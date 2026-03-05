Economía

La Argentina registró el segundo peor desempeño industrial en un ranking de 56 países

La clasificación computó la evolución de la industria entre 2023 y 2025. El sector atraviesa una crisis profunda, evidente incluso desde una perspectiva global

Guardar
En los últimos dos años
En los últimos dos años la actividad industrial cayó en promedio 7,9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de caída de la actividad y numerosos cierres de empresas, Argentina registró el segundo peor desempeño industrial del mundo entre 56 economías, solo superado por Hungría. Además, la trayectoria va en dirección opuesta a lo que sucede en el resto de la región.

Así surge de un informe de la consultora Audemus, que detalla que en los últimos dos años la actividad industrial argentina cayó en promedio 7,9%. En perspectiva, en Hungría el declive alcanzó el 8,2%, en Bulgaria, 6,7%; en Alemania, 6,3%; en Canadá, 5,2%; en Italia, 4,8%; y en Países Bajos, 3%.

Por el contrario, Taiwán se destaca como el país de mayor crecimiento, con un alza de 32,3%, seguido por Vietnam (23,8%), Egipto (19,5%), Costa Rica (16,3%), China (13,3%), Rusia (13%) y Singapur (12,8%).

infografia

“En Europa, las causas son identificables y, en parte, exógenas: el shock energético, la competencia china en el sector automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos”, consideró la consultora del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“En Argentina, en cambio, la crisis manufacturera responde fundamentalmente a decisiones de política económica doméstica: un tipo de cambio apreciado que erosiona la competitividad, una apertura comercial acelerada y sin selectividad sectorial, y la ausencia de cualquier instrumento de política industrial activa”, resaltó.

En la comparativa regional, Brasil expandió su industria 3,5% promedio en estos dos años, al igual que Chile (5,2%), Perú (6,5%) y Uruguay (+3,7%). Colombia y México retrocedieron pero dentro de rangos mínimos (-0,7% y -0,4%)”.

El estudio puso la lupa en Brasil, destacando las trayectorias opuestas pese a que ambos países comparten el Mercosur, enfrentan condicionantes similares en materia de acceso a mercados y competencia china, y tienen estructuras industriales con ciertos paralelos.

Sucede, explica Audemus, que el país vecino implementó varias herramientas para promover la industria, como el programa Mover para el sector automotriz, y preservó un tipo de cambio más competitivo.

“El retroceso industrial argentino no puede explicarse por el contexto global ni regional”, concluyó.

Brasil implementó varias herramientas para
Brasil implementó varias herramientas para promover la industria, como el programa Mover para el sector automotriz, y preservó un tipo de cambio más competitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el informe precisa que en dos años de gestión de Javier Milei, 2.436 empresas industriales dejaron de realizar aportes al sistema de ART —lo que refleja su cierre efectivo o su reducción a una actividad mínima—. Esa cifra representa casi el 5% del total de firmas industriales del país.

La caída en el número de empresas fue pronunciada y sostenida, al punto de encaminarse a perforar los mínimos registrados durante la pandemia.

Aquellas que aún se sostienen atraviesan un panorama delicado: el uso de la capacidad instalada se ubica en 57,9%, el nivel más bajo en 10 años, salvo la pandemia. Así, las plantas industriales operan a menos de 6 de cada 10 unidades de su potencial.

En materia de empleo, el deterioro también resultó significativo: desde 2023 se eliminaron 72.955 puestos de trabajo industriales, lo que representó una contracción del 6% del total de puestos en la manufactura.

Desde 2023 se eliminaron 72.955
Desde 2023 se eliminaron 72.955 puestos de trabajo industriales (Unión Industrial Provincia de Buenos Aires)

La evolución, no obstante, no siguió un recorrido uniforme. Luego del marcado desplome registrado durante el primer semestre de 2024, se observó una leve recuperación que llegó a interpretarse como un posible cambio de tendencia.

Sin embargo, esa expectativa no se concretó: desde el tercer trimestre de 2025 la pérdida de empleo volvió a intensificarse.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, le restó importancia y señaló recientemente que “se echa gente en todos los países del mundo y no es un drama. ¿Por qué? Porque en 48 horas la gente consigue empleo y tal vez mejor. Ahí es donde tenemos que ir. Estamos del lado de la gente que no tiene empleo”.

Y agregó, en diálogo con el Cronista, que el debate no es entre un modelo industrialista y uno aperturista, sino entre un esquema que —según definió— fue “prebendario” y otro que promueva competencia e inversión.

Mientras tanto, Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, afirmó: “Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Nos dijeron que solo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro”.

Ante esas declaraciones, la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), emitieron comunicados de prensa en los que exigieron “respeto” al Gobierno y afirmaron que es “indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso”.

Al mismo tiempo, en diálogo con Infobae en Vivo, el titular de la UIA, Martín Rappallini, dijo: “El Estado tiene que acompañar este proceso de reacomodamiento de la economía. También nosotros vemos con preocupación que en muchas áreas todavía la actividad está rezagada”.

Temas Relacionados

industriaactividadúltimas noticiasempresasempleo

Últimas Noticias

La Argentina avanzó 18 puestos en el Índice Mundial de Libertad Económica

De acuerdo al ranking elaborado por Heritage Foundation, el país registró una mejora significativa por las políticas de desregulación. La organización destacó las reformas fiscales, monetarias y regulatorias

La Argentina avanzó 18 puestos

China ordenó suspender las exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Medio

Una directiva oficial obliga al sector energético a suspender la firma de nuevos contratos de exportación, limitando el flujo de productos petrolíferos al exterior mientras persiste el cierre del estrecho de Ormuz

China ordenó suspender las exportaciones

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta. El blue se paga a $1.415. El BCRA compró USD 40 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

La batalla legal de Manaos por un juicio laboral de $800 millones llegó a la Corte Suprema

La empresa desafía un fallo que ordena abonar una suma millonaria a un trabajador, mientras busca revertir la decisión en el máximo tribunal del país

La batalla legal de Manaos

Mirada femenina: donde hay un dato técnico, vemos una historia

Un aumento de la participación femenina en puestos directivos promueve mejores resultados en las compañías, según señala Verónica Argañaraz, quien destaca la importancia de generar espacios inclusivos para la toma de decisiones

Mirada femenina: donde hay un
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Gorra de Boca, la prueba del mate a una cronista y el divertido diálogo por el mono Punch: el show de Colapinto antes del GP de Australia de F1

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

TELESHOW
Los looks de La Joaqui

Los looks de La Joaqui en México: del bikini animal print al estilo urbano y canchero

Soledad Silveyra tuvo un percance en su casa y fue asistida por su hermana: “Su generosidad es sublime”

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina Pais habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Canadá detectaron

Estados Unidos y Canadá detectaron aviones rusos cerca de Alaska

Vuelven las filas por combustible en Bolivia y crece la presión sobre el Gobierno por la calidad del suministro

Irán le agradeció a Brasil por la condena a la ofensiva de EEUU e Israel, pero crecen los riesgos económicos y de seguridad

Arqueólogos descubrieron una de las mayores necrópolis de la antigua Roma

Un sarcófago romano sellado y una joven de alto estatus: tesoros ocultos, rituales familiares y secretos bajo el lodo en Budapest