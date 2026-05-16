Economía

La Cámara Argentina de Comercio pidió a ARCA frenar los embargos a pymes en crisis

Consideró “totalmente inoportuno” que el gobierno pida a los clientes de empresas con atrasos que les retengan pagos y depositen el dinero en la cuenta de la agencia fiscal

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Natalio Mario Grinman
Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió un reclamo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pidiéndole frenar los embargos impuestos sobre empresas, en particular del sector Pyme, que atraviesan situaciones de crisis.

Lo hizo mediante un reclamo enviado al titular la agencia fiscal oficial, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Allí, la entidad presidida por Mario Grinman señala que bloquear el flujo comercial de las empresas del sector puede “agravar su situación hasta un punto irreversible” e incluso “empujar a las más pequeñas a la marginalidad”.

El señalamiento tiene que ver “en particular”, aclara el texto, con la imposición de embargos sobre sumas a cobrar por parte de las empresas con origen en clientes que son notificados por ARCA para que retengan los pagos a esos comercios y los depositen a favor de la agencia fiscal del gobierno “hasta completar la suma embargada”, dice la nota que también lleva la firma del secretario de la entidad, Ángel Machado.

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Acción lícita, pero contraproducente

“No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, dice un pasaje de la misiva, en la que se agumenta que la situación que atraviesan las empresas, en particular las micro y pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se da en un contexto en el que se verifican “reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito”, a su vez consecuencia de “desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”.

Acompañar en vez de embargar

Frente a esto, la CAC aconseja al gobierno “acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar”. Específicamente, le solicitan a ARCA que instruya a sus áreas legales para evitar tomar medidas precautorias y demanda una flexibilización en las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago. “Esta forma de accionar -observa- preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado”.

El texto enviado a Vázquez y Caputo dice que una acción en la línea sugerida “preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco”.

Entidad del “Círculo rojo”

Cicyp - Quirno - Mayo 2026
Una foto de la reunión del jueves, en que Cicyp recibió al canciller Pablo Quirno. Grinman, titular de la CAC, es el tercero desde la izquierda, sentado al lado de Quirno

La CAC es una de las entidades que integra el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que el jueves recibió al canciller Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas y estrechamente ligado al equipo económico que encabeza Caputo, en el que los referentes empresarios del llamado “Círculo rojo” destacaron el potencial del país como proveedor global y valoraron el marco de previsibilidad actual.

Plantearon la necesidad de avanzar en la reducción impositiva y asegurar la continuidad de las reformas estructurales más allá de 2027. En los pasillos del evento del Cicyp hubo un debate sobre la competitividad y una recurrente crítica a la alta carga impositiva. “La respuesta que tenemos siempre del Gobierno es que están trabajando para eso. Y queremos que se haga de forma responsable. Sabemos que el presidente tiene otras demandas también”, reconoció uno de los participantes.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS

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