Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de abril

El dólar blue permanece ofrecido a $1.410 para la venta por cuarto día seguido. En las agencias informales toman a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes después de dos ruedas alcistas, con una mayor demanda privada y también el accionar diario del Banco Central que interviene para mejorar el perfil de las reservas netas, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió USD 235 millones y el total anual superó los 6.300 millones de dólares .

La compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantiene a buen ritmo: ayer fueron otros USD 235 millones , pero ni siquiera alcanzó esta intervención para mover el tipo de cambio. El oficial se mantuvo en niveles de $1.400 y sigue cerca de sus mínimos anuales.

Por tercer día el dólar al público es ofrecido a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En abril el billete al público resta cinco pesos o 0,4%,mientras que desde el comienzo del año la pérdida fue de 80 pesos o 5,4 por ciento.

Últimas noticias

Se perdieron más de 300.000 empleos registrados durante la actual gestión: el rol del monotributo y el pedido del FMI Según un informe privado, desde noviembre de 2023 el empleo asalariado privado cayó un 3%, mientras que hubo un crecimiento del 7,8% de los monotributistas

Récord de importaciones vía courier: por qué los argentinos compran cada vez más en el exterior pese a la caída del salario En marzo, las operaciones a través de servicios puerta a puerta experimentaron un salto sin precedentes, mientras las plataformas de comercio internacional ganan protagonismo frente al retroceso del poder adquisitivo local

Con qué inflación debería terminar la gestión Milei para no ser considerada un fracaso, según Melconian El economista analizó el rumbo actual, cuestionó metas oficiales y planteó parámetros concretos para evaluar el resultado del plan económico. También alertó sobre desequilibrios, impacto social y diferencias regionales

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de EEUU Se trata del primer permiso que concede la dictadura de Daniel Ortega después de las medidas impuestas la semana pasada por el gobierno de Donald Trump