Cultura

Los secretos mejor guardados de ‘La Sagrada Familia’: el genio de Gaudí, los símbolos ocultos y un enigma en el bronce

La fascinante catedral de Barcelona, que sigue en construcción, desafía la imaginación de millones de visitantes con una arquitectura que celebra la espiritualidad

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La Sagrada Familia, la obra maestra de Gaudí en Barcelona, avanza hacia su culminación para el año 2036 (Foto: Pep Daude/Sagrada Familia/Handout via REUTERS)
La Sagrada Familia, la obra maestra de Gaudí en Barcelona, avanza hacia su culminación para el año 2036 (Foto: Pep Daude/Sagrada Familia/Handout via REUTERS)

Existe una obra delineada en 1883 que aún sigue viva. Su intención es terminar con “La Gloria” en 2036. Mientras esa tarea continúa, te invito a descubrir los secretos de este prodigio arquitectónico creado por un hombre, guiado por Dios y pintado por el sol. Sin excepción, creyentes, agnósticos o buscadores de belleza, al pasar el umbral de La Sagrada Familia en Barcelona nos convertimos en observadores de una inmensidad poco habitual. Un bosque y un cielo soñado que imaginó, escribió y ofrendó Gaudí, el más catalán de los catalanes.

En cada visita el enigma aumenta y la intriga también. Millones de miradas curiosas recorren las naves pero, con frecuencia, presiento que es la catedral quien nos observa. La piedra es apenas un velo que guarda los códigos espirituales, físicos y cotidianos que varios artífices dejaron. A diferencia del mundo, la Sagrada Familia no tiene prisa, pero sí ironía y cierta complicidad. Veamos juntos algunos de los secretos escondidos en su inmensa majestuosidad.

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Los secretos de ‘La Sagrada Familia’

Ella es moderna y misteriosa. Al entrar, algo cambia y esa sensación confirma que nada fue ni será puesto al azar. Su director original supo amalgamar lo propio y lo ajeno con encanto exacto. Cada milímetro tiene ganado su lugar. Pero Antoni Gaudí sabía que no terminaría la obra, y ese también era un enorme desafío. Cada maqueta y escala eran interpretadas por arquitectos y jóvenes que lo visitaban con asiduidad. Gaudí era consciente de que sus ideas proyectaban una arquitectura futurista y que cada detalle sería contemplado años después. Por eso se concentró en cada mínima definición: sabía que dejaría finalizado solo un parcial de su obra, pasándole a ella la responsabilidad de contar la historia más allá de las interpretaciones de cualquier predicador.

La luz natural que ingresa por vitrales de múltiples colores transforma cada visita a la Sagrada Familia en una experiencia visual (Foto: REUTERS/Nacho Doce)
La luz natural que ingresa por vitrales de múltiples colores transforma cada visita a la Sagrada Familia en una experiencia visual (Foto: REUTERS/Nacho Doce)

Estamos ante una obra cumbre de divinidad universal que, más allá de cualquier credo, abraza a todos en una experiencia sensorial que sobrepasa límites, creencias y fronteras. Gaudí dejó un detallado mapa, pero sabía que cada espacio inconcluso representaría una época y que sus sucesores debían dar continuidad. Siguieron el legado, aunque no de forma ciega, y tampoco fueron omisos a sus propias voces artísticas. Lo que más atrapa en ese diálogo son los espacios en los que cada uno supo agregar líneas, símbolos e intrigantes preguntas aún sin respuesta.

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En ese afán por trascender, quienes siguieron esta obra orgánica sumaron a la técnica misterio y espiritualidad. También ellos dejaron detalles sorprendentes que van desde lo surrealista hasta sutiles muestras de cotidianidad: cubos mágicos que representan la edad de Jesús, rasgos orientales en los niños que dejó el escultor japonés Etsuro Sotoo, tortugas, pelícanos, escarabajos, abejas, arañas y tantos otros insectos en la hiedra de esta enorme piedra universal.

En medio de la perfecta sinfonía aparece un guiño que devuelve a la tierra de manera repentina. Justo en las puertas de la Pasión, algo atípico se presenta impertinente: una pieza que suele pasar inadvertida pero que, al descubrirla, da un salto entre todo lo anterior. Con ustedes: la dentadura incrustada en el bronce.

