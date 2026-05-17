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La divertida noche de Carmen Barbieri junto a Fede Bal: del show de Ca7riel y Paco Amoroso a la cena con Evelyn Botto

La conductora y su hijo disfrutaron de un show único en el Movistar Arena, donde compartieron momentos especiales con los músicos y recibieron elogios en el backstage

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La conductora compartió imágenes de su salida con su hijo al show de Ca7riel y Paco Amoroso

A semanas de celebrar su cumpleaños, Carmen Barbieri vivió una soñada noche junto a Fede Bal. La conductora y el actor fueron invitados, junto a Evelyn Botto, por Ca7riel y Paco Amoroso para formar parte de la tribuna en su show en el Movistar Arena. Ante esta situación, la capocómica decidió documentar todo en sus redes sociales y compartir con sus más de 500 mil seguidores su encuentro con los músicos.

“Hermosa noche con mi hijo, la luz de mis ojos”, escribió Barbieri para describir el momento exacto en el que Paco Amoroso se acercó a ella, a Bal y a su nuera en medio del show. En el clip se observa cómo Ulises Guerriero canta “Re forro” y se posiciona entre la actriz y Federico. En ese instante, Carmen coloca su mano derecha sobre el hombro del joven y sigue la letra de la canción.

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Como si fuera poco, esta no fue la única interacción del dúo con la figura de la televisión durante el espectáculo. Al final, Ca7riel y Paco la tomaron de la mano y, los tres juntos, recorrieron la pasarela para agradecer el cariño de los fans. De igual manera, a través de sus redes, Botto decidió documentar el encuentro de Barbieri con los músicos en el backstage. “Pero qué perfumadita te viniste, gracias por venir. Nos vamos a divertir hoy”, se escucha decir a los cantantes, elogiando el aroma de la actriz.

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto pasaron una divertida noche en el show de Ca7riel y Paco Amoroso
Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto pasaron una divertida noche en el show de Ca7riel y Paco Amoroso (Instagram)

Acto seguido, Evelyn gira la cámara, la coloca en modo selfie, y Fede Bal dice: “Estamos muy lindo igual. Estamos en el día dos, en el Movistar Arena de Ca7riel y Paco”. Luego, la panelista vuelve a enfocar a Barbieri, a lo que su hijo comenta: “Señora, es Ellen DeGeneres”. Al ver a Carmen tan compenetrada con su celular, Botto preguntó: “¿A quién le manda tanto mensaje? Por Dios. Bueno, nos vamos a vestir con las batitas esas que ven ahí”. En ese instante, la conductora se suma a la conversación y reflexiona sobre la impresión que causaría en los fanáticos del dúo: “Me van a matar a mí, que soy la más grande”.

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Lejos de la acción en el escenario, Fede y Evelyn también compartieron sus sentimientos por la velada especial. “Hoy fue una noche increíble”, escribió Bal en una selfie en la que se los veía sonriendo abrazados ante la cámara. En la siguiente publicación, el actor filmó a su madre en medio de la cena que los tres tuvieron en un restaurante. “Soy gorda, no me importa. Me iba bien igual. Antes lo tenía que usar porque era vedette o bailarina, yo era especialista en cancán. Para ser cancanera. Ay, me estás filmando”, se escucha decir a Carmen en una conversación con su nuera, tras percatarse de que todo estaba filmado.

Sin embargo, la charla fue interrumpida cuando el mesero llevó el postre. “Es que no sé por dónde empezar a contarles”, escribió Bal junto al video para describir la situación. En la mesa destacaba lo que parecía ser un cheesecake. “Esto es para probar entre tres, puedo traer otro”, les ofreció amablemente el camarero. Lejos de aceptar esto, la familia respondió: “No, ya comí, es demasiado”.

La capocómica festejó la previa de un nuevo año de vida con una cena con su hijos, su pareja y su círculo más íntimo (Video: Instagram)

Semanas atrás, Carmen Barbiericelebró su cumpleaños rodeada de afecto, risas y una atmósfera de intimidad familiar. La actriz y conductora eligió compartir la fecha especial junto a su hijo Fede Baly la pareja de él, Evelyn Botto, en una noche que combinó buena gastronomía, complicidad y el humor que caracteriza a la familia.

La celebración tuvo lugar en un restaurante de ambiente cálido y moderno, donde los tres disfrutaron de una cena con platos cuidados en cada detalle. Las imágenes del encuentro reflejan la buena onda que reinó durante la noche: en una de las primeras postales, Fede y Evelyn posan juntos, sonrientes, con gestos de complicidad y alegría compartida; en otra, Fede se muestra abrazado a su mamá, quien lució sus clásicos anteojos de gran tamaño, un look relajado en tonos claros y la sonrisa que la caracteriza. “Feliz cumple @barbieri_carmen. Te amo!”, escribió Fede, acompañando la postal más tierna del evento.

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