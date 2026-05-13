¿La Argentina está cara o barata?: cuánto cuesta comprar los mismos productos en otros 9 países

El contraste de Argentina con otros países es notorio en bienes durables e indumentaria, entre otros rubros. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La diferencia de los precios locales respecto a los de otros países genera un debate permanente, con la competitividad como telón de fondo. Un análisis reciente muestra que la Argentina ocupa posiciones de liderazgo regional en precios altos de bienes durables, mientras muestra variaciones en alimentos y servicios.

Según el nuevo trabajo de la Fundación Mediterránea-Ieral, la Argentina exhibe algunos de los precios más elevados en bienes y servicios entre países de Latinoamérica y otras regiones, especialmente en productos durables.

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La ubicación del país varía en alimentos y servicios, pero suele superar los valores observados en Brasil, México, Chile, Polonia, Corea del Sur y China. El informe, cuyos autores son Marcelo Capello y Gaspar Reyna, atribuye estas diferencias a factores como la carga impositiva, el proteccionismo comercial y la presencia de subsidios estatales, en medio de una economía caracterizada por fuerte volatilidad.

Contexto, metodología y evolución del tipo de cambio real

La comparación internacional surge tras las recientes reformas que modificaron el panorama de precios internos y externos en Argentina. Capello resalta que “la mayor volatilidad de precios y cambiaria que ha caracterizado a Argentina en varias décadas puede producir novedades importantes en la comparación de precios dentro de un mismo año”.

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El documento enfatiza la importancia de medir precios en dólares para analizar la influencia de la inflación, la devaluación y los cambios en las políticas comerciales o impositivas sobre el poder de compra. De acuerdo con la plataforma, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) en abril de 2026 fue de 1.381 pesos, un 19% por debajo del techo superior de la banda cambiaria y un 28% por debajo del promedio 2000-2026. La entidad sostiene que la expansión proyectada de exportaciones de petróleo, gas y minería podría mantener el tipo de cambio en niveles más bajos y sostenibles.

El índice Big Mac y la volatilidad de precios en Argentina

El índice Big Mac se utiliza para comparar la competitividad cambiaria y la estabilidad de precios a escala global. En enero de 2026, el valor del Big Mac en Argentina fue de USD 5,5, lo que representa un 6% por encima del promedio de los 71 países medidos por The Economist. Según Ieral, “desde el punto de vista del índice Big Mac, en enero pasado Argentina no parecía contar con un tipo de cambio real demasiado desalineado con países comparables”.

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Sin embargo, el informe advierte que la volatilidad en los precios locales es considerablemente mayor que en la mayoría de las economías relevadas. “Argentina exhibe la mayor volatilidad de precios de la Big Mac entre todos los países que conforman el índice, con un coeficiente de variación (0,4) que resulta el doble del promedio de los países (0,2)”, señala el reporte de la Fundación Mediterránea. Entre 2000 y 2026, el precio local de la hamburguesa osciló entre 0,8 y 7,4 dólares, con subas y bajas