Por otro lado, y sin nombrarlo, se refirió al impacto de las declaraciones de Alberto Fernández sobre política económica en los mercados. "Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones. Pero eso no es excusa para poner en riesgo el bienestar de los argentinos. Tenemos que coincidir en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable, no subordinado a ningún interés partidario. Ni siquiera en campaña".