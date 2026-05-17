Investigan un presunto circuito de venta de licencias truchas en Córdoba: hay dos empleados municipales detenidos

Las autoridades sospechan que, al menos, unas 100 licencias se habrían tramitado de forma irregular

La causa que investiga la presunta venta irregular de licencias de conducir en la Municipalidad de Córdoba avanzó con la detención de un segundo empleado de la Escuela Municipal de Tránsito. Pese a que buscaban documentación relacionada con la maniobra, las autoridades también secuestraron drogas, plantas de marihuana y armas de fuego.

El operativo fue realizado en el barrio Marqués Anexo, tras una serie de allanamientos ordenados por la fiscal de instrucción del 1° Turno Paula Bruera, quien sigue la pista de un supuesto circuito para entregar carnets de conducir sin tener que rendir los exámenes de conducción.

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El caso se destapó hace algunos días, luego de que se recibiera una denuncia sobre el ofrecimiento de licencias a cambio de dinero. Aunque todavía no está determinado el tiempo en el que habría comenzado este negocio ilegal, los investigadores sospechan que se habrían tramitado cerca de 100 carnets de conducir irregulares.

Otro de los detalles que, por el momento, sigue siendo un misterio corresponde a la suma total que habrían acumulado. De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, se hallaron comprobantes y registros digitales de cobros por unos $30 millones.

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Las drogas y armas de fuego que fueron secuestradas en la casa del segundo empleado municipal detenido (Gentileza: El Doce.tv)

Luego de que se realizara un allanamiento en la Escuela Municipal de Tránsito, el resto de los puntos de interés fueron domicilios particulares. No obstante, el miércoles 13 de mayo se concretó la primera detención de uno de los empleados municipales en el centro de capacitación vial y toma de exámenes, ubicado sobre la avenida Sabattini (Ruta 9 Sur).

Esta detención derivó en el arresto de un segundo empleado municipal, identificado como compañero del primer detenido, después de que la Policía de Córdoba allanara su vivienda. Aunque el objetivo era incautar documentación y teléfonos celulares relacionados con la entrega irregular de licencias, los efectivos hallaron además drogas fraccionadas para la venta, plantas de marihuana y armas.

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Según la información obtenida por El Doce.tv, el segundo sospechoso quedó detenido por su presunta vinculación con la causa de los carnets y la tenencia de estupefacientes. Asimismo, indicaron que en el operativo también fueron aprehendidas otras cinco personas, tres mujeres y dos hombres de entre 25 y 65 años, por la supuesta comercialización de estupefacientes.

Por este motivo, esas cinco personas quedaron a disposición del Fuero Antinarcotráfico provincial. Mientras tanto, la Fiscalía continuaría analizando el material secuestrado, para definir si estos tendrían algún tipo de relación con la investigación principal sobre las licencias.

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Hasta el momento, ya fueron detenidos dos empleados municipales

Respecto a los elementos incautados, las autoridades indicaron que se encontraba un revólver calibre 22, una pistola de aire comprimido, varios teléfonos celulares y una balanza digital. Además, hallaron más de 50 comprimidos de un psicofármaco, una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,70 metros y más de 1,5 kilogramos de marihuana, entre cogollos y picadura.

Según trascendió, en los procedimientos también se incorporó nueva documentación relevante sobre las maniobras investigadas. En paralelo, la fiscal Bruera ya tomó declaración a la directora y a la subdirectora de la Escuela Municipal de Tránsito. No se descartarían más detenciones a medida que avance el análisis de la información recolectada.

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Desde la Municipalidad de Córdoba se reiteró la disposición plena para colaborar con la Justicia y se recordó que las licencias deben gestionarse únicamente por canales oficiales, entre ellos, el portal de la Guía de Trámites del municipio. Finalmente, concluyeron el comunicado al destacar su “compromiso con la transparencia institucional y el cumplimiento de los procesos administrativos y legales vigentes”.

La pesquisa sigue en curso, con la expectativa de que el análisis de la documentación incautada aporte nuevos elementos sobre la dimensión del circuito ilegal y sus responsables. De la misma manera, estaría pendiente de establecerse cuál habría sido el modus operandi.

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