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Mirtha Legrand sorprendió con un elegante vestido negro y reveló su secreto para tener una figura espléndida

Tras superar una bronquitis, la diva llevó adelante su segundo programa consecutivo, luciendo un look negro de terciopelo con detalles dorados, reafirmando su estatus como referente indiscutida de la moda

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La diva maravilló a sus invitados con un vestido negro con detalles brillantes

Después de tres semanas de ausencia por una bronquitis, Mirtha Legrand regresó por segunda vez consecutiva a la televisión con su clásico programa, transformando el estudio en un escenario de elegancia y vitalidad. La Chiqui se robó todas las miradas con un look sofisticado que reafirmó su presencia inconfundible y su estatus como referente de la televisión argentina.

Así, cuando las luces del estudio se encendieron, y la música comenzó a sonar, Mirtha Legrand ingresó con un vestido largo de terciopelo negro con un diseño de líneas y figuras geométricas en tonos dorados y plateados que recorren toda la prenda. El vestido tenía mangas largas y hombreras estructuradas, decoradas con apliques dorados.

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Los accesorios de la diva incluían aros circulares dorados, un anillo de gran tamaño en la mano derecha y una pulsera metálica. Además, lucía el pelo peinado en un estilo voluminoso y clásico, de color rubio claro, con un maquillaje que resaltaba los ojos y labios en tonos suaves. El entorno era elegante, con paredes en tonos cálidos y detalles dorados, que complementaban el estilo sofisticado del conjunto.

“Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué divino vestido que tengo. Es un vestido terciopelo negro bordado con cristales oro. No me van a sacar el vestido para sacarme el oro. Es de Claudio Cosano”, comenzó diciendo la Chiqui.

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El look de Mirtha Legrand destacó por un vestido de terciopelo negro con figuras geométricas doradas y plateadas, acompañado de accesorios dorados y peinado clásico (Crédito: La Noche de Mirtha)
El look de Mirtha Legrand destacó por un vestido de terciopelo negro con figuras geométricas doradas y plateadas, acompañado de accesorios dorados y peinado clásico (Crédito: La Noche de Mirtha)
Mirtha Legrand llevó adelante su segundo programa consecutivo tras su parate por una bronquitis (Crédito: La Noche de Mirtha)
Mirtha Legrand llevó adelante su segundo programa consecutivo tras su parate por una bronquitis (Crédito: La Noche de Mirtha)

Fue entones cuando una asistente comentó: “¡Qué figurita, eh!“. Entre risas, Mirtha agradeció el elogio y reveló su secreto para lucir espléndida: ”Ay, también como poquísimo". Acto seguido, la histórica conductora se refirió a sus accesorios y su maquillaje: “Anillos y aros, miren qué bonitos los anillos. Este es el momento que más les gusta, precioso. Joyas Richard. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga. Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias, Leo. Como siempre, muy bien el peinado. Talentoso. Y me maquilló Gladys Andrade, que me dejó divina. Yo vengo divina, pero ella me pone todavía más divina (risas)”.

En esta emisión, Mirtha recibió a Mercedes Morán, quien atraviesa una etapa de exploración personal que la aleja de la actuación por primera vez en su carrera. Morán presentó su debut literario, “Madre mía”, editado por Editorial Planeta. El libro recopila cerca de cuarenta relatos breves organizados de manera cronológica, donde el vínculo con su madre se convierte en el hilo conductor de cada historia. La escritora compartió detalles sobre el proceso de creación y la decisión de darle un lugar central a la figura materna en su obra.

La mesa también contó con la presencia de Dominique Metzger, reconocida periodista y conductora de Telenoche en El Trece, además de ser una de las figuras principales de TN. Metzger, hija del histórico productor televisivo Eduardo Metzger, sorprendió al revelar una faceta menos conocida: se graduó como chef profesional, integrando así su pasión por la gastronomía con su carrera en los medios.

El regreso de Mirtha Legrand simboliza adaptación y vitalidad, ya que la conductora priorizó su salud y recibió el cariño de su equipo y el reconocimiento del público (Crédito: La Noche de Mirtha)
El regreso de Mirtha Legrand simboliza adaptación y vitalidad, ya que la conductora priorizó su salud y recibió el cariño de su equipo y el reconocimiento del público (Crédito: La Noche de Mirtha)
La Chiqui recibió a El Polaco, Mercedes Morán, Horacio Pagani y Dominique Metzger (Crédito: La Noche de Mirtha)
La Chiqui recibió a El Polaco, Mercedes Morán, Horacio Pagani y Dominique Metzger (Crédito: La Noche de Mirtha)

El clima mundialista se hizo presente con la participación de Horacio Pagani, periodista deportivo con más de cincuenta años de trayectoria. Su análisis y anécdotas aportaron profundidad a la charla en la antesala del próximo campeonato mundial de fútbol que se disputará en junio.

La cuota musical estuvo a cargo de El Polaco, uno de los artistas más destacados de su generación. Además de su carrera como cantante, El Polaco sumó experiencias en la actuación, participando en las series “Viudas e hijos del Rock and Roll” y “27: El club de los malditos”. Su recorrido por la televisión incluyó también tres temporadas en “Bailando por un Sueño” y su paso por “MasterChef Celebrity” en 2020.

Este regreso de Mirtha Legrand marca la continuidad de una figura que, pese a las dificultades de salud, demuestra vitalidad y adaptación. En declaraciones a Infobae, la conductora explicó la decisión de reducir el ritmo laboral para priorizar cuestiones personales. En ese período de pausa surgió la propuesta editorial para escribir su libro, una invitación que Morán decidió aceptar al sentir que era el momento adecuado. Así, la autora se volcó a la escritura y otorgó a la figura materna un papel central en su nueva faceta creativa.

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