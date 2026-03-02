“Mejor Ministro de Economía del mundo”: la ovación que pidió Milei para Luis Caputo

Las palabras de Javier Milei para Luis Toto Caputo

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei expuso ante los legisladores y la opinión pública una serie de definiciones sobre la política económica del Ejecutivo. En el centro del discurso, el jefe de Estado remarcó la eliminación del déficit fiscal y cuasifiscal, el ajuste del gasto y la estrategia adoptada frente a la brecha cambiaria heredada. El mandatario eligió el recinto parlamentario para destacar públicamente a los funcionario del equipo económico y para confrontar con la oposición, a la que responsabilizó por la situación recibida.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando Milei agradeció y hizo aplaudir al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía del mundo dos veces seguida”. El presidente sostuvo: “En nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de una sola tajada. Muchísimas gracias al mejor ministro de Economía del mundo dos veces seguida: Toto Caputo, ¡gracias!”. La sala respondió con una ovación, señalando el respaldo del oficialismo a la conducción económica.

Milei destacó la reducción del gasto estatal y la eliminación del déficit fiscal ante el Congreso.

El mandatario subrayó que el ajuste no se basó en incrementos tributarios, sino en recortes. “Durante 2024, redujimos en un 30% el gasto primario. Además, esto no lo hicimos aumentando impuestos, como siempre sugieren los populistas, sino recortando el gasto. Durante 2024, redujimos en un treinta por ciento el gasto primario del Estado”, puntualizó Milei. Con esta frase, el presidente buscó diferenciar su gestión de modelos previos y remarcar la orientación del ajuste fiscal.

En otro tramo del discurso, Milei se refirió al trabajo del presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, a quien expresó su reconocimiento. “Logramos eliminar en tan solo seis meses el déficit cuasifiscal, que ascendía al 10 % del PBI, y comenzamos el proceso de recomposición de reservas, a pesar de tener que pagar todo el año deuda en dólares cash por la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito”, afirmó el mandatario. Luego agradeció a Bausili “por salvarnos de la hiperinflación”.

El presidente agradeció a Caputo y Bausili durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias.

El presidente también dedicó palabras a Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas y actual canciller, al destacar el diseño institucional que permitió la estabilización económica. “Por semejante diseño institucional, que estabilizamos las economías sin expropiar, sin hacer plan Bórex, sin controles de precios, sin represión. ¡Todo a libre mercado!”, manifestó Milei. El jefe de Estado defendió el enfoque adoptado por su administración y la ausencia de instrumentos de intervención directa en el mercado.

En su exposición, Milei dirigió críticas a la oposición y la responsabilizó por la situación económica heredada, haciendo especial foco en la brecha cambiaria. “Llegaron a dejar brecha del 300 %. Eso no es devaluar. Devaluar, devaluaron ustedes. Nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”, sostuvo el presidente. De esta manera, el mandatario buscó marcar diferencias con la gestión anterior y argumentar la necesidad de las medidas impulsadas.

El discurso de Milei se centró en transmitir que la administración logró eliminar el déficit fiscal y cuasifiscal y que la política de ajuste priorizó la reducción del gasto sobre la suba de impuestos. En cada pasaje, el presidente remarcó la magnitud de los desequilibrios que enfrentó al asumir y la rapidez con la que, según su visión, se corrigieron los principales problemas estructurales.

El mandatario insistió en que las medidas adoptadas permitieron “comenzar el proceso de recomposición de reservas”, una meta prioritaria para el equipo económico frente a la restricción externa y el contexto internacional adverso. Al mismo tiempo, subrayó que el pago de deuda en moneda extranjera se realizó “a pesar de la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito”, una frase que buscó dejar en evidencia el aislamiento financiero al que se enfrenta el país.

Desde la perspectiva oficial, la reducción del gasto primario en un treinta por ciento se presenta como un dato central. Milei evitó referirse a otras variables de ajuste o a eventuales consecuencias sociales, eligiendo centrar su mensaje en el ordenamiento fiscal y en la recomposición de reservas. El presidente destacó que el ajuste no implicó aumentos de impuestos, sino un recorte del gasto, una línea discursiva que se repitió a lo largo de la exposición.

El reconocimiento al equipo económico no se limitó a los agradecimientos personales. Milei expuso los logros alcanzados por el Ministerio de Economía y el Banco Central, y defendió el enfoque de “todo a libre mercado”. Según el mandatario, la estabilización de la economía se logró sin expropiaciones, sin controles de precios y sin represión, elementos que buscó contrastar con recetas aplicadas en otros contextos o por gestiones anteriores.

Al repasar los datos oficiales, el presidente mencionó que el déficit fiscal equivalía a cinco por ciento del PBI y que el déficit cuasifiscal ascendía al diez por ciento. La administración, sostuvo, eliminó ambos desequilibrios en un plazo breve. En este marco, el agradecimiento a Caputo se inscribió en la estrategia de respaldar las políticas impulsadas desde el Ministerio de Economía y de dar centralidad a los funcionarios encargados de las áreas clave.

A lo largo de la presentación, Milei sostuvo que la brecha cambiaria llegó al 300 por ciento durante el gobierno anterior, y que la actual gestión optó por “sincerar” la situación en vez de aplicar devaluaciones encubiertas. El presidente señaló: “Llegaron a dejar brecha del 300 %. Eso no es devaluar. Devaluar, devaluaron ustedes. Nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”. De este modo, la confrontación con la oposición se convirtió en uno de los ejes del mensaje.

El reconocimiento público a Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno ocupó un lugar central. El mandatario eligió destacar la labor de su equipo económico y atribuir a estos funcionarios la responsabilidad de los principales logros alcanzados. La ovación que surgió en el recinto tras los agradecimientos a Caputo evidenció el respaldo del oficialismo a la conducción económica.

Sobre el final de su intervención, Milei reiteró los conceptos principales: ajuste basado en la reducción del gasto, eliminación de los déficits, recomposición de reservas y ausencia de intervenciones directas en el mercado. Los datos expuestos y las frases de agradecimiento a funcionarios marcaron el tono de una presentación en la que el presidente buscó consolidar la narrativa oficial sobre el rumbo económico.