El legado de Antoni Gaudí en la Sagrada Familia trasciende el tiempo, inspirando a quienes buscan belleza arquitectónica y misterio espiritual (Foto: AP/Emilio Morenatti)
El legado de Antoni Gaudí en la Sagrada Familia trasciende el tiempo, inspirando a quienes buscan belleza arquitectónica y misterio espiritual (Foto: AP/Emilio Morenatti)

A primera vista se diría que esa aparición es la descripción estética de la imperfección. A un costado de la enorme puerta, el hallazgo sorprende y de inmediato transmite un mensaje mucho más fuerte que una rústica y desalineada mordida. Si bien se atribuye a Josep Maria Subirachs en los años 80, cabe deslizar la idea de un posible acuerdo previo sugerido por el genio original en sus escritos. Por qué no pensar en un secreto entre quienes ya se han ido, una travesura inquietante con humor particular. El enigma de ese rostro sigue abierto. Ciertas teorías proyectan que, cuando la última pieza se coloque, cada pregunta tendrá su argumento y algo sucederá.

Los detalles de ‘La Sagrada Familia’

Son los detalles los que interpelan. Cada descubrimiento es la vida misma. Se puede pasar distraído o curioso y dispuesto a aprender; bien se sabe que la curiosidad es una fortaleza innata del hombre, y guardar secretos, también.

Miles de símbolos dirigen miradas y sentidos, y en cada paso hay una pausa de paz. El paisaje es tan bello que expone e incluye al visitante en la obra. La sensación inicial suele ser admiración: algo así como un profundo suspiro que continúa.

Es posible imaginar aquellos primeros días, cada tablón y lápiz agotado, miles de pruebas y errores de cálculo en una creatividad infinita. Y también las cenizas que dejó la guerra civil española al quemar, violenta y sin piedad, maquetas y planos. Una vez más la naturaleza y sus árboles fueron el sostén. En 1936, año inicial de ese cruento conflicto, se convirtieron en los nuevos patrones que dieron curso a una utopía diferente.

¿A quien se le ocurre reemplazar columnas por ramas, usar hilos y cordones, invertir el peso de los arcos y crear semejante maravilla? Seguir la marcha de las tendencias suele ser un camino sencillo; lo sinuoso es respaldar con bocetos otra identidad. Eso siempre será tarea de unos pocos creadores brillantes que seguirán haciendo historia.

El fuego de aquel tiempo sería impensado suponer que pudiera borrarse, pero surge de inmediato una convicción que se mantiene intacta: la de un hombre que tenía un fuego nuevo, el que transmuta y renace en la voz interior más allá del dolor. Esa fuerza que empuja los deseos, que eleva la gloria y la pasión viva, la que se siente al caminar bajo luces naturales fuertes o tenues según la hora, adentro o fuera, en la vida.

Gaudí dejó diseños y maquetas incompletas que sucesivos arquitectos interpretaron libremente en el templo icónico de Barcelona (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)
Gaudí dejó diseños y maquetas incompletas que sucesivos arquitectos interpretaron libremente en el templo icónico de Barcelona (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

En los amplios pasillos, los caminantes avanzan con sorpresa en una posible mezcla de pequeñez y vulnerabilidad. Aquí convive, con símbolos discordantes, la combinación de una simpleza que trenza lo divino y la finitud. Gaudí murió como un mendigo en un accidente de tránsito; su vestimenta no convocó miradas y las apariencias hicieron lo suyo. Nadie colaboró en lo inmediato y ese fue su breve final terrenal. Su último momento también parece parte de un guion: un magnífico dibujo de vida y obra que hoy, un siglo después, sigue latente.

El arquitecto de Dios dejó una maravilla universal que reduce al visitante a una mínima expresión y lo provoca ante situaciones lógicas y absurdas que se mezclan entre vínculos, sueños, deseos y prejuicios de manera sublime, cruda, geométrica o espontánea.

Entre elipsoides, superficies y proporciones, esta obra matiza la tierra y el cielo en un bosque sin estatuas que respeta los límites de la naturaleza como nunca antes. Nada es recto por aquí y todo fluye suave. Paletas frías y cálidas se cuelan por los vitrales dando nombre de fe a cada pétalo y figura. No es posible tomar dos fotos iguales: los rayos de luz juegan un papel protagónico y nadie tiene el control del éter.

El mayor hallazgo personal fue volver y sentir, una vez más, en el mismo sitio, la unión de la naturaleza, el hombre y una mística sin igual. Un suelo misterioso que expone al visitante, vulnerable y contemplativo, ante lo intangible y lo real. La Basílica abraza desde su interior con una verdadera luz sagrada que guarda profundas y curiosas incógnitas, nacidas en la singularidad de un hombre, trascendidas en la suma de estilos y voluntades, y que siguen conmoviendo, más allá de los credos, a una inmensa humanidad que admira el arte y desea la paz.

La Sagrada Familia - Datos útiles

Carrer de Mallorca 401, 08013 — Barcelona, España

Se recomienda obtener entrada con anticipación para una visita ordenada.

Las personas con discapacidad tienen accesos prioritarios y especiales (presentar certificado oficial original y copia).

Se permite el ingreso de perros guía.

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