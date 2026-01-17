El Gobierno apunta a un sendero de menores tasas y mayor plazo para renovar deuda por más de USD 18.000 millones en 2026

El objetivo del Gobierno es despejar el horizonte de deuda mediante menores tasas de interés y mayores plazos (Foto: Reuters)

El Gobierno impulsa una estrategia orientada a reducir las tasas de interés y extender los plazos de vencimiento para refinanciar más de USD 18.000 millones de deuda que vencen en 2026, según estimaciones privadas.

El equipo económico busca aliviar las presiones de corto plazo sobre las reservas en el BCRA y mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales. Para lograrlo, será clave que el índice de riesgo país descienda por debajo de los 500 puntos básicos.

El primer pago importante del año correspondió a obligaciones por unos USD 4.200 millones en bonos Globales y Bonares, desglosados en cerca de USD 2.700 millones de capital y USD 1.500 millones en intereses, de los cuales más de USD 3.500 millones se encontraban en manos de inversores privados y el monto restante en poder de dependencias del sector público.

Para hacer frente a este compromiso, el Tesoro contaba con alrededor de USD 2.200 millones, provenientes de la colocación del Bonar AN29 por USD 910 millones, más cerca de USD 500 millones obtenidos por la concesión de represas hidroeléctricas del Comahue y recursos propios provenientes de compras en el mercado de cambios.

Además, se sumaron cerca de USD 2.000 millones aportados mediante un acuerdo de REPO, fondos que Economía compró al Banco Central de la República Argentina utilizando pesos.

Aunque la ingeniería financiera permitió cumplir con el primer vencimiento fuerte de 2026 en moneda extranjera, la administración libertaria afronta un exigente cronograma de compromisos en dólares tanto con bonistas privados como con organismos internacionales.

Según un informe de Invecq Consultora: “En lo que resta de 2026, el país enfrenta vencimientos en moneda extranjera por USD 18.000 millones. El Tesoro deberá pagar USD 4.300 millones al FMI (aunque recibiría desembolsos por USD 1.900 millones), USD 4.600 millones a organismos internacionales y USD 4.200 millones de Bonares/Globales (en torno a USD 3.500 millones en manos de privados). Mientras que el BCRA deberá abonar USD 2.600 millones de Bopreal, y, teóricamente, USD 2.500 millones del tramo activado por el gobierno anterior del swap con China”.

Respecto al préstamo Repo obtenido por el Banco Central, el reporte de Invecq mencionó que “el menor plazo y la entrega de garantías permitieron obtener un spread más bajo, reflejando que, dada la actual prima de riesgo soberano, el acceso a financiamiento sin colateral y a mayores plazos continúa siendo limitado”. En concreto, el financiamiento es a un plazo de 372 días y a una tasa aproximada de 7,4% anual.

El análisis de Invecq agregó: “Como no se utilizaría la totalidad del financiamiento conseguido vía REPO, quedaría un remanente que podría destinarse tanto al refuerzo de las reservas internacionales como a cubrir, total o parcialmente, el próximo vencimiento de deuda previsto para el 9 de julio”.

Hacia adelante, el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que el índice de riesgo país se ubique y se mantenga por debajo de los 450 puntos básicos lo que permitiría abrir la posibilidad de tomar deuda en dólares a una tasa razonable en los mercados e internacional. El objetivo es refinanciar las obligaciones sin tener que sacrificar dólares líquidos en cada operación, y, además, extender los plazos del endeudamiento, tanto en moneda extranjera como en pesos.

La última emisión de títulos públicos, el Bonar 2029N, en el mercado nacional recolectó financiamiento por USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual y con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La hoja de ruta oficial contempla el un menor costo por endeudarse, ya sea en el ámbito interno o externo.

El propio Caputo había expresó, previo a la licitación del Bonar 2029N, que pretendía una tasa por debajo del 9% anual. Luego aclaró que su intención es reducir la dependencia argentina de Wall Street y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado de capitales doméstico para no depender de la jurisprudencia externa.

A pesar del pago de los vencimientos del 9 de enero por más de USD 4.200 millones, el índice de riesgo país se mantiene en torno a las 570 unidades. “Ciertamente, es una buena noticia que se vaya tanteando el mercado internacional con cada vez mayor frecuencia. Pero por el momento el índice de riesgo país sigue moviéndose en el rango de 550-570 puntos básicos, lo cual es un valor todavía elevado y plantea nuevamente la pregunta de qué cosas harían reducirlo a un nivel por debajo de 400 pb″, evaluó la consultora LCG.

A la hora de definir las condiciones para la baja del índice elaborado por JP Morgan, los economistas de LCG destacan que el equilibro fiscal es crucial, aunque deslizaron que se requiere también “mayor holgura en el saldo comercial externo (y en el tipo de cambio) para aportar a una mejora en la percepción del riesgo”.

Morgan Stanley proyectó que las principales fuentes de divisas para el Gobierno serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. “Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque”, explicitó en un reporte.

El banco estadounidense también examinó los compromisos en moneda extranjera que enfrenta Argentina y concluyó que la mayoría podría refinanciarse, salvo los pagos al FMI, que demandarán una salida neta de divisas durante 2026. Tras el análisis de cada categoría, la entidad consideró que tanto las obligaciones del BCRA como las Letras del Tesoro en dólares no constituyen una amenaza significativa para el nivel de reservas internacionales.