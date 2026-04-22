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Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Ashley Harkleroad, que supo estar entre las mejores 40 del mundo en el circuito, habló de su divorcio con Chuck Adams tras más de 16 años juntos

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Primer plano de Ashley Harkleroad con orejas de conejo, bikini, ojos cerrados y pelo largo, bajo cielo azul claro con montañas y árboles al fondo
La extenista Ashley Harkleroad anunció su separación tras 16 años de matrimonio

La ex tenista estadounidense Ashley Harkleroad atraviesa un momento especial de su vida tras anunciar el fin de su matrimonio con el ex entrenador y también ex jugador profesional Chuck Adams. Este mes, ambos presentaron la solicitud de divorcio tras más de 16 años de unión, en un trámite que se fundamentó en “diferencias irreconciliables”.

Harkleroad, quien alcanzó el puesto 39 en el ranking de la WTA y fue la primera tenista activa en posar para la revista Playboy, compartió con el medio su sentir tras su separación: “Me casé cuando tenía 19 años. He pasado la mayor parte de mi vida escuchando a los hombres, obedeciéndoles: a mi padre, a mi entrenador, que también era mi marido. Aunque es un padre increíble y un amigo de toda la vida, ha llegado el momento de que viva mi vida a mi manera. Me lo merezco. Libertad”.

De acuerdo con la cobertura de TMZ, Harkleroad, que ya había estado casada con el también tenista Alex Bogomolov Jr (2004 y 2006), y Adams habían formalizado su matrimonio en 2009, tras una etapa profesional marcada por la transición de Harkleroad del tenis competitivo al mundo del entretenimiento para adultos. La ex jugadora debutó en el circuito profesional en 2000 y, tiempo después, optó por redefinir su proyección pública.

En los entretelones del divorcio, el medio estadounidense informó que Adams solicitó la custodia compartida de sus hijos Charlie (17) y Cissy (15), con derecho de visita para él y la custodia física para ella. A su vez, también se conoció que el ex tenista habría buscado la forma de evitar abonar una pensión alimenticia y trabajar sobre la cuestión de los bienes compartidos y las deudas.

Ashley Harkleroad en una cancha de tenis, detrás de la red, con suéter blanco, falda blanca y zapatillas rosas, ajustándose las gafas de sol
La tenista Ashley Harkleroad fue la primera tenista en participar en playboy

La vida de Ashley Harkleroad, nacida en Rossville, Georgia, estuvo marcada por la alta competencia desde su adolescencia. De acuerdo con registros oficiales de la WTA, acumuló 213 victorias y más de un millón de dólares en premios, aunque las lesiones limitaron su avance en los grandes torneos. Sus mejores actuaciones se concentraron en la tercera ronda de Roland Garros 2003 y el Abierto de Australia 2007.

El 2008 marcó un antes y un después en su trayectoria. Según relató la propia Harkleroad en entrevista con The Sun, aceptó la propuesta de Playboy para una sesión de fotos donde posó desnuda, convirtiéndose en la primera deportista profesional de tenis en hacerlo para la célebre revista. “Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético. Con esto quiero demostrarle a las atletas que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, explicó en ese entonces. Esa decisión amplió su notoriedad fuera de las canchas y, con el tiempo, abrió la puerta a nuevas oportunidades en la industria del contenido para adultos.

Después de retirarse del tenis profesional en 2012, Harkleroad incursionó como comentarista en la cadena Tennis Channel y, años más tarde, consolidó un perfil propio en plataformas como OnlyFans. En 2022, la ex tenista anunció lo que fue la publicación de su primer video erótico, grabado junto a Chuck Adams, con quien tienen dos hijos en común. “Aquí está mi primer vídeo porno”, declaraba en un anuncio, remarcando el orgullo por su postura sin prejuicios. Para entonces, su cuenta de Instagram ya superaba los 129.000 seguidores y su influencia en redes sociales mantenía un crecimiento sostenido.

Mujer de cabello largo y rubio claro en bikini blanco y negro con encaje, posando frente a un espejo en un baño con paredes de mármol. Sostiene un teléfono
La tenista Ashley Harkleroad cambió de rumbo laboral para dedicarse al entretenimiento para adultos. (@ashleyharkleroad)

La motivación económica también jugó un papel en la transformación de su carrera de atleta a modelo. Según relató en el mismo medio británico, la reflexión surgió de manera directa: “Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar?”. Así, la estadounidense decidió apostar por la creación de contenido en OnlyFans, plataforma en la que consolidó una nueva etapa profesional. “Estoy en mi mejor momento”, afirmó Harkleroad, quien en todo momento sostuvo una postura firme respecto a la exposición de su imagen corporal.

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