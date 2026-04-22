Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de abril

El dólar al público sigue a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró ayer USD 235 millones en el mercado

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13:13 hsHoy

¿A cuánto es ofrecido el dólar en bancos?

Por tercer día el dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En abril el billete al público resta cinco pesos o 0,4%,mientras que desde el comienzo del año la pérdida fue de 80 pesos o 5,4 por ciento.

13:13 hsHoy

El BCRA acelera la compra de dólares, pero el Gobierno no convalida por ahora un aumento de la cantidad de pesos

El Tesoro absorbió lo que emitió el Central y la base monetaria se contrajo más de 2,6 billones de pesos en lo que va de 2026. Buscan acelerar la baja de la inflación, pero podría volver un poco más lenta la reactivación

El Banco Central compró más de USD 6.000 millones y el Tesoro absorbió casi todos los pesos para evitar saltos inflacionarios. REUTERS/Matias Baglietto
El Banco Central compró más de USD 6.000 millones y el Tesoro absorbió casi todos los pesos para evitar saltos inflacionarios. REUTERS/Matias Baglietto

La compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantiene a buen ritmo: ayer fueron otros USD 235 millones, pero ni siquiera alcanzó esta intervención para mover el tipo de cambio. El oficial se mantuvo en niveles de $1.400 y sigue cerca de sus mínimos anuales.

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13:13 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya suma USD 2.000 millones en abril

La autoridad monetaria adquirió USD 235 millones y aceleró la adquisición de divisas en el cuarto mes del año

El BCRA encadenó 71 jornadas consecutivas con compra de dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA encadenó 71 jornadas consecutivas con compra de dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió USD 235 millones y el total anual superó los 6.300 millones de dólares.

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13:13 hsHoy

El dólar cerró estable y baja más de 5% en lo que va de 2026

La divisa al público quedó a $1.400 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista quedó a $1.375,50, con importante volumen de oferta en el mercado

El dólar mayorista opera a más de 300 pesos del techo de la banda cambiaria. REUTERS/Luisa González
El dólar mayorista opera a más de 300 pesos del techo de la banda cambiaria. REUTERS/Luisa González

El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes después de dos ruedas alcistas, con una mayor demanda privada y también el accionar diario del Banco Central que interviene para mejorar el perfil de las reservas netas, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.

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13:13 hsHoy

Sin variantes para el dólar blue

El dólar blue permanece ofrecido a $1.410 para la venta por cuarto día seguido. En las agencias informales toman a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

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