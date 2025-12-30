Caputo entregó bonos al BCRA y avanza en la ingeniería para el pago del vencimiento por USD 4.200 millones en enero

El Banco Central y el Tesoro preparan el terreno para poner en marcha un préstamo repo con bancos de Wall Street (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, trabaja en estas horas para concretar los últimos detalles para el pago de más de USD 4.200 millones en vencimientos de deuda que caen el 9 de enero próximo. Este martes puso en marcha ese proceso al cerrar un canje de deuda con el Banco Central (BCRA) orientado a recurrir a un préstamo “repo” con bancos de Wall Street que ayude a conseguir al menos parte de los USD 2.300 millones que todavía le faltan para alcanzar la cifra total.

Por medio del Boletín Oficial, el Ministerio de Economía ejecutó un canje con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el cual le entregó títulos en dólares (AL35 y AL38) a cambio de bonos en pesos indexados a la inflación.

Se trata de una operación que la entidad que conduce Santiago Bausili ya realizó este año (en enero y junio) con los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). La operatoria es la siguiente: los bancos privados le prestan dólares y, a cambio, reciben un activo en dólares a modo de garantía.

En este caso, dado que el deudor será el Tesoro nacional y no el BCRA, los títulos a depositar son títulos soberanos y no papeles de deuda de la autoridad monetaria.

Hasta el momento, Caputo no precisó cuánto pretende tomar del repo con bancos internacionales que tiene a disposición. Pero la operación de hoy con el BCRA lo deja listo para hacerlo.

“Es normal que hagamos operaciones de canje de títulos con el Central, siempre a precio de mercado. Lo puede solicitar una u otra parte, y puede ser para administración de su portafolio o para tener flexibilidad para hacer alguna operación en particular”, dijeron desde el Ministerio de Economía a Infobae.

Los vencimientos de enero para Caputo, en sus palabras, no son un problema dado el menú de instrumentos que tiene sobre la mesa para hacer frente. “Tenemos los USD 1.000 millones de eso (la colocación de la semana pasada), casi USD 7.000 millones que nos ofrecieron los bancos en repo, tenemos los dos swap por lo que eventualmente podemos obtener los dólares por ese lado. Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”, afirmó Caputo en una entrevista con el streaming La Casa y aseguró que incluso hasta podría haber “refinanciamiento ese mismo día”.

La declaración no fue casual y plantó entre los economistas y analistas de mercado una nueva alternativa, que muchos ya contemplaban: que se vuelva a emitir un bono, como el BONAR 2029N, que le permitió conseguir USD 910 millones aunque a una tasa de 9,26%.

Los analistas privados aconsejan que se despejen los vencimientos del 2026 antes que el Banco Central comience a comprar reservas en función de la demanda de dinero.

Pero fue el presidente Javier Milei quien, en la última entrevista que concedió, fue más contundente respecto a la utilización del préstamo con los bancos internacionales. “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos USD 7.000 millones, así que estamos tranquilos”, afirmó en la entrevista con La Nación+ con Luis Majul.

Pero esta operación de repo sería diferente a las anteriores -en las que se obtuvieron USD 1.000 millones y USD 2.000 millones-. La nueva transacción estaría liderada por el Tesoro y no por el Banco Central (BCRA) y hay al menos dos bancos de Estados Unidos involucrados. Como comentó Infobae, en su momento, el objetivo sería reunir fondos para una operación de mayor magnitud, más allá de la cobertura del pago de USD 4.200 millones con bonistas privados que vence en enero, según dijeron fuentes cercanas a la negociación.

El despeje de los vencimientos del 2026, es un punto fundamental que marcan los analistas de cara al inicio de la nueva fase del programa económico (desde el 1° de enero) en donde el BCRA pretende comprar reservas en función de la demanda de dinero.

La administración libertaria necesita conseguir fondeo para hacer frente al perfil de vencimientos de 2026: USD 20.591 millones entre bonos del Tesoro, Bopreales y organismos internacionales. Por lo que aconsejan que se despejen la incertidumbre por los mismos antes que Bausili entre a compras reservas -si es que el volumen del mercado y la oferta se lo permiten-.

“Este proceso podría romper la dinámica de precios actual y derivar en una espiralización entre inflación y tipo de cambio, obligando a subir la tasa de interés, convertida en la nueva ancla, y afectando de manera negativa a la actividad económica”, concluyeron desde la consultora Analytica.