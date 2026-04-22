Economía

Cuántos kilos de carne de vaca, pollo o cerdo se pueden comprar con $50.000 en medio del salto de los precios

La población modificó sus consumos alimenticios ante una inflación dispar. Relevamientos del sector frigorífico muestran el impacto directo sobre presupuestos familiares destinados a proteínas animales durante marzo

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Vista de un empleado colocando pollo crudo en una bandeja de un mostrador refrigerado, con otros paquetes de carne y etiquetas de "chicken feet" visibles
El pollo y el cerdo se consolidaron como consumos sustitutos frente al encarecimiento de la carne vacuna (Reuters)

En medio de la disparada de los precios de la carne vacuna y la consecuente caída del consumo que se registró en el último año, se vive un auge de las carnes sustitutas con las que las familias argentinas tratan de compensar su menor poder adquisitivo. Informes privados que siguen a los precios del sector detectaron que de la mano de la reducción en las compras de carne de vaca, aumenta el consumo de cerdo y también el pollo aparece como alternativa.

En ese contexto, este medio recurrió a datos estadísticos del sector para estimar cuánto rinden los ingresos de los argentinos a la hora de ir a la carnicería, respondiendo a la pregunta de cuántos kilogramos de cada tipo de carne se pueden comprar con un presupuesto predeterminado.

Infografía detallando la cantidad de pollo, cerdo y carne vacuna que se compra con $50.000, con ilustraciones de carnes, balanzas y gráficos de precios
Esta infografía ilustra las cantidades de pollo fresco, pechito de cerdo y carne vacuna que se compran con $50.000 y sus precios promedio por kilo, revelando la accesibilidad de cada proteína.

De esa manera, el último informe mensual de precios para marzo de 2026 del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) incluye cifras que permiten poner en números la lógica reacción de los consumidores.

Según el documnento, la carne vacuna promedió un valor de $18.564 por kilo, con un alza mensual del 10,6% el mes pasado. En términos interanuales, este alimento subió un 68,6%, cifra que superó ampliamente la inflación general del 32,6% reportada en el mismo periodo.

Ante este panorama, el comportamiento del consumidor experimentó transformaciones notables. Información de contexto de la jornada de ayer indicó que los ciudadanos consumieron 5 kilos menos de proteína vacuna en el último año. Como contrapartida, la elección de carne de cerdo creció en 1,5 kilos por persona. La brecha de precios entre las distintas opciones de proteínas explicó este desplazamiento. Mientras la vaca aumentó casi un 70%, el pollo fresco incrementó su precio un 49,1% anual y el cerdo un 28,1%. Estos datos reflejaron que la proteína roja aumentó más del doble que el índice general de precios.

La carne de cerdo un producto mayormente vinculado al consumo interno en nuestro país
El consumo de carne de cerdo per cápita creció 1,5Kg en el último año según FADA (Revista Chacra)

Un presupuesto de $50.000 sirvió como referencia para medir la capacidad de compra en el mostrador durante el último mes. Con ese monto, un comprador adquirió un promedio de 2,69 kilos de carne vacuna. Si optó por el pollo, el rendimiento del dinero resultó significativamente mayor, con un total de 10,37 kilos disponibles a un precio medio de $4.822. En el caso del pechito de cerdo, cuyo valor promedio se situó en $8.944, el presupuesto alcanzó para un total de 5,59 kilos.

Estos son los cálculos que surgen de las estadísticas del IPCVA, partiendo del presupuesto fijado originalmente:

Cuántos kilos se compran con $50.000

  • Pollo fresco: 10,37 kg (Precio promedio: $4.822/kg).
  • Pechito de cerdo: 5,59 kg (Precio promedio: $8.944/kg).
  • Carne vacuna (Promedio): 2,69 kg (Precio promedio: $18.564/kg).

Poder de compra por corte específico

Para estos cálculos se utilizaron los precios al consumidor de marzo de 2026 detallados en el informe:

  • Picada común: 4,82 kg ($10.381/kg).
  • Osobuco: 4,50 kg ($11.102/kg).
  • Falda: 4,27 kg ($11.724/kg).
  • Carnaza común: 4,16 kg ($12.012/kg).
  • Picada especial: 3,53 kg ($14.154/kg).
  • Hamburguesas caseras: 3,39 kg ($14.756/kg).
  • Roast beef: 3,09 kg ($16.175/kg).
  • Tortuguita: 2,99 kg ($16.718/kg).
  • Paleta: 2,90 kg ($17.234/kg).
  • Tapa de asado: 2,85 kg ($17.565/kg).
  • Bife ancho: 2,79 kg ($17.898/kg).
  • Tapa de nalga: 2,72 kg ($18.395/kg).
  • Matambre: 2,67 kg ($18.726/kg).
  • Asado de tira: 2,69 kg ($18.617/kg).
  • Bife angosto: 2,68 kg ($18.631/kg).
  • Bola de lomo: 2,56 kg ($19.534/kg).
  • Cuadrada: 2,52 kg ($19.863/kg).
  • Cuadril: 2,34 kg ($21.357/kg).
  • Nalga: 2,29 kg ($21.807/kg).
  • Vacío: 2,23 kg ($22.388/kg).
  • Peceto: 2,14 kg ($23.391/kg).
  • Colita de cuadril: 2,08 kg ($24.049/kg).
  • Lomo: 1,80 kg ($27.711/kg).

Las variaciones geográficas también marcaron diferencias en los precios al consumidor durante marzo. En la ciudad de Rosario, el promedio de la carne vacuna se ubicó en $19.066, mientras que en Córdoba ese valor ascendió a $19.362. Para el pechito de cerdo, los precios oscilaron entre los $8.806 en Rosario y los $8.991 en el área metropolitana de Buenos Aires. El pollo registró su valor más bajo en AMBA con $4.748 y el más alto en Rosario con $4.929. Estos datos surgieron del seguimiento de precios en mostrador y góndola.

$50.000 compran 10,37 kilos de carne de cerdo y apenas 2,69 kilos de carne vacuna (Freepik)
$50.000 compran 10,37 kilos de carne de cerdo y apenas 2,69 kilos de carne vacuna (Freepik)

La metodología utilizada por el IPCVA para su informe mensual incluyó el seguimiento de 120 puntos de venta en AMBA. El muestreo consideró carnicerías en un 80% y supermercados en un 40%. La composición por nivel socioeconómico de los puntos de venta se repartió en un 19% para el sector ABC1, 44% para C2 y C3, y un 37% para los estratos D1, D2 y E. En las ciudades de Rosario y Córdoba se relevaron 45 puntos de venta en cada una, manteniendo una proporción de 30 carnicerías y 15 supermercados. Los tipos de animales monitoreados fueron mayoritariamente novillitos y vaquillonas.

En cuanto a las subas mensuales por especie, el pollo lideró los incrementos en marzo con un 10,9%, seguido de cerca por la carne vacuna con un 10,6%. El cerdo mostró una dinámica más contenida con un 6,3% de aumento mensual. Estos porcentajes confirmaron la presión sobre los costos de alimentación en un contexto donde el salario real enfrentó desafíos por la inflación general del 32,6% interanual. El informe del IPCVA permitió visualizar que la carne vacuna duplicó el ritmo de aumento de los precios generales de la economía en el último año.

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