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Un ciudadano chileno quedó detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional

El hombre arrestado se desempeña como ejecutivo en la empresa pesquera Landes. Latam Airlines notificó que presentó la denuncia ante la Policía Federal y colaboró con la investigación

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El incidente ocurrió durante un vuelo de Latam que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt (X)

Un alto ejecutivo chileno de la empresa pesquera Landes quedó detenido en Brasil luego de protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional. El hecho ocurrió el 10 de mayo en un avión de Latam Airlines que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt. El directivo, con una trayectoria de más de diez años en la compañía, regresaba de una misión oficial vinculada a la feria Interzoo 2026 en Alemania.

Durante el trayecto, profirió comentarios discriminatorios hacia un miembro de la tripulación, utilizó expresiones ofensivas relacionadas con el color de piel y realizó gestos e imitaciones insultantes.

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También lanzó frases despectivas en referencia a la orientación sexual de una persona presente en el vuelo. El personal de Latam intervino para contener la situación ante la actitud del pasajero y, tras el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Guarulhos, las autoridades brasileñas concretaron la detención ayer, durante la escala de regreso a Chile.

Detuvieron en Brasil a un alto ejecutivo chileno por insultos racistas y homófobos
El hombre utilizó expresiones ofensivas y gestos insultantes hacia un miembro de la tripulación

Latam Airlines notificó que presentó la denuncia ante la Policía Federal y colaboró con la investigación.

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Por su parte, la pesquera Landes informó que tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y expresó su condena absoluta a cualquier conducta discriminatoria.

La compañía envió un comunicado interno a sus empleados para oficializar la suspensión formal y preventiva del ejecutivo, quien debía reincorporarse a sus funciones el lunes 18 de mayo. Landes subrayó que su política de no discriminación abarca a todos los colaboradores, sin excepciones, y que ningún contexto justifica ese tipo de comportamientos.

“Landes ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucra a un ejecutivo de la empresa“, comenzó.

Luego, agregó: “Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”.

Además, comunicó que mantendrá informado a su personal sobre la evolución de la situación y las decisiones adoptadas ante la gravedad de los hechos.

Detuvieron en Brasil a un alto ejecutivo chileno por insultos racistas y homófobos
Landes condenó de manera categórica todo acto de discriminación, racismo u homofobia

Este episodio se sumó a una serie de casos recientes de racismo protagonizados por ciudadanos sudamericanos en Brasil durante 2026. Entre los antecedentes figuran el caso de un turista argentino que insultó a una mujer en un supermercado de Copacabana en abril, y el de dos tenistas, uno colombiano y otro venezolano, que realizaron gestos racistas tras perder un partido en enero.

En el mismo mes, una abogada argentina fue registrada en un video imitando a un mono frente a empleados de un bar en Ipanema, lo que generó repercusión diplomática y mediática. La letrada permaneció tres meses bajo medidas cautelares en Brasil antes de regresar a su país mediante el pago de una fianza.

(Con información de EFE)

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