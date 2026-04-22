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La desafiante travesía de Carlos Tevez: escaló un cerro de 3.000 metros en Córdoba

El Apache usó su tiempo libre para concer un punto neurálgico de la provincia en la que reside

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Carlos Tevez subió a un cerro en Córdoba
Carlos Tevez, el exfutbolista y entrenador, junto a un compañero tras subir un cerro en Córdoba

El entrenador de Talleres de Córdoba, Carlos Tevez, realizó una expedición hasta la cima del Cerro Champaquí, alcanzando 2.700 metros sobre el nivel del mar, el punto más elevado de la provincia del equipo que dirige actualmente. La travesía, característica del turismo de trekking en la región, forma parte de las actividades de naturaleza más frecuentadas en el área.

La fotografía de Tevez en la cumbre circuló rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su elección del Cerro Champaquí y su participación en actividades al aire libre, hecho que suele atraer a visitantes durante todo el año. El recorrido por el cerro exige un esfuerzo físico considerable, incluyendo senderos serranos y variaciones de altura y clima, condiciones que consolidan a esta ruta como una de las más buscadas por quienes practican turismo de aventura.

Carlos Tevez subió a un cerro en Córdoba
Carlos Tevez, el exfutbolista y entrenador, junto a un compañero tras subir un cerro en Córdoba

En Radio Traslasierra contaron la experiencia del Apache, que estuvo acompañado de su esposa Vanesa: “Carlos Tevez visitó Traslasierra y se animó a una experiencia bien serrana: una excursión al Cerro Champaquí, ingresando por la localidad de San Javier. El ex futbolista y actual técnico de Talleres, realizó la caminata acompañado por Juan Russo, referente local del turismo, junto a un grupo de amigos. La jornada se dio en un contexto de clima nublado y húmedo, pero eso no fue impedimento para disfrutar del recorrido y los paisajes únicos de la región. Según comentaron desde la agencia Eco Champaquí Turismo, Tevez quedó sorprendido por la tranquilidad del lugar, la inmensidad del entorno natural y la experiencia de compartir la travesía en grupo. Una visita que no pasó desapercibida y que vuelve a poner en valor todo lo que ofrece Traslasierra: naturaleza, desconexión y aventura”.

Desde que Tevez arribó a Talleres para tomar las riendas del equipo, dio signos de sentirse muy a gusto en la provincia que ya lo adoptó como un cordobés más. En una entrevista con el sitio oficial, declaró: “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer".

Carlos Tevez subió a un cerro en Córdoba
Carlos Tevez, el exfutbolista y entrenador, junto a un compañero tras subir un cerro en Córdoba

Y marcó la diferencia: “Para juntarte con amigos para comer un asado tenés que hacer un curso porque la gente está pensando en que al otro día tiene que ir a trabajar, levantarse temprano, llevar a los chicos a la escuela... la libertad que tiene el cordobés, de que es un miércoles, lunes o sábado, si se tiene que juntar con la familia y amigos, se juntan. No están pensando en el qué hacer de mañana”.

Después de unas horas de descanso, Tevez se mentalizó nuevamente en sus labores diarias ya que tiene eventos importantes con su equipo en la proximidad. Este sábado visitará al líder de la Zona A del Torneo Apertura, Estudiantes de La Plata, en un encuentro en el que podrá alcanzarlo en la cima si se lleva los tres puntos. Además, todavía tiene pendiente un cotejo ante Unión en Santa Fe que definirá en qué posición quedará ubicado en el cuadro de octavos de final del certamen, instancia a la que ya está virtualmente clasificado. Vale mencionar que los primeros cuatro definirán en condición de local en la siguiente fase.

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