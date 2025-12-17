Economía

Luis Caputo defendió las nuevas medidas económicas: “Las bandas cambiarias ganaron credibilidad”

El ministro de Economía se refirió a la recalibración del esquema cambiario tras la tensión previa a las elecciones y explicó por qué se lo ajustará al ritmo de la inflación

Caputo expuso los fundamentos del manejo cambiario y la secuencia del programa económico en el streaming oficialista.

Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario que comenzará a regir desde 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que las bandas cambiarias “ganaron credibilidad” luego de resistir al “ataque” sufrido por el Gobierno en la previa de las elecciones legislativas. Además, explicó la decisión de ajustar el techo a la inflación y aseguró que el nuevo sistema tarde o temprano convergerá con el ritmo de inflación estadounidense.

Durante su participación en el streaming “Las tres anclas”, Caputo defendió el manejo cambiario y la estrategia oficial para atravesar meses de fuerte tensión financiera, y buscó diferenciar el concepto de compra de reservas de la noción de acumulación. Según explicó, el Gobierno fue el que más dólares compró en el mercado, pero la herencia de vencimientos obligó a destinar la mayor parte de esos recursos al pago de compromisos. “Por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”, afirmó, y remarcó que esa dinámica respondió a la falta de refinanciamiento que enfrentaba la Argentina.

Reservas, deuda y el contexto electoral

Caputo señaló que la imposibilidad de acumular reservas no fue una falla del programa, sino una consecuencia directa de haber heredado un esquema de endeudamiento sin acceso al crédito. En ese marco, destacó que la deuda pública se redujo en unos USD 50.000 millones -durante la gestión Milei- y que ese esfuerzo previo es lo que permite ahora abrir una nueva etapa. “Ahora podemos empezar a acumular, por lo que hicimos antes”, sostuvo.

El titular del Palacio de Hacienda puso especial énfasis en el contexto electoral y en la inestabilidad que, bajo su diagnóstico, provocó un colapso en la demanda de dinero. “Cuando eso pasa en la Argentina, el refugio es el dólar”, explicó, y describió un escenario en el que el mercado se volvió “unidireccional”, con una demanda prácticamente total de divisas y el Gobierno como único vendedor dentro del esquema de bandas cambiarias.

En ese escenario, rechazó la idea de haber salido antes del sistema de bandas para comprar dólares. “Si hubiéramos hecho eso, el único vendedor hubiera pasado a ser comprador y el dólar se iba a $3.000”, advirtió. Para Caputo, una decisión de ese tipo habría tenido consecuencias políticas inmediatas y habría reforzado la percepción de riesgo asociada a un eventual cambio de rumbo tras las elecciones.

El impacto de las elecciones y el regreso del financiamiento

El ministro aseguró que el resultado electoral validó la estrategia oficial. “No era un tema de acumulación de reservas, sino de riesgo”, afirmó, y recordó que tras los comicios el riesgo país cayó de manera abrupta. Según explicó, la principal novedad fue la recuperación del financiamiento, lo que marca un punto de inflexión para la política cambiaria y fiscal.

A partir de ese cambio, el funcionario nacional indicó que el Tesoro dejará de ser el comprador de dólares para hacer frente a los vencimientos y que ese rol pasará al Banco Central. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, señaló, y subrayó que el momento elegido responde a una secuencia planificada. “El orden de los factores altera el producto”, resumió.

Cambios en el crawl y ancla fiscal

Otro de los ejes de la entrevista fue la modificación en la forma de actualización de las bandas cambiarias. Caputo aclaró que las bandas se mantienen y que no hubo un cambio en el valor del dólar. “Lo único que cambió es que se pasó de un crawl fijo a uno variable”, explicó. Mientras antes la variación era del 1% mensual, ahora se ajusta al último dato de inflación.

Según el ministro, esta modificación no implica una suba permanente del ritmo de ajuste, sino mayor flexibilidad. “Dentro de nueve meses, cuando la inflación empiece con cero, va a ser un ritmo más bajo”, afirmó, y vinculó esa dinámica con la continuidad del ancla fiscal. En ese marco, insistió en que la Argentina va a converger hacia niveles de inflación internacionales, lo que llevará a un crawl menor al 1%.

Caputo describió este esquema como un paso gradual hacia una flotación más limpia. Al atar el techo de la banda a la inflación, explicó, el sistema se va acercando de manera natural al comportamiento de la inflación de Estados Unidos. “Si el objetivo a futuro es flotar, este sistema nos va llevando solo hacia eso”, sostuvo, y destacó que tanto el mercado como el Fondo Monetario Internacional recibieron positivamente el cambio.

Credibilidad y demanda de pesos

En el tramo final, el ministro volvió sobre la cuestión de la credibilidad como activo central del programa económico. Recordó que al inicio de la gestión predominaban los pronósticos de una crisis extrema y que, sin embargo, se logró estabilizar la economía sin recurrir a medidas traumáticas. “Este programa resistió el ataque más fenomenal que haya tenido un programa económico”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el comportamiento de los agentes durante los meses de mayor tensión reflejó un derrumbe de la demanda de pesos, con un proceso de dolarización inédito incluso en los saldos transaccionales. Para Caputo, ese fenómeno estuvo directamente asociado al miedo y a la incertidumbre política, y no a fallas estructurales del esquema.

“Las bandas ganaron credibilidad”, resumió el ministro, y vinculó esa afirmación con la experiencia de otros países que aplicaron programas de estabilización similares. Finalmente, insistió en que la validación de los anuncios con resultados concretos es la base para reconstruir la confianza. “Cuando lo que decimos se convalida, las expectativas se acomodan”, concluyó, al definir a la credibilidad como la materia prima central de la política económica.

