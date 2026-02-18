El Gobierno volvió a conseguir un superávit fiscal en enero

El Gobierno se comprometió con el FMI a una meta fiscal de 2,2% del PBI para 2026.

El Gobierno nacional inició el año con superávit fiscal tanto primario como financiero, pese a las mayores presiones de gasto derivadas de los proyectos aprobados en el Congreso durante el 2025.

“En enero, el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social X. Aunque aclaró que en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones explicados por los recursos generados por la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. De no contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones.

“En el mes se abonaron intereses netos por $2.020.578 millones. Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales”, destacó el ministro.

En términos reales, el gasto primario total se redujo 0,7% i.a., con un crecimiento de 2,8% i.a. y 4,1% i.a. en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), respectivamente. Pero a más de dos años de gestión, los analistas advierten que es cada vez más complicado para el equipo económico recortar partidas, aunque la aceleración de la inflación de los últimos cinco meses ayudó.

El ministro Luis Caputo publicó en Twitter que el sector público nacional registró un superávit financiero en enero, destacando la importancia de la ancla fiscal para la economía argentina. (@LuisCaputoAR)

“El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina”, comentó Caputo. Y que es el orden fiscal lo que ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PIB desde el inicio de la actual administración.

Las negociaciones con el FMI

Pese al nuevo número positivo, el Gobierno debe renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la meta fiscal acordada para este año, considerada de difícil cumplimiento, junto con el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La misión técnica del FMI arribó a Buenos Aires para revisar los números y proyecciones oficiales. El principal foco de los enviados del organismo internacional recayó sobre la meta de acumulación de reservas, la cual Argentina incumplió a fines de 2025 (USD -2.600 millones), y también sobre el objetivo fiscal comprometido para 2026.

El equipo encabezado por Luis Caputo, ministro de Economía, recibió a los funcionarios del FMI desde el jueves 5 de febrero hasta el jueves de la semana pasada. Fuentes oficiales del organismo informaron que, si bien la misión concluyó, las conversaciones continuarían.

Diversos economistas señalaron que la meta de equilibrio fiscal para 2026, fijada en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), resulta especialmente exigente ante la caída de la recaudación —producto de la desaceleración de la actividad— y el menor margen disponible para reducir el gasto público. En ese contexto, la revisión de los compromisos se posiciona como un eje central en el diálogo entre las autoridades nacionales y el FMI.

El Gobierno acumula buenos resultados en los dos años de mandato. El año 2025 cerró con superávit fiscal, tanto en el resultado primario como en el financiero. Según datos oficiales, el saldo primario alcanzó $11.769.219 millones (1,4% del PIB), mientras que el superávit financiero fue de $1.453.819 millones (0,2% del PIB). El anuncio se realizó el viernes y destacó la continuidad de resultados positivos por segundo año consecutivo.

En la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina acordó un resultado fiscal primario de 2,2% del PBI para 2026.

Durante diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones, en línea con la estacionalidad del gasto primario en ese mes. Pese a este resultado mensual, el saldo anual fue positivo tanto en el resultado primario como en el financiero.

Luis Caputo remarcó que este desempeño representa la primera vez desde 2008 que la Argentina logra dos años consecutivos de superávit financiero base caja. Además, subrayó que, desde el inicio de la serie histórica en 1993, no se había alcanzado este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional. A través de sus redes sociales, Caputo sostuvo: “El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”.

El informe oficial indicó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. Esta reducción se implementó, según el ministro, asegurando la protección de los programas sociales directos para los sectores más vulnerables. En ese sentido, el gasto en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar creció 43% en términos reales al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Este incremento permitió que la cobertura de la canasta básica alimentaria pasara del 55% en diciembre de 2023 al 92% en diciembre de 2025.