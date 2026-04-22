Deportes

Las fotos de las fiestas con famosos deportistas que organizó la empresa apuntada por el escándalo de prostitución y drogas en Europa

En las postales se puede ver al campeón olímpico Usain Bolt, la leyenda inglesa Wayne Rooney, además de escenarios de lujo

Guardar
Seis personas, un hombre y cinco mujeres, posan sonrientes al atardecer. Visten ropa de fiesta. Fondo con colinas áridas, casas blancas y palmera
Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, dos de los dueños de la agencia apuntada por ser una red de prostitución VIP, junto a otras mujeres en una fiesta (Instagram)

En una investigación judicial que sacude a Europa, al menos 70 futbolistas que militan en Italia y varias figuras del deporte habrían participado en fiestas privadas organizadas por una agencia de eventos llamada Made Luxury Concierge que está bajo la lupa de la justicia. Las pesquisas, conducidas por la fiscalía de Milán, apuntan a una red de prostitución VIP y servicios de lujo, además de involucrar a reconocidos jugadores de equipos como Milan, Inter y Juventus.

De acuerdo con los documentos de la investigación a los que tuvo acceso el diario La Gazzetta dello Sport, la suma transferida a la agencia Ma. De. Milano supera los 194 mil euros en concepto de pagos bancarios documentados, mientras que el total estimado de los ingresos podría alcanzar 1,2 millones de euros. Ninguno de los deportistas mencionados aparece como investigado, ya que desde la perspectiva legal italiana, la calidad de cliente, incluso cuando podrían haber accedido a servicios de escort o consumido la llamada “droga de la risa” (gas hilarante suministrado en globos), no constituye delito.

La investigación, dirigida por la procuradora adjunta Bruna Albertini, ubicaron en el epicentro de la causa a los responsables de la agencia: Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, ahora bajo arresto domiciliario junto a dos colaboradores, Alessio Salamone y Luan Fraga. Los cargos centrales son favorecimiento y explotación de la prostitución en eventos de lujo. Las reuniones ocurrían en lujosos restaurantes y hoteles afines a la vida nocturna de Milán, como el célebre Just Cavalli y el hotel Me, referenciados directamente en las ordenanzas judiciales. Además, la agencia tenía otras localidades en el Viejo Continente como puntos para organizar sus fiestas: Mykonos, en Grecia, y la playa paradisíaca de St. Barth, o más conocida como San Bartolomé, ubicada en América del Norte.

Dos hombres sonrientes posan juntos, uno con camisa oscura y el otro con camiseta blanca, gorra y collares, con cortinas claras de fondo
Usain Bolt, campeón olímpico, en una de las fiestas de la agencia (Instagram)

En las imágenes que se pueden ver en las redes sociales de los implicados, hay fotos de fiestas de lujo con exclusiva gastronomía, tragos y la presencia de un grupo de mujeres en las celebraciones. Entre las fotos que se hicieron virales, además de reconocidos jugadores, se pueden ver figuras del deporte como el múltiple campeón olímpico Usain Bolt y la leyenda de la selección de Inglaterra y el Manchester United, Wayne Rooney.

La magnitud de la causa abarca también a otros sectores del espectáculo y los negocios. Interceptaciones telefónicas revisadas por la fiscalía revelan solicitudes no solo de futbolistas sino también de personalidades del deporte motor. Un intercambio extraído de los registros oficiales evidencia este alcance: una conversación incorpora el pedido de un “amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica a cambio de un pago”. La respuesta concreta del organizador fue: “Le envío a la brasileña”, se escucha en la comunicación que trascendió.

Entre el centenar de chicas reclutadas, la mayoría jóvenes, tanto italianas como extranjeras, muchas eran empleadas directamente en la sede de la agencia en Cinisello Balsamo. Algunas ejercían como escort, otras como imagen o anfitrionas de mesa. Los organizadores conservaban al menos el 50% del importe pagado por los clientes y abonaban el resto en sobres de efectivo, en función de la cantidad ganada y las prestaciones ofrecidas. Un testimonio recogido en el sumario ilustra los flujos: “Recibí el 10% del gasto en la mesa de ese futbolista, que gastó tres mil euros, lo mismo con los jugadores de hockey”, cita una de las fuentes del informe.

Tres personas, un hombre y dos mujeres, posan al aire libre bajo una estructura de madera. El hombre lleva camisa blanca y gafas de sol, las mujeres llevan atuendos ligeros y gafas de sol
70 futbolistas y otras figuras del deporte fueron parte de esta presunta red de prostitución (Instagram)

A partir de los datos de la fiscalía de Milán citados por La Gazzetta dello Sport, la investigación revela procedimientos específicos en la eliminación de cualquier riesgo reputacional o legal para los clientes: nombres de los jugadores, deportistas y empresarios fueron suprimidos en los documentos judiciales para preservar la privacidad, dado que ninguno enfrenta cargos.

