Olas de calor y demanda de energía récord: los días y horas de mayor consumo eléctrico en El Salvador

Un niño fue captado este 12 de mayo al refrescarse en una fuente, para enfrentar la ola de calor que genera "temperaturas extremas" superiores a los 40 grados Celsius, en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador (El Salvador). EFE/Javier Aparicio

Los datos del primer trimestre de 2026 muestran un patrón claro en el consumo de energía en El Salvador: las horas de mayor consumo se concentran al final de la tarde y primeras horas de la noche, justo cuando la población regresa a sus hogares.

Los picos de demanda eléctrica coincidieron con jornadas de calor extremo y variaciones meteorológicas intensas, según informes oficiales de la Unidad de Transacciones (UT) y registros del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), órgano nacional encargado de monitorear las condiciones climáticas.

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Las fechas y horarios de mayor consumo de energía reflejaron tanto la dinámica social como el impacto directo del clima sobre el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con los reportes analizados por Infobae, el 26 de enero a las 18:30 horas se registró el primer pico máximo de demanda del año.

En esa jornada, las temperaturas oscilaron entre mañanas frías y tardes calurosas, con mínimas de hasta 6.8 °C (44.2 °F) en zonas elevadas como Los Naranjos y Las Pilas en el occidente del país durante los primeros días del mes, y máximas cercanas a 33 °C (91.4 °F) en los valles.

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Hubo días con transición rápida de frío a calor, lo que potenció el uso de refrigeración y ventiladores en la tarde, incrementando el consumo eléctrico en los hogares y sectores productivos.

En febrero, el 16 a las 19:30 horas marcó el segundo gran aumento en la demanda energética. Ese mes estuvo caracterizado por condiciones mixtas: mientras que varias estaciones meteorológicas reportaron uno de los febreros más fríos en temperaturas mínimas promedio, el 28 de febrero ocurrió un aumento abrupto cuando varias estaciones superaron los 36 °C (96.8 °F), fenómeno que marcó el inicio de la época seca en el país.

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La combinación de noches frescas y tardes cada vez más calurosas generó una demanda eléctrica sostenida, especialmente en las horas posteriores al atardecer, cuando la población regresaba a sus hogares y se incrementaba el consumo de aparatos eléctricos.

Aumento de consumo de energía eléctrica y luz en Centroamérica. Foto Infobae/Scribd IA

Ola de calor de marzo y récord de consumo eléctrico

Las fluctuaciones térmicas entre la mañana y la tarde en enero propiciaron un doble uso de energía para climatización. En febrero, el efecto combinado de un periodo seco y el incremento de las temperaturas máximas elevó el consumo en horarios vespertinos y nocturnos, en coincidencia con el regreso de la población a sus hogares. En marzo, el sistema eléctrico afrontó el mayor reto del trimestre. El 11 de marzo a las 19:00 horas se alcanzó el pico de demanda más alto en medio de una ola de calor que se extendió durante 12 días consecutivos.

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El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó que el 16 de marzo de 2026 se registraron temperaturas máximas de 41.5 °C (106.7 °F) en varias estaciones meteorológicas, principalmente en la zona oriental, en Nueva Concepción y en áreas próximas a la represa Cerrón Grande, donde los termómetros oscilaron entre 38 °C (100.4 °F) y 40 °C (104 °F).

Las autoridades del MARN describieron estos registros como los más altos de la temporada y puntualizaron que marzo fue el mes más caluroso del trimestre, con un promedio de máximas diarias de 34.2 °C (93.6 °F).

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Una mujer descansa incómodamente durante la noche, visiblemente afectada por el calor, mientras un ventilador apunta hacia su cama. La escena resalta los desafíos que enfrentan muchas personas durante las olas de calor nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a los informes revisados por Infobae, durante la segunda semana de marzo, la demanda eléctrica se mantuvo elevada tanto en horas vespertinas como nocturnas. El consumo de sistemas de aire acondicionado y ventilación se intensificó, sobre todo en regiones donde las temperaturas superaron los 40 °C (104 °F). Las empresas distribuidoras ajustaron la operación para responder al aumento sostenido en un contexto de altas temperaturas y sequedad ambiental.

Los datos del trimestre muestran que las horas de mayor consumo de energía se concentran al final de la tarde y primeras horas de la noche, coincidiendo con el regreso de los salvadoreños a sus casas y la necesidad de mitigar el calor. Según registros del Observatorio Ambiental del MARN, los días de máximos históricos de temperatura impactaron de manera directa en el consumo eléctrico del país.

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