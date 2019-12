Y por grado de maduración el 94% vence en el mediano y largo plazo; en tanto que apenas 5% hay que honrarla antes de un año ; pero dado el estrés de las finanzas públicas, y en particular la pérdida de confianza de los inversores locales y externos desde el resultado de las PASO, llevaron al ex ministro Hernán Lacunza a disponer el “reperfilamiento” de la deuda, eufemismo por default técnico, no generalizado, que catapultó el índice de riesgo país a más de 2.000 puntos básicos, equivalente a una sobre tasa de 20% anual en dólares, casi 10 veces más alta de la que el mercado le exige a los vecinos Brasil, Uruguay o Chile.