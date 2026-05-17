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El Cholo Simeone y Carla Pereyra compartieron el álbum de la comunión de su hija Francesca: “Celebramos tu luz”

La reunión familiar en Madrid fue muy emotiva. Ambos padres le dedicaron un amoroso mensaje a la niña, que también estuvo acompañada por sus hermanos Valentina y Giuliano, su abuela Nilda y otros familiares en la parroquia Santa María de Caná

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Diego Pablo Simeone y Carla Pereyra con sus hijas Francesca (que tomó la Primera Comunión) y Valentina
Diego Pablo Simeone y Carla Pereyra con sus hijas Francesca (que tomó la Primera Comunión) y Valentina

La comunión de Francesca Simeone fue un evento especial para la familia Simeone-Pereyra, que se reunió en la Parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Francesca estuvo acompañada por sus padres, Diego Simeone y Carla Pereyra, su hermana Valentina y un grupo de invitados cercanos.

La ceremonia tuvo lugar en una parroquia emblemática y contó con momentos emotivos, destacando los mensajes de sus padres y la elección del templo, reconocido por su relevancia entre figuras conocidas de Madrid.

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Diego Pablo Simeone junto a Francesca, su cuarta hija
Diego Pablo Simeone junto a Francesca, su cuarta hija
Carla Pereyra y su hija Francesca
Carla Pereyra y su hija Francesca

El núcleo de la familia Simeone-Pereyra fue el centro de la celebración. Los padres de Francesca se conocieron en un restaurante madrileño y luego de cinco años de noviazgo, se casaron. La niña que hoy tomó la primera comunión nació en 2016. Y su hermana, llegó en 2019. En total, Simeone tiene cinco hijos.

El Cholo posó con Carla Pereyra, Francesca y Valentina en el interior de la parroquia. También estuvo Giuliano, hijo del entrenador del Atlético de Madrid y Carolina Baldini y jugador de ese club junto a su novia, la española Irene Ariza, y Nilda González, de 82 años, la mamá del Cholo, que posó feliz con su nieta.

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Nilda González, la madre del Cholo Simeone, junto a su nieta Francesca
Nilda González, la madre del Cholo Simeone, junto a su nieta Francesca
Giuliano Simeone y su novia Irene Ariza junto a Francesca
Giuliano Simeone y su novia Irene Ariza junto a Francesca

Los mensajes de los padres en la comunión de Francesca

En sus redes sociales, Diego Simeone dirigió a su hija un mensaje b reve pero emotivo: “Hoy celebramos tu compromiso con Dios y con el camino de la fe. Te amamos, Francesca”.

Carla Pereyra, por su parte, compartió unas palabras con fuerte carga simbólica: “Hoy no solo celebramos una comunión, celebramos tu luz, tu inocencia y la emoción de acompañarte en este camino tan especial de fe y de nuevos comienzos. Que Dios y la Virgen guíen siempre tus pasos, te cuiden y abracen tu corazón, hija mía”.

La familia, presente en la comunión de Francesca Simeone
La familia, presente en la comunión de Francesca Simeone
El Cholo Simeone, emocionado por la comunión de Francesca
El Cholo Simeone, emocionado por la comunión de Francesca

Pereyra añadió: “Y que, cuando alguna vez te sientas perdida, recuerdes que esta casa será siempre tu refugio, tu paz y el lugar donde volver para sentir amor y contención”.

Una celebración llena de detalles y emociones

Francesca llevó un vestido blanco de manga plumeti, faja rosa y una corona de flores blancas, rematando su atuendo de comunión. Sostenía una vela decorada con motivos religiosos, elemento central del rito.

Valentina, la hermana menor, llevó un vestido largo blanco con una capa corta de punto rosa, formando una unidad visual junto a Francesca. La disposición denotaba cercanía y calidez familiar durante la jornada.

Carla Pereyra junto a su hija Francesca
Carla Pereyra junto a su hija Francesca
Las hermanas Francesca y Valentina Simeone
Las hermanas Francesca y Valentina Simeone

Carla Pereyra, madre de la homenajeada, optó por un traje sastre de dos piezas en tono champán y sandalias blancas. Diego Simeone, entretanto, vistió un traje azul marino con corbata, prescindiendo de ella solo en momentos distendidos dentro del templo.

Las fotografías reflejaron tanto instantes solemnes, como la entrega de la vela y la oración, así como escenas de alegría entre padre e hija bajo los arcos de la parroquia. El evento transmitió la importancia del apoyo y la unión familiar para Francesca, resaltando la tranquilidad y acompañamiento que siempre encontrará junto a los suyos.

Carla Pereyra, en la ceremonia de Comunión
Carla Pereyra, en la ceremonia de Comunión
La pequeña Francesca, feliz en un día muy importante para ella y su familia
La pequeña Francesca, feliz en un día muy importante para ella y su familia

La elección de la Parroquia de Santa María de Caná en Madrid

La Parroquia de Santa María de Caná, situada en Pozuelo de Alarcón, es reconocida por su fachada de ladrillo rojo, arcos de medio punto y su torre lateral. A pesar de sólo tener 31 años de historia, la iglesia es un espacio habitual para celebraciones de figuras relacionadas con el deporte y el espectáculo, entre ellas por ejemplo Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, durante su estancia en la ciudad cuando el futbolista portugués jugaba en el Real Madrid.

Seleccionar este templo para la primera comunión de Francesca aportó un matiz de tradición y sobriedad al evento familiar. La jornada incluyó una ceremonia religiosa y una celebración privada.

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