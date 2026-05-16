Economía

Cuál es el salario pretendido por los argentinos y cuánto varía según el cargo

El monto requerido por quienes postulan a nuevos puestos de trabajo retrocedió otra vez en abril, al quedar por debajo de la inflación. En qué sectores están las mejores remuneraciones y cómo varían las expectativas salariales según cargo y género

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Manos de una persona sacando billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos de una billetera de cuero marrón.
Las pretensiones salariales registraron una baja mensual de 0,09% en abril y profundizaron la desaceleración que comenzó hacia fines de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de $1.784.840 brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09% respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.

El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes.

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Los números muestran un fenómeno llamativo. Los salarios crecen un ritmo muy inferior al de la inflación acumulada. Según el informe, las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44% en los últimos doce meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.

La brecha entre cargos supera el millón de pesos

El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio $1.354.695 brutos por mes, el monto sube a $1.814.084 para posiciones semi senior y senior, y alcanza $2.407.033 en los cargos de jefe o supervisor.

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La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.

La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)
La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87% y las posiciones senior/semi senior aumentaron 1,42%, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento.

Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos y salarios más elevados, mientras que los niveles iniciales y medios todavía muestran algo más de dinamismo.

Qué sector lidera los salarios en los puestos junior y senior

Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior.

En el segmento junior, Recursos Humanos encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de $1.528.125 mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con $1.449.028, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos.

En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.

entrevista de trabajo
El área de Recursos Humanos encabezó los salarios pretendidos tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. (Getty Images)

En los puestos semi senior y senior volvió a destacarse Recursos Humanos, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500 brutos. Luego aparecieron Administración y Finanzas, con $1.945.463, y Tecnología y Sistemas, con 1.935.000 pesos.

Por el contrario, Marketing y Comunicación registró el salario promedio más bajo para ese nivel de experiencia, con $1.520.000 mensuales.

Los puestos mejor pagos

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento.

En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de $4.125.000 mensuales.

En los niveles semi senior y senior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking con $3.650.000 por mes. Mientras tanto, en el segmento junior el puesto mejor remunerado fue Ingeniería de Procesos, con un salario pretendido de 2.550.000 pesos.

Los perfiles vinculados a petróleo e ingeniería continúan entre los mejor remunerados del mercado laboral argentino. (iStock)
Los perfiles vinculados a petróleo e ingeniería continúan entre los mejor remunerados del mercado laboral argentino. (iStock)

Los datos muestran que las actividades vinculadas a energía, petróleo, ingeniería y finanzas siguen concentrando las remuneraciones más altas del mercado laboral argentino, incluso en categorías iniciales.

Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores. Entre los puestos junior, Camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con $850.000 mensuales. Para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con $1.000.000, mientras que en cargos de jefe o supervisor el salario más bajo correspondió a Áreas Técnicas en Salud, con 1.137.500 pesos.

La amplitud entre los extremos vuelve a mostrar un mercado laboral muy heterogéneo, donde conviven sectores con fuerte capacidad de pago y otros en los que las remuneraciones siguen rezagadas.

Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones

El informe también analizó cuáles son los puestos más demandados por las empresas y cuáles reciben más postulaciones.

Entre los avisos de empleo publicados, Ventas lideró con el 11,98% del total, seguido por Comercial con 8,72% y Administración con 5,84%.

En cuanto a las postulaciones, el mayor volumen se concentró en Almacén, Depósito y Expedición, que reunió 12,12% del total. Luego aparecieron Producción, con 10,64%, y Administración, con 9,69 por ciento.

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