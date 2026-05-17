Manu Urcera contó qué hace para enojar a Nicole Neumann tras una pelea: “Para que la relación se ponga picante”

Manu Urcera revela la fórmula para sobrellevar las discusiones con Nicole Neumann

A casi tres años de haber celebrado su boda y con la llegada de su primer hijo en común, Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan una etapa de adaptación en la que buscan combinar las exigencias de sus carreras con el deseo de fortalecer la vida familiar. En ese marco, días atrás, la modelo y el deportista realizaron un viaje a los parques de Disney junto a su pequeño Cruz, con la idea de pasar tiempo juntos y fortalecer aún más su vínculo. Así las cosas, en las últimas horas, el piloto compartió detalles sobre la convivencia y los desafíos de la pareja.

Manu Urcera abrió la puerta de su intimidad al hablar con sinceridad sobre su relación con Neumann, las diferencias de personalidad y la crianza de su hijo. El piloto describió que tanto él como Nicole tienen formas de ser muy distintas. “Ella es más sentimental, yo soy más frío”, explicó, el joven en una charla con Leo Montero en el programa RANDOM, aludiendo a la manera en que cada uno afronta tanto los conflictos como los momentos de intimidad.

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Uno de los temas de desacuerdo más frecuentes en la pareja, según contó el piloto, es la música. Mientras que él prefiere escuchar canciones románticas, Nicole opta por la música en inglés. “Si me pelea mucho, le pongo un tema de Cacho Castaña, como para que la relación se ponga picante”, dijo entre risas, revelando que suele emplear el humor como estrategia para descomprimir situaciones tensas.

Nicole Neumann y su familia, incluyendo a Manuel Urcera y sus hijos, posan sonrientes mientras exploran los icónicos parques temáticos de Disney World en Florida

Las diferencias no se limitan a los gustos musicales. Urcera admitió que también existen contrastes en aspectos cotidianos, como el cuidado del auto. “Somos muy diferentes en eso. Ella no lo choca ni lo rompe”, comentó, dando cuenta de que, a pesar de las discrepancias, ambos intentan llevar la convivencia con una cuota de humor y tolerancia. La pareja se casó en diciembre de 2023 y desde entonces enfrenta los cambios que implican la vida en familia y la llegada de Cruz.

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El piloto también se refirió a la paternidad y al desafío de equilibrar el tiempo entre el trabajo y la familia. Reconoció que siente culpa por no poder estar más presente en la vida de su hijo debido a sus compromisos laborales. “Es lo más lindo tener un hijo, lo disfruto un montón. A veces trato de lidiar con la culpa de decir: ‘No estoy compartiendo tanto con él porque le dedico tiempo a mi trabajo’”, confesó. Urcera compartió, además, una anécdota relacionada con la crianza de Cruz. Contó que el niño aún no deja la lactancia materna, lo que le impide acompañar a su padre en las carreras. “Todavía no suelta la teta y pienso: ‘Si hubiese tomado mamadera ya me lo podría llevar a las carreras’”, relató entre risas, mostrando el costado más íntimo y cotidiano de su vida familiar.

Un viaje a Disney, música y risas: así viven Nicole Neumann y Manu Urcera su nueva vida como padres

Días atrás, el piloto y la modelo compartieron un viaje en familia en los parques de Disney. En medio de especulaciones sobre una posible crisis de pareja y con el viaje de 15 años de Allegra Cubero como telón de fondo, Nicole Neumann y Manu Urcera aprovecharon para mostrarse más unidos que nunca durante sus vacaciones familiares. Las redes sociales de ambos se llenaron de fotos y videos desde los parques de Orlando, donde, junto a Cruz, el hijo que tienen en común, y las hijas mayores de Nicole, dejaron en claro que el presente los encuentra compartiendo momentos y disfrutando juntos.

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Una de las fotos más comentadas fue la que publicó el piloto, en la que toda la familia y un grupo de amigos aparecen sonrientes dentro de una atracción ambientada con dinosaurios. La alegría fue protagonista, en una postal que transmite armonía y reafirma el espíritu familiar del viaje.

En otra de las imágenes, Nicole, Manu y el pequeño Cruz se mostraron abrazados frente a una cascada, en lo que parece ser una de las áreas más impactantes de Animal Kingdom. La cercanía y la complicidad de la pareja llamaron la atención, especialmente porque llegan en un contexto de fuertes versiones sobre una supuesta separación.

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