Durante uno de los encuentros fue interceptada una conversación que pone en evidencia algunas de las implicaciones personales del caso. Una de las jóvenes, en diálogo con uno de los colaboradores de la supuesta red de prostitución IP (Salamone), solicita confirmación de haber estado con un reconocido futbolista tres semanas atrás: “No lo digas, pero acabo de hacerme el test y estoy embarazada desde hace más de tres semanas. Así que es de él”, expresa la interlocutora según la transcripción judicial.

El suministro de gas hilarante, conocido como “droga del globo o de la risa”, también se identifica como parte de los servicios habilitados durante los eventos. Un pasaje citado en el expediente indica: “Estamos en el Duca, en el Me Milan, necesitamos globos. Estoy con…”. La respuesta de la organización fue inmediata, facilitando el acceso al gas para acompañar al cliente, identificado como futbolista de Serie A.

En síntesis, la estructura criminal desmantelada en Milán, comandada por Buttini y Ronchi, articuló un sistema en el que el flujo de dinero, la intermediación y la protección de la identidad de los clientes resultaron claves para operar durante años en el circuito de fiestas exclusivas frecuentadas principalmente por deportistas de élite y personalidades de alto perfil económico y mediático.

Tres hombres sonriendo a la cámara en un entorno de bar de playa con un techo de madera y el mar de fondo. Uno de ellos sostiene una copa de vino
El jugador del Aston Villa Tammy Abraham y Hordur Magnusson, del Levadiakos, con el dueño de la agencia VIP (Instagram)
Dos hombres, uno con chaqueta negra y pantalones claros, y otro con polo negro y jeans, posan sonriendo frente a una pared de cortinas rojas y un pasillo oscuro
Wayne Rooney posa con una figura destacada de la empresa del escándalo por drogas y servicios sexuales en Europa, en un evento en el interior de un local con cortinas rojas. (Instagram)
Seis mujeres jóvenes sonríen y posan en un interior con iluminación rojiza; cinco visten vestidos rojos o borgoña, y una lleva un top negro y falda beige
Un grupo de mujeres, vestidas predominantemente de rojo y sonriendo, posan en un ambiente de club nocturno, asociadas a la empresa del escándalo de drogas y servicios sexuales en Europa. (Instagram)
Cinco hombres con esmoquin y una mujer en vestido negro posan sonriendo en un salón con decoración de tubos luminosos verdes y piso de terrazo
Los dueños y colaboradores de la agencia acusada de drogas y prostitución (Instagram)

Temas Relacionados

deportes-internacionalSerie AItaliaWayne RooneyUsain Bolt

Últimas Noticias

La impactante caída de una estrella de la NBA: sufrió una conmoción cerebral y tuvo que abandonar el partido

Victor Wembanyama no pudo continuar disputando el duelo entre Spurs y Blazers tras activarse el protocolo de seguridad por lesiones en la cabeza

La impactante caída de una estrella de la NBA: sufrió una conmoción cerebral y tuvo que abandonar el partido

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Ashley Harkleroad, que supo estar entre las mejores 40 del mundo en el circuito, habló de su divorcio con Chuck Adams tras más de 16 años juntos

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

El DT de La Lepra se dirigía al entrenamiento cuando una moto chocó la camioneta en la que viajaba

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

El argentino, que recibió silbidos por parte del público al momento de ingresar al campo, fue uno de los señalados por la prensa a pesar de la victoria merengue por 2-1 frente al Alavés

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

A partir de este miércoles 22, la Ciudad de Buenos Aires sufrirá modificaciones en la zona de Palermo debido a los preparativos

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

TELESHOW
La larga historia de amor Fito Páez y Fabiana Cantilo, sacudida por una sorpresiva ruptura: “Te debo tantas canciones”

La larga historia de amor Fito Páez y Fabiana Cantilo, sacudida por una sorpresiva ruptura: “Te debo tantas canciones”

El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

Cecilia Milone habló de la dolorosa relación con su madre: “Fue dañina, hubo abuso emocional”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador convocó a misiones internacionales y nacionales para observar las elecciones seccionales

Ecuador convocó a misiones internacionales y nacionales para observar las elecciones seccionales

Ecuador activó por primera vez un seguro petrolero para blindar sus ingresos

Los cuatro de Guayaquil: el Estado ecuatoriano no ha cumplido plenamente la sentencia por el caso

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

Marco Rubio trasladó el apoyo de EEUU a las elecciones en Haití tras una reunión con el primer ministro