una audiencia cargada de tensión y emociones.

Las redes sociales se convirtieron en el canal elegido por Dalma para exteriorizar sus sentimientos tras la declaración de su hermana. En una serie de publicaciones en Instagram, compartió imágenes familiares y mensajes que evidencian no solo el vínculo entre ellas, sino también el compromiso que ambas mantienen en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre. “Ya te lo dije a vos pero tengo ganas que todos sepan que hoy la rompiste y que estoy muy orgullosa de vos”, escribió Dalma junto a una fotografía en la que ambas aparecen de niñas junto a Diego. “Yo creo que él también está muy orgulloso”, añadió en el mismo posteo, enfatizando la sensación de respaldo tanto familiar como simbólico.

El acompañamiento de Dalma a Gianinna se manifestó también en un mensaje directo: “Te amo negra! Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste”, seguido de un compromiso inquebrantable: “Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo”. Estas frases, difundidas en redes, permitieron dimensionar el impacto emocional que tuvo la audiencia para la familia y la manera en que el proceso judicial refuerza la unidad entre las hermanas.

Fotografía antigua de Diego Maradona sonriendo, abrazando a sus dos hijas pequeñas, Gianinna y Dalma. La imagen tiene mensajes superpuestos
Dalma Maradona compartió una emotiva foto junto a Diego y Gianinna, expresando su orgullo por el testimonio de su hermana en la causa por la muerte de su padre.

La reacción de Dalma no se limitó al orgullo, sino que incluyó una declaración sobre la continuidad de la lucha. “Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. No vamos a parar”, publicó junto a una imagen en blanco y negro en la que las dos hijas besan a su padre. “Y lo mejor de todo es que no estamos solas. ¡Somos un montón!”, concluyó, haciendo alusión no solo al núcleo familiar sino al acompañamiento social que perciben en este proceso.

La declaración de Gianinna ante el tribunal se extendió por más de cinco horas y estuvo marcada por pasajes de notable carga emotiva. Antes de que comenzara su testimonio, uno de los defensores de los acusados intentó impedir su participación, pero los jueces desestimaron la objeción, permitiendo que expusiera su versión de los hechos.

Durante su testimonio, Gianinna recordó la relación cercana con su padre y describió el rol presente que mantuvo junto a él durante años. Relató las dificultades personales que atravesó tras la muerte de Maradona, que la llevaron a requerir tratamiento psiquiátrico, y compartió el dolor que vive diariamente desde ese momento. Su intervención estuvo atravesada por lágrimas en varios tramos, lo que evidenció el carácter movilizante de la jornada para ella y su entorno.

Fotografía de Diego Maradona en el centro, siendo besado en ambas mejillas por dos mujeres. Encima y debajo hay textos enmarcados en blanco
Dalma Maradona expresa su apoyo a Gianinna con un mensaje emotivo y una imagen de Diego Maradona, celebrando su fortaleza tras testificar en la causa por la muerte de su padre.

En relación con el día del fallecimiento de su padre, la joven narró el estado en el que encontró el cuerpo y criticó las condiciones de la vivienda donde se realizó la internación domiciliaria. Denunció que la casa no estaba preparada para una persona con sus necesidades y que el trato hacia él era prácticamente nulo. Además, afirmó que la familia halló el domicilio en condiciones deplorables después de la muerte.

La exposición de Gianinna incluyó un análisis de las condiciones en que se llevó adelante la internación domiciliaria de Diego. Señaló que el exfutbolista estaba medicado para el corazón desde el año 2000 y que continuó con esa medicación hasta la internación domiciliaria en 2020. Según su testimonio, durante ese período solo recibía las pastillas que le administraba la psiquiatra Agustina Cosachov, lo que implica un cambio en la modalidad de atención médica.

También hizo un repaso de los últimos veinte años de la vida de su padre. Recordó la crisis por sobredosis que atravesó en el año 2000, su posterior recuperación y los momentos felices compartidos en familia. Sin embargo, destacó que la salud de su padre se deterioró especialmente tras su paso por Dubai y México, y mencionó el uso creciente de medicación para dormir en los últimos años. La declaración apuntó a la falta de preparación y cuidado en el entorno médico durante el tramo final de su vida.

Fotografía en blanco y negro de Diego Maradona con los ojos cerrados, siendo besado en ambas mejillas por dos niñas pequeñas, con texto superpuesto
Dalma Maradona envía un mensaje de apoyo a su hermana Gianinna, publicando una emotiva foto en blanco y negro de su padre Diego Maradona siendo besado por ellas de niñas, en relación con la causa de su muerte.

La audiencia del martes se inscribió en el marco del proceso judicial que intenta determinar responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona. La participación activa de sus hijas, tanto en el ámbito judicial como en el plano público, refuerza la idea de una búsqueda colectiva por justicia. Las publicaciones de Dalma en redes sociales reflejan la decisión de no abandonar el reclamo: “Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. No vamos a parar”.

La exposición familiar ante la opinión pública y la justicia no solo busca el esclarecimiento de los hechos, sino también manifestar la unidad de la familia Maradona y la voluntad de avanzar hasta las últimas consecuencias. La jornada concluyó con la certeza de que, para Gianinna y Dalma, el proceso recién comienza y que cuentan con un respaldo que trasciende el círculo íntimo.

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