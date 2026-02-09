Economía

El cepo cruzado frena el giro de dividendos de 2025 y mantiene trabas para años anteriores

Las restricciones del Banco Central impiden a empresas transferir utilidades al exterior, mientras se demora la flexibilización para períodos previos y crecen los reclamos del sector privado. Qué dijo el ministro Caputo

Persiste una restricción cruzada entre el tipo de cambio oficial y los financieros a pesar de que se achicó la brecha después de la victoria del Gobierno en las elecciones (Foto: Reuters)

El comienzo de la cuarta fase del programa económico mostró resultados positivos con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumulando compras por más de USD 1.400 millones en 24 jornadas y baja en las cotizaciones oficiales, lo que redujo la brecha con los dólares financieros. Sin embargo, en ese contexto sigue vigente un “mini cepo” dispuesto por el Gobierno, cuya vigencia resulta cuestionada por las empresas, en medio de la incertidumbre sobre la duración del escenario financiero actual.

Previo a las elecciones legislativas, cuando aumentó la diferencia entre la cotización del dólar oficial y los financieros (MEP y Contado con Liquidación en el exterior, -CCL-), el BCRA implementó una restricción cruzada para impedir operaciones de arbitraje que permitían obtener ganancias.

Mediante la Comunicación 8336, se dispuso que quienes acceden al dólar oficial quedan inhabilitados para operar en los mercados financieros (MEP y CCL) durante los 90 días siguientes. Inicialmente, la medida se aplicó a directivos del sector bancario y luego se extendió a todas las personas humanas.

“La persona humana residente que compra dólar oficial debe comprometerse a no realizar, de manera directa, indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera desde el momento de la adquisición y por los 90 días corridos posteriores”, explicaron a Infobae desde una importante empresa de servicios financieros.

La persona humana residente que compra dólar oficial debe comprometerse a no realizar, de manera directa, indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera en los 90 días siguientes (BCRA)

La única excepción contempla la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir de la suscripción primaria de títulos de deuda emitidos por residentes en moneda extranjera, siempre que el comprador los mantenga en cartera al menos 15 días hábiles.

También se permite la compra de títulos con liquidación en moneda extranjera en el marco de la reinversión de cobros en esa moneda correspondientes a servicios de capital y/o intereses de títulos emitidos por el Tesoro Nacional o el BCRA, dentro de los 15 días hábiles.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de USD 1.400 millones en las últimas 24 jornadas (Foto: Reuters)

“La restricción cruzada fue una medida coyuntural que, tras las elecciones, perdió sentido”, dijo a Infobae Gonzalo Guiraldes, socio y economista de la consultora Audemus. Considera que, en caso de que el Gobierno decida avanzar con una flexibilización cambiaria, sería pertinente comenzar eliminando restricciones para las empresas.

Actualmente, el mercado cambiario muestra que los precios del dólar mayorista, minorista, MEP y CCL se mantienen con mínimas diferencias entre sí. En este contexto, los analistas sostienen que la continuidad de la restricción cruzada parece cada vez menos justificada, salvo que el equipo económico proyecte otro comportamiento para el dólar oficial respecto a los alternativos en los próximos meses.

La restricción cruzada fue una medida coyuntural que, tras las elecciones, perdió sentido (Guiraldes)

Consultadas por Infobae, fuentes del BCRA aseguraron que -hasta este momento- no se contempla la posibilidad de levantar la restricción cruzada para personas humanas.

Trabas burocráticas

Entre los operadores del mercado persiste el malestar tras el anuncio de que los dividendos del 2025 quedaron liberados del cepo, ya que en la práctica esto no se cumple. “Depende de si el accionista es extranjero o local y también de su participación en la sociedad”, contó a Infobae un importante director de una ALyC en off the record.

Si el accionista que recibe dividendos recurre al mercado para obtener dólares a través del contado con liquidación (CCL), interfiere en el funcionamiento del Mercado Libre de Cambios. Lo mismo ocurre si adquiere bonos en dólares y luego los transfiere. “Puede comprar dólares en el Banco Central y transferirlos al exterior mediante su banco”, precisó el idóneo. Sin embargo, advirtió que esta operación resulta compleja debido a las dificultades que enfrentan los clientes.

“El oficial de cuenta deriva el trámite al departamento de comercio exterior, donde rara vez responden por correo electrónico, y con menor frecuencia de forma presencial o telefónica, lo que lleva a muchos a desistir", ejemplificó el informante (Foto: Reuters)

Cuando el accionista posee una cuenta bancaria en el exterior, el banco en Argentina suele imponer obstáculos para realizar la transferencia, según fuentes consultadas. “El oficial de cuenta deriva el trámite al departamento de comercio exterior, donde rara vez responden por correo electrónico, y con menor frecuencia de forma presencial o telefónica, lo que lleva a muchos a desistir", ejemplificó el informante.

Existen alternativas, como la compra de obligaciones negociables (ON) que pueden adquirirse en el mercado local y permiten el pago en dólares cable, evitando así afectar el Mercado Libre de Cambios.

Existen alternativas, como la compra de obligaciones negociables (ON) que pueden adquirirse en el mercado local y permiten el pago en dólares cable, evitando así afectar el Mercado Libre de Cambios

Aunque algunos accionistas optan por “romper” el mercado debido a que, si bien la brecha es baja con el MEP, es mayor con Contado con Liquidación en el exterior.

“En un contexto donde todas las empresas prestan atención a los márgenes, cada centavo cuenta”, dijo a este medio un operador.

El jueves llegó la misión
El jueves llegó la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires y los ojos van a estar puestos en la meta de acumulación de reservas y el fin del cepo

Para el corto plazo no hay optimismo respecto a la posibilidad de que se levanten estas restricciones, sobre todo cuando Argentina no pudo cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD -2.600 millones para diciembre de 2025.

“Quizás hacia el segundo semestre podría tener más probabilidad de ocurrencia”, dijo el ministro Luis Caputo en la semana en entrevistas con medios televisivos y radiales.

