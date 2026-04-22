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La impactante caída de una estrella de la NBA: sufrió una conmoción cerebral y tuvo que abandonar el partido

Victor Wembanyama no pudo continuar disputando el duelo entre Spurs y Blazers tras activarse el protocolo de seguridad por lesiones en la cabeza

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La brutal caída de Wembanyama en la NBA

La serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste vivió un giro inesperado en el Frost Bank Center de San Antonio. Los San Antonio Spurs perdieron una ventaja de 14 puntos en el último cuarto y terminaron cayendo por 103-106 ante los Portland Trail Blazers, después de que Victor Wembanyama abandonara el partido a causa de una conmoción cerebral. La lesión del pívot francés obligó a los locales a afrontar el desenlace del encuentro sin su principal figura, lo que permitió a los visitantes igualar la serie 1-1 y recuperar el factor cancha.

El incidente que marcó el rumbo del partido ocurrió cuando restaban ocho minutos y 57 segundos para el descanso. En una entrada a canasta, Wembanyama tropezó ante la defensa de Jrue Holiday y terminó golpeando su cabeza contra la pista. La acción desencadenó la activación inmediata del protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que exige la retirada instantánea de cualquier jugador con sospecha de lesión cerebral y establece un periodo mínimo de inactividad de 48 horas. Este procedimiento médico-deportivo prevé un retorno gradual a la actividad solo si los síntomas no empeoran.

La preocupación por el estado de salud del pívot francés eclipsó el desenlace deportivo. Según el periodista Shams Charania de ESPN, el diagnóstico de conmoción cerebral fue confirmado tras el encuentro. “Según las directrices de la NBA, Wembanyama no puede volver a la participación completa durante 48 horas, pero puede reanudar actividades graduales en 24 horas siempre y cuando sus síntomas no empeoren"

“Luego, debe alcanzar varios puntos de referencia mientras esté libre de síntomas antes de que se le autorice a jugar. Después, requerirá la autorización del médico del equipo en consulta con el director del protocolo de la liga”, señaló Charania en declaraciones recogidas por ESPN.

El pivot de los Spurs sufrió una dura caída en la cancha (AP)
El pivot de los Spurs sufrió una dura caída en la cancha (AP)

Minutos antes de la lesión, Wembanyama había sido homenajeado en el estadio tras recibir el trofeo al mejor defensor del año, un reconocimiento otorgado por unanimidad y sin precedentes en la historia de la NBA. La noticia del galardón fue anunciada la noche anterior y celebrada por la afición local antes del inicio del choque.

La ausencia de Wemby igualó las fuerzas en un encuentro que había comenzado con dominio alterno. Los Spurs mantuvieron la iniciativa durante buena parte del partido y se colocaron con una diferencia de 14 puntos en el último cuarto. Sin embargo, la reacción de los Trail Blazers resultó determinante. El equipo de Portland descontó la distancia y cerró el partido con un parcial de 16-4, aprovechando la experiencia de Holiday frente a la juventud de San Antonio.

Wembanyama sufrió una conmoción cerebral tras la caída (Reuters)
Wembanyama sufrió una conmoción cerebral tras la caída (Reuters)

Scoot Henderson lideró la ofensiva visitante con 31 puntos, seguido de Holiday con 16 y Deni Avdija con 14. Por los locales, Stephon Castle sumó 18 puntos, De’Aaron Fox aportó 17 y Devin Vassell completó una actuación de 16 puntos y 12 rebotes.

La serie, que ahora se traslada a Portland para los próximos dos partidos, queda igualada a un triunfo por bando. Con este resultado, los Trail Blazers se convierten en el cuarto equipo de la conferencia, tras los Atlanta Hawks, los Philadelphia 76ers y los Minnesota Timberwolves, en ganar un partido de visitante y poner el 1-1 en la eliminatoria. Solo los Cleveland Cavaliers han logrado adelantarse 2-0 en la primera ronda.

Las próximas horas serán decisivas para conocer la evolución de Wembanyama y su eventual regreso a la competición. El protocolo activado por la NBA mantiene la incertidumbre sobre la fecha de reincorporación del jugador, cuya baja representa un desafío adicional para los San Antonio Spurs en el tramo más exigente de la temporada.

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