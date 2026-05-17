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River Plate buscará ser campeón del Torneo Apertura: día, horario y estadio de la final

El Millonario eliminó a Rosario Central con un triunfo 1-0 en el Monumental y jugará por el título el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba

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River Plate se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura luego de vencer por 1-0 a Rosario Central en la semifinal que se desarrolló en el Estadio Monumental, en un partido cargado de dramatismo.

El partido definitorio se desarrollará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una capacidad superior a los 57 mil espectadores. El rival se conocerá este domingo 17 de mayo con la otra semifinal que protagonizarán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba desde las 17 en La Paternal.

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El recinto se mantendrá por más que Belgrano acceda a la definición: “Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción”, indica el punto 8.6 del Reglamento del certamen.

Tal cual sucedió en todos los playoffs del Apertura, la final tendrá un suplementario de 30 minutos si hay empate en el marcador y se definirá por los tiros desde penal si no se rompe la paridad.

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El vencedor de este choque se ganará el pasaje directo a la Copa Libertadores 2027 y también el derecho a disputar el título del Trofeo de Campeones 2026 contra el campeón del Clausura que se conocerá a final del año. Hay que tener en cuenta que el club que sea propietario de este Trofeo de Campeones accederá a la puja por otras dos coronas: la Supercopa Argentina 2027 (ante el campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional 2027 (frente al designado “Campeón de Liga” que acumule la mayor cantidad de puntos en la temporada en la Tabla General).

El Reglamento de la Liga Profesional establece también que “a partir del 2027″ se celebrará la “Recopa de Campeones”: un triangular entre el campeón de la Copa Argentina 2026, el de la Supercopa Argentina 2026 y el de la Supercopa Internacional 2026.

El Millonario llegó a la instancia definitiva tras haber quedado segundo en la Zona B detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza (33 puntos). Los ahora dirigidos por Eduardo Coudet tuvieron como entrenador a Marcelo Gallardo hasta la 7ª fecha, luego contaron con el Chacho desde la 10ª con un breve interinato de Marcelo Escudero en el medio.

Con 9 victorias, 2 empates y 5 derrotas, enfrentaron a San Lorenzo en octavos de final: lo superaron por penales en el Monumental tras alcanzar un electrizante empate sobre el final. Posteriormente, se impusieron 2-0 sobre Gimnasia La Plata.

Hay que tener en cuenta que el club de Núñez afrontará esta final con el deseo de cortar con una racha de más de dos años sin coronas: la última celebración fue en marzo del 2024 al conquistar la Supercopa Argentina contra Estudiantes La Plata.

La agenda del elenco de Coudet todavía tiene actividad marcada antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá a Bragantino de Brasil el próximo miércoles 20 de mayo por la 5ª fecha de la Copa Sudamericana (desde las 21.30) y cerrará su participación en el Grupo H del torneo continental ante Blooming de Bolivia el miércoles 27 de mayo (a partir de las 21.30) en Núñez. Además, falta oficializar la fecha del duelo de 16avos de final de la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata.

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