De cuánto será la jubilación mínima de Anses con el aguinaldo de junio 2026

La actualización de haberes y el pago del aguinaldo modifican los ingresos de jubilados y pensionados de la ANSES en junio (NA)

El sistema de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afronta en junio de 2026 una nueva actualización en los montos percibidos por sus beneficiarios. El reajuste responde a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, cuya cifra, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ubicó en 2,58%. Esto impacta tanto en los haberes mínimos y máximos como en las prestaciones no contributivas y las asignaciones familiares. El mes incluye además el pago del medio aguinaldo, lo que incrementa temporalmente el ingreso total de quienes reciben jubilaciones y pensiones en la Argentina. A la espera de la resolución oficial de la Anses, las cifras estimadas permiten anticipar la composición de los ingresos en el mes, así como el alcance real del reajuste frente a la evolución de los precios y el impacto de los bonos complementarios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

La Anses ajusta mensualmente los haberes de los jubilados y pensionados del sistema general conforme la inflación, pero el acceso a bonos extraordinarios depende de decisiones administrativas que afectan el poder de compra de los beneficiarios. El mes de junio, además, incorpora el pago del medio aguinaldo, lo que modifica el total a cobrar respecto de otros meses. La interacción entre el haber actualizado, el bono y el aguinaldo configura distintos escenarios según la prestación recibida y la historia contributiva de cada titular.

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Las actualizaciones alcanzan también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las prestaciones por discapacidad, así como a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos valores dependen de la movilidad y del índice de inflación. Los aportes previsionales y los topes de ingreso para acceder a las prestaciones completan el panorama de modificaciones para el semestre.

De cuánto es la jubilación mínima de Anses en junio 2026

El haber mínimo para los jubilados del sistema general de la ANSES se ubica en $403.318 en bruto a partir de junio de 2026, tras la aplicación del reajuste de 2,58% correspondiente al mes de abril. La cifra neta, una vez realizado el descuento del aporte para financiar el PAMI, queda en $391.218. En algunos casos, pueden descontarse además otros conceptos, como cuotas de moratorias por aportes no realizados en su momento.

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El bono extraordinario de $70.000 se mantiene congelado desde marzo de 2024 y afecta el incremento real del haber mínimo (NA)

A quienes perciben el ingreso mínimo se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y dispuesto mensualmente por decreto del Poder Ejecutivo. El bono no sufre descuentos y no se integra al haber para los reajustes, lo que limita su efecto frente a la inflación. Con este adicional, el ingreso mínimo bruto asciende a $473.318, mientras que el monto neto se ubica en $461.218.

El bono extraordinario se mantiene congelado en su valor nominal desde marzo de 2024, lo que genera que el incremento real para quienes cobran el haber mínimo y el bono sea inferior al 2,58% anunciado para el mes. El ajuste efectivo en este grupo es de 2,19%, dado que el bono no se actualiza conforme la inflación. Según lo informado, el bono y su cuantía continúan dependiendo de decisiones discrecionales del Gobierno nacional.

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Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026 en las jubilaciones de Anses

El mes de junio incorpora el pago del medio aguinaldo, que se calcula sobre el haber mensual actualizado tras la aplicación del último reajuste. El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre, aplicado en este caso al jubilado o pensionado. De este modo, los titulares de un haber mínimo percibirán en junio un ingreso bruto de $674.977 sumando el haber mensual y el aguinaldo, mientras que el monto neto, tras el descuento para el PAMI, será de $656.828.

En el caso de quienes cobran el haber máximo del sistema, la suma del haber y el aguinaldo representa un ingreso bruto de $4.070.922 y uno neto de $3.844.816. El cálculo del aguinaldo toma como base el monto actualizado de la prestación, por lo que el impacto del reajuste de junio se refleja automáticamente en el adicional de mitad de año.

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El pago del aguinaldo permite a los jubilados y pensionados enfrentar gastos extraordinarios que suelen concentrarse en el sexto mes del año. La composición final del ingreso depende de la categoría de la prestación y de la percepción o no de bonos extraordinarios.

De cuánto es la jubilación máxima de Anses en junio 2026

El haber máximo de las jubilaciones del sistema general de la ANSES para junio de 2026 asciende a $2.713.948 en bruto, tras la actualización por el índice de inflación. Una vez descontado el aporte al PAMI, el ingreso neto queda en $2.563.211. Al sumar el medio aguinaldo, los titulares de la jubilación máxima perciben un monto total de $4.070.922 en bruto y $3.844.816 en términos de bolsillo.

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A diferencia de los beneficiarios del haber mínimo, quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario de $70.000. Este grupo constituye aproximadamente la mitad de los jubilados y pensionados con prestaciones contributivas, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Los ingresos de este segmento tienen un mayor ajuste nominal a lo largo del semestre, ya que no dependen de refuerzos extraordinarios sino de la movilidad vinculada a la inflación.

La PUAM y las pensiones no contributivas también reciben ajustes y bonos, con un impacto en el ingreso total de junio

El incremento nominal acumulado de los haberes máximos, sin bono, alcanza el 18,3% en el primer semestre de 2026. Esta cifra se alinea con la inflación estimada por analistas y economistas para el periodo. El impacto en el poder de compra de este grupo varía según la evolución de los precios y el ritmo de las actualizaciones dispuestas por la ANSES.

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De cuánto es la PUAM en junio 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin requisitos de aportes, también recibe el ajuste de 2,58% en junio de 2026. El monto mensual de la PUAM se ubica en $322.654. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual a $392.654.

El medio aguinaldo, calculado sobre el monto actualizado de la PUAM, adiciona $161.328 al ingreso del mes de junio. De esta manera, el total bruto a percibir por la PUAM en el sexto mes del año es de $553.982.

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En el caso de las pensiones no contributivas por discapacidad, el monto mensual en junio es de $282.323. Sumando el bono y el aguinaldo, el ingreso total para este grupo en el mes asciende a $493.484.

El mismo ajuste de 2,58% se aplica a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las prestaciones del salario familiar, que también se actualizan mensualmente según la inflación. La AUH será de $144.931 por hijo menor de 18 años y de $471.914 por hijo con discapacidad. El 80% de estos valores se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda pendiente de un pago anual sujeto al cumplimiento de condiciones de salud y educación.

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Los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares recibirán montos variables según el nivel de ingreso familiar, con valores de $72.474, $48.888, $29.570 o $15.257. El ingreso tope del hogar para acceder a estas prestaciones se eleva a $5.941.934 en junio, mientras que ningún progenitor individual puede superar los $2.970.967 para mantener el beneficio.

Los valores de las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI también se actualizan, quedando en $135.837,40 y $4.414.652,38 respectivamente para junio de 2026. Para quienes se encuentran en el régimen de autónomos, los aportes previsionales mensuales se ajustan en línea con la movilidad.

Un grupo de personas activas puede comprar años de aporte conforme la ley 27.705, con un valor de $39.393 por cada mes adquirido. La compra de cinco años de contribuciones implica un desembolso de $2.363.580.

La política de reajustes y bonos extraordinarios, sumada al pago del aguinaldo, determina la evolución de los ingresos reales de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en el sistema previsional argentino. La publicación de la resolución oficial de la ANSES confirmará en los próximos días los valores definitivos para junio de 2026.