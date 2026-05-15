Economía

Cuál hubiera sido la inflación de abril si se medía con el índice actualizado que el Gobierno postergó

Pese a la desaceleración, el nivel general de precios habría sido más elevado bajo la nueva metodología de medición que finalmente el Indec no implementó en enero, tal como estaba previsto

Guardar
Google icon
Una vista de estantes de supermercado repletos de paquetes transparentes de panes, muffins y otros productos de panadería.
Alimentos y bebidas no alcohólicas desaceleró al 1,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril se ubicó en 2,6%, lo que implicó una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación quedó postergada y derivó en la salida de Marco Lavagna del Indec, habría mostrado una variación algo más elevada, aunque también en descenso respecto del mes anterior. En ambos casos, resulta la primera baja luego de 10 meses consecutivos al alza.

Según estimaciones de Equilibra, la inflación del mes pasado, con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, fue del 3%, por debajo del 3,6% calculado en marzo. De esta manera, acumuló una suba del 13% en el primer cuatrimestre, en lugar del 12,3% informado oficialmente.

PUBLICIDAD

Sobre los motivos de esa brecha, la consultora señaló: “La principal explicación es que la nafta pesa casi 3 puntos porcentuales más en el IPC actualizado y en abril trepó 11,2% mensual”, explicó Equilibra. Esto ocurrió pese al congelamiento de precios en los surtidores por parte de YPF, que concentra casi el 60% del mercado.

infografia

Tomando el relevamiento del Indec, el IPC estuvo impulsado por aumentos de 2,5% en bienes y de 2,6% en servicios. La dinámica inflacionaria respondió principalmente a las subas en componentes regulados, que avanzaron 4,7% en el mes, mientras que los estacionales se mantuvieron sin variaciones.

PUBLICIDAD

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Transporte (+4,4% mensual), Educación (+4,2%) y Comunicación (+4,1%). En contraste, Cultura y Recreación presentó un repunte más leve, de 1%, al tiempo que Alimentos y bebidas no alcohólicas desaceleró al 1,5%. En esta última división incidió la menor presión ejercida por la carne.

En este marco, el presidente Javier Milei sostuvo este jueves: “El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”. Y agregó en diálogo con Neura: “Cuando uno mira otras experiencias, la baja demandó entre 7 y 12 años”.

Según el jefe de Estado, la aceleración inflacionaria que comenzó en el segundo semestre de 2025 fue resultado de un “ataque especulativo sobre la moneda por intenciones de la política de romper el programa económico”.

Proyecciones

Para mayo, Equilibra prevé un nuevo retroceso del IPC, pero aún se ubicaría por encima del 2%. Se debe a menores variaciones en naftas y el Hot Sale, que motorizó rebajas significativas en ropa y otros rubros.

El relevamiento de precios de C&T también marca una moderación, con un nivel general proyectado en 2,2%. El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante, además de la relativa estabilidad en alimentos y bebidas. El Hot Sale y el ajuste acotado de los combustibles colabora en el igual sentido.

Primer plano de una mano insertando una boquilla de bomba de combustible en el tanque de un coche en una estación de servicio, con el surtidor y sus precios al fondo.
Las proyecciones de inflación para mayo indican una nueva desaceleración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la consultora Aldazabal subrayaron que mayo suele ser un mes de baja estacionalidad y remarcaron la decisión de YPF de aplicar un aumento de solo 1% en los combustibles, una vez finalizado el buffer de 45 días.

En términos generales, distintos analistas plantean que el proceso de desinflación será más lento de lo esperado, debido fundamentalmente a factores inerciales y mecanismos indexatorios en servicios como seguros, prepagas, colegios, internet y cable; que tienden a actualizar sus tarifas en función del avance de precios previo.

En ese sentido, la consultora LCG afirmó: “Más allá de la desaceleración de abril, las principales ‘anclas’ (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria”.

“Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones. Seguimos proyectando una inflación en el rango 31-33% para diciembre”, añadió.

Juan Luis Bour, economista de FIEL, dijo a Infobae en Vivo que “se ve bastante lejano que la inflación empiece con 0 en la segunda mitad del año”, como había asegurado el Ejecutivo.

Temas Relacionados

inflaciónpreciosúltimas noticiasíndice de precios al consumidor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barrio por barrio: cuánto sale alquilar un departamento de dos ambientes en CABA

El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires superó los $721.000 durante el primer trimestre de 2026. Núñez, Belgrano y Palermo encabezaron el ranking de los barrios con los valores más altos

Barrio por barrio: cuánto sale alquilar un departamento de dos ambientes en CABA

Cuánto dinero hay que invertir y durante cuántos años para obtener un capital de 100.000 dólares

La reinversión constante del monto inicial y de los intereses que se obtengan en índices de mercado como el S&P 500 asegura con el paso de los años un beneficio con riesgo acotado y abre la posibilidad de constituir un fondo significativo

Cuánto dinero hay que invertir y durante cuántos años para obtener un capital de 100.000 dólares

Pagos de ANSES en mayo 2026: aumentos por inflación, cronogramas escalonados y bonos extraordinarios para jubilados, AUH y pensiones

Montos actualizados impactan en millones de beneficiarios. Bonificaciones y refuerzos modifican los haberes este mes. Fechas de cobro y detalles que marcan diferencias en cada segmento

Pagos de ANSES en mayo 2026: aumentos por inflación, cronogramas escalonados y bonos extraordinarios para jubilados, AUH y pensiones

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma oficial del organismo previsional distribuye los pagos de mayo según la terminación del documento y el tipo de prestación, con haberes actualizados un 3,38% y un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el mínimo

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 9

Se espera que continúe la desaceleración de la inflación en mayo, pero todavía sigue lejos de perforar el 2%

La necesidad de seguir ajustando precios relativos y la inercia estarían jugando en contra de una caída más rápida. Los valores en el rubro alimentos y bebidas sigue muy estables este mes

Se espera que continúe la desaceleración de la inflación en mayo, pero todavía sigue lejos de perforar el 2%

DEPORTES

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

Casemiro eligió a Messi como el rival más difícil de su carrera: “Necesitas ayuda, no puedes pararlo solo”

Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

TELESHOW

Nazarena Vélez contó el ritual matutino que implementó con su pareja: “10 minutos en la cama”

Nazarena Vélez contó el ritual matutino que implementó con su pareja: “10 minutos en la cama”

El desgarrador homenaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: “El honor de ser tu mamá”

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

INFOBAE AMÉRICA

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping y yo conversamos mucho sobre Taiwán”

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Tragedia y misterio: cinco expertos italianos murieron mientras buceaban en las cuevas de un atolón en las islas Maldivas