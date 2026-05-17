Fuerzas Armadas en Honduras aseguran más de 20 mil arbustos de supuesta hoja de coca

El cultivo ilícito fue encontrado en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona. Las Fuerzas Armadas localizaron una plantación con más de 20 mil arbustos de supuesta hoja de coca en Colón. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron este sábado sobre el aseguramiento de una extensa plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La operación fue ejecutada a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

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Según el reporte oficial, la plantación ilícita fue encontrada en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona, una zona que en los últimos años ha sido identificada por las autoridades como punto estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades detallaron que el cultivo estaba distribuido en aproximadamente cuatro manzanas de tierra y contenía alrededor de 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca.

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A través de sus redes sociales, las Fuerzas Armadas indicaron que este nuevo hallazgo forma parte de las operaciones permanentes que mantienen en distintas regiones del país para combatir estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

“Una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con la DLCN”, señalaron las autoridades militares en un comunicado oficial.

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La operación fue ejecutada por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y el C-11. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Con este aseguramiento, las Fuerzas Armadas suman otro golpe a organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en zonas rurales y de difícil acceso en Honduras.

Las autoridades castrenses destacaron que las operaciones antidrogas desarrolladas durante este año han permitido importantes decomisos y destrucción de cultivos ilícitos en diferentes sectores del territorio nacional.

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De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones de supuesta hoja de coca, contabilizando más de 450 mil arbustos destruidos o asegurados.

Asimismo, informaron que durante los operativos también se han localizado y destruido al menos ocho instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

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Según las autoridades, en dichos sitios se encontraron precursores químicos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas derivadas de la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida orientada a reducir la capacidad operativa de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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“Con estas acciones, las FFAA confirman su compromiso de continuar ejecutando operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad del pueblo hondureño”, expresaron mediante sus canales oficiales.

Las autoridades indicaron que la plantación estaba distribuida en aproximadamente cuatro manzanas de tierra. En lo que va del año, las FFAA reportan más de 450 mil arbustos de coca asegurados. (Foto: Cortesía)

El departamento de Colón ha sido señalado en múltiples ocasiones como una de las zonas utilizadas por estructuras criminales para el cultivo, procesamiento y traslado de drogas debido a sus características geográficas y áreas de difícil acceso.

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Las operaciones militares en esta región se han intensificado en los últimos años como parte de los esfuerzos del Estado hondureño para frenar el avance del narcotráfico y desarticular redes criminales que operan en la zona atlántica del país.

Autoridades de seguridad señalaron que continuarán desarrollando patrullajes, inspecciones y operaciones de inteligencia en distintos puntos estratégicos del territorio nacional para detectar nuevas plantaciones ilícitas y laboratorios clandestinos.

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El nuevo aseguramiento también refleja la expansión de cultivos ilícitos dentro de Honduras, fenómeno que ha generado preocupación entre organismos de seguridad y autoridades internacionales dedicadas al combate del narcotráfico.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la plantación localizada en Iriona y determinar si existen estructuras criminales operando en la zona.