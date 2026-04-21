Economía

Insólito final para el litigio de Manaos con un exempleado: la Justicia le dió 5 días para pagar $800 millones de indemnización

La Suprema Corte provincial confirmó la sentencia contra Refres Now y desestimó el último recurso presentado por la empresa. El exempleado reclamaba despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y evasión previsional

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Manaos
Refres Now, comercializadora de Manaos, quedó en el centro de la escena en los debates por los fallos de la Justicia Laboral

Finalmente, la empresa de bebidas Manaos, comercializada por Refres Now, deberá pagar una indemnización de más de $800 millones por despido a un trabajador mendocino. Tras agotar todos los recursos judiciales posibles en la provincia y rechazar la pretensión de la compañía de llevar el caso a la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso que la firma abone el monto en un plazo de cinco días hábiles.

De esta manera, el máximo tribunal provincial confirmó el último fallo en su contra, según informó el medio local Los Andes. La resolución, que cuenta con la firma de los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, desestima el recurso extraordinario federal presentado por Refres Now.

El argumento por parte de la justicia sostiene que el reclamo de la empresa resultó “improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria”. El tribunal consideró que “repitieron argumentos” que ya habían sido revisados en instancias anteriores y que “no existe cuestión federal” para habilitar la presentación ante la Corte Suprema nacional.

Así, el fallo dejó firme la orden de pago. Manaos debe abonar una suma que, de acuerdo a lo determinado en la última sentencia de febrero de este año, ascendía a $807.676.293,72, cifra sujeta a la acumulación de intereses hasta que se concrete el pago total.

El conflicto tiene como contrapartida un exempleado de Manaos, que trabajó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador había iniciado una demanda laboral por despido indirecto, irregularidades en la registración laboral, descuentos y maniobras de evasión previsional.

Orlando Canido Manaos
Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos

La controversia se inició cuando el trabajador denunció que su relación laboral —que comenzó formalmente en 2015, aunque ya trabajaba para la empresa desde octubre de 2013— estaba encubierta por contratos informales que no reflejaban su verdadera condición. La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, fijó inicialmente la indemnización en cerca de $1.500 millones: $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas. Al apelar, Refres Now S.A. logró que la Suprema Corte redujera considerablemente los intereses, utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador.

El empresario y fundador de Manaos, Orlando Canido, declaró en ese entonces a Infobae: “Ahora todo está en manos de un estudio jurídico”, a la vez que sostuvo que el fallo era “insólito y absolutamente fuera de contexto”. Y puso en duda los criterios para calcular la indemnización: “No sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, dijo. Sobre la relación de empleo que derivó en el juicio, Canido afirmó: “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”.

La estrategia de expansión y los antecedentes empresariales de Manaos

Creada en 2004 por Orlando Canido, Manaos se estableció en un predio de 14.000 metros cuadrados en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y es una de las más relevantes de América Latina. Con una estrategia orientada a productos accesibles, la marca logró alcanzar el tercer puesto en participación de mercado en su categoría.

Manaos
La controversia se inició cuando el trabajador denunció que su relación laboral estaba encubierta por contratos informales que no reflejaban su verdadera condición

Además de sus tradicionales gaseosas de varios sabores, Manaos produce en Virrey del Pino otras bebidas: La Bichy Ahora -la segunda etiqueta de Manaos Cola-, las aguas Placer y El Sano Corazón Argentino. Además, en 2018 sumó la marca Pindapoy para ingresar al negocio de jugos frutales.

En julio del año pasado, la empresa adquirió la tradicional marca Cunnington, con una operación que rondó los USD 70 millones. Esta compra forma parte del plan de la familia Canido para desafiar a los líderes del mercado, Coca-Cola y Pepsi, e incorporar segmentos fuera del precio económico.

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