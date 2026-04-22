Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de abril

¿A cuánto es ofrecido el dólar en bancos?
Por tercer día el dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En abril el billete al público resta cinco pesos o 0,4%,mientras que desde el comienzo del año la pérdida fue de 80 pesos o 5,4 por ciento.
La compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantiene a buen ritmo: ayer fueron otros USD 235 millones, pero ni siquiera alcanzó esta intervención para mover el tipo de cambio. El oficial se mantuvo en niveles de $1.400 y sigue cerca de sus mínimos anuales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió USD 235 millones y el total anual superó los 6.300 millones de dólares.
El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes después de dos ruedas alcistas, con una mayor demanda privada y también el accionar diario del Banco Central que interviene para mejorar el perfil de las reservas netas, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.
Sin variantes para el dólar blue
El dólar blue permanece ofrecido a $1.410 para la venta por cuarto día seguido. En las agencias informales toman a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.