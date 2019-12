Respecto del problema fiscal, el ministro aseguró que la Argentina tiene que converger a tener superávit primario para que la deuda sea sustentable, pero que no se puede hacer de un día para el otro. Según manifestó, “ en 2020 no se puede hacer más ajuste fiscal”. Tampoco hay margen para una expansión fiscal, así como tampoco monetaria, ya que “sería desestabilizante”. “Hay que detener la contracción pero sabiendo que no hay recursos para hacer una expansión fiscal fuerte”, aseguró.