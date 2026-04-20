Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas de interés de plazos fijos muestran diferencias de hasta 8,5 puntos porcentuales entre bancos líderes y entidades digitales

En el sistema financiero argentino, los depósitos a plazo fijo presentan una oferta variada según el banco y el perfil del cliente. El Banco Central (BCRA) publica las tasas de referencia que las entidades financieras ofrecen a quienes deciden inmovilizar fondos en pesos durante 30 días. Las diferencias entre las tasas de interés y el rendimiento final de un plazo fijo de $1.000.000 despiertan el interés tanto de ahorristas tradicionales como de quienes buscan alternativas para ganarle a la inflación.

El último relevamiento de tasas de depósitos a plazo fijo permite observar que la mayoría de los bancos de primera línea ofrece tasas nominales anuales (TNA) por debajo del 22%. La oferta más baja entre los principales bancos corresponde a Banco Santander Argentina S.A., con una TNA de 16,5%. Por su parte, Banco de la Nación Argentina y Banco de la Ciudad de Buenos Aires presentan una tasa de 19%. Banco BBVA Argentina S.A. ubica su TNA en 20,5%, mientras que Banco Macro S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecen 21,5%.

En el segmento de bancos que informan tasas online para no clientes, la dispersión es aún mayor. Allí aparecen propuestas que alcanzan hasta 25% de TNA, como las de Banco Masventas S.A., Banco Voii S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. En estos casos, un depósito de $1.000.000 durante 30 días arroja un rendimiento de $1.020.547,95, superando con amplitud a la mayoría de las entidades tradicionales.

Contrasta el resultado que ofrecen bancos como Banco Bica S.A., Banco del Sol S.A. y Bibank S.A., todos con una TNA de 24%, lo que implica un capital más intereses de $1.019.726,03 al finalizar el período mensual. Banco Meridian S.A. se posiciona con una tasa de 24,75% y un resultado de $1.020.342,47, mientras que Banco CMF S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se ubican en 23,25% y 22,75% respectivamente.

En el caso de los bancos públicos y privados líderes, las diferencias en el rendimiento final resultan relevantes. Un ahorrista que deposita $1.000.000 en Banco de la Nación Argentina recibe $1.015.616,44 al cabo de 30 días. Si escoge Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el monto asciende a $1.015.000,00, y en Banco Credicoop Cooperativo Limitado alcanza $1.016.027,40. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. otorga una tasa de 19,75%, lo que equivale a $1.016.232,88 pesos tras un mes.

La brecha entre las tasas más elevadas y las más bajas se traduce en una diferencia de hasta $7.000 en el rendimiento mensual de un millón de pesos. Este dato cobra mayor importancia para quienes diversifican sus inversiones o buscan maximizar el interés mensual. Los bancos que ofrecen tasas superiores a 24% se transforman en opciones atractivas para capitalizar fondos a corto plazo, aunque suelen exigir requisitos adicionales o restringir el acceso a clientes específicos.

El contexto de tasas descendentes forma parte de un escenario de reacomodamiento del sistema financiero tras meses de volatilidad. El BCRA publica diariamente el cuadro de tasas de interés, que sirve como referencia para el mercado y los clientes. La tendencia a la baja en la tasa de los plazos fijos responde a la estrategia de las autoridades económicas de alinear el costo del dinero con la evolución de variables clave, como la inflación y el tipo de cambio.

En la comparación entre bancos, algunos exhiben una política conservadora en materia de tasas, mientras otros intentan captar nuevos ahorristas con propuestas más agresivas. Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Corrientes S.A., Banco de Comercio S.A., Banco de Formosa S.A. y Banco Julio Sociedad Anónima mantienen tasas entre 19% y 21%, lo que arroja un rendimiento de entre $1.015.616,44 y $1.017.260,27 por cada millón depositado.

La decisión sobre dónde colocar un plazo fijo depende del monto, la tasa y la confianza en la entidad seleccionada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Banco Hipotecario S.A. se destaca con una TNA de 22,5%, equivalente a $1.018.493,15 al término del plazo. Banco Mariva S.A. y Banco del Chubut S.A. ofrecen 22% y un capital final de $1.018.082,19. Banco Provincia de Tierra del Fuego otorga 21%, mientras que Banco Dino S.A. y Banco Macro S.A. igualan el 21,5%, ubicándose en el rango medio de la tabla.

La información relevada muestra que la decisión de dónde colocar un plazo fijo depende tanto de la tasa como de la confianza en la entidad y la posibilidad de operar de manera remota. Algunas entidades priorizan la captación de ahorros de no clientes a través de plataformas digitales y tasas promocionales, mientras que los bancos tradicionales conservan parte del mercado gracias a su presencia territorial y a la fidelidad de sus clientes históricos.

El rendimiento de los depósitos a plazo fijo se ubica por debajo de la inflación mensual en la mayoría de las alternativas del sistema, aunque la estabilidad del dólar y la baja en las tasas contribuyen a consolidar el plan de política monetaria vigente. Los ahorristas enfrentan el desafío de elegir entre seguridad, liquidez y rentabilidad, en un escenario donde las opciones más atractivas suelen estar reservadas para quien busca alternativas digitales o entidades con menor volumen de operaciones.

En definitiva, el panorama de tasas revela una amplia gama de posibilidades y refleja el proceso de reacomodamiento del mercado. El cuadro de doble entrada puede ser una guía útil para comparar rápidamente las alternativas y tomar decisiones informadas, mientras el contexto macroeconómico continúa influyendo en la oferta de instrumentos de ahorro disponibles para el público.