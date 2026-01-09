Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en los próximos cinco años por los intereses de su deuda

El Presidente Javier Milei, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo

Los compromisos financieros de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en el próximo lustro alcanzarán un valor de USD 13.500 millones en concepto de intereses, según cifras oficiales del organismo. Esta carga financiera impactará en el período 2026-2030 y trae consigo las condiciones de los préstamos de organismos internacionales.

En caso de que la Argentina decida cancelar todos los futuros vencimientos, tanto de capital como de intereses, y el Fondo Monetario Internacional no otorgue nuevos créditos, la cifra a desembolsar en concepto de intereses permanecerá en el rango mencionado. Según datos del Banco Central, entre 2018 y el cierre de 2025, el Estado argentino habrá girado un total de USD 14.773 millones en intereses, a pesar de que ese período abarca siete años, en contraste con los cinco de la proyección actual.

La estructura de pagos establece un mayor peso en los intereses a afrontar en el trienio que va de 2026 a 2028. Si se considera la cotización vigente de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda mediante la cual el FMI efectúa sus cálculos y transacciones, entre 2026 y 2030 el monto se fija en USD 13.432 millones. Al 31 de diciembre de 2025, la deuda total del país con el organismo se contabilizaba en USD 57.100 millones.

Para el presente año, se suman vencimientos de capital e intereses por USD 4.400 millones. Esos fondos podrían cubrirse si se concretan los desembolsos pendientes del acuerdo de USD 20.000 millones establecido con el Fondo en abril de 2025. El próximo vencimiento relevante de intereses llegará el 1 de febrero, con una cuota cercana a los USD 830 millones.

Desde el otorgamiento del crédito extraordinario en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, la obligación se renovó bajo la continuidad de Alberto Fernández y se incrementó durante la administración de Javier Milei. Si la tendencia de pagos continúa, la carga de intereses disminuirá paulatinamente.

No obstante, si el FMI aprueba nuevos desembolsos —restando poco más de USD 5.000 millones para completar el crédito de USD 20.000 millones avalado en abril de 2026—, el volumen total de la deuda se incrementará y tanto los intereses como los plazos de pago se verán ampliados.

Los compromisos para 2026

El Gobierno de Javier Milei cerró esta semana un préstamo Repo de USD 3.000 millones con un grupo de 6 bancos internacionales que servirá para cubrir una parte de los USD 4.215 millones que la Argentina debe pagar hoy a los bonistas privados. Pero el desafío financiero no se agota allí. En 2026 se deberán enfrentar compromisos por alrededor de USD 18.000 millones y las reservas netas están prácticamente en cero, a la vez que persiste el rojo en la cuenta corriente.

Más en detalle, vencen unos USD 7.400 millones en concepto de bonos en manos privadas, USD 2.600 millones del FMI (neto de desembolsos), USD 300 millones del Club de París, USD 4.200 millones de “otros organismos internacionales”, USD 2.200 millones de Bopreales y USD 1.200 millones de los anteriores préstamos Repo del BCRA.

La consultora 1816 asume un rollover en los vencimientos de “otros organismos internacionales”, lo cual reduciría el monto neto a USD 13.800 millones.

En paralelo, la acumulación de reservas no deja de ser un tema menor para el Ejecutivo. “Aunque las reservas netas están lejos de aquel rojo de USD 11.000 millones heredado a inicios de la gestión, siguen en estado crítico: suman USD 2.000 millones a valor de mercado, y están prácticamente en cero al sustraer las amortizaciones de Bopreal a 1 año. Pero muestran un saldo negativo de USD 7.600 millones una vez descontadas las posiciones en oro y DEGs”, destacó GMA Capital.

Si bien el Banco Central busca sumar hasta USD 10.000 millones mediante compras de hasta el 5% del volumen diario negociado en el Mercado Libre de Cambios, un plan puesto en marcha esta semana, la posibilidad de acumular reservas sigue atada a la disponibilidad de divisas.

A ese límite se agrega una cuenta corriente cambiaria deficitaria por USD 1.163 millones (-0,3% del PIB), un calendario exigente de vencimientos y un contexto estacional adverso: menor demanda de pesos en los meses de verano y una oferta de dólares acotada que, hasta el ingreso de la cosecha, tensiona la capacidad de compra en el inicio de 2026.

Con información de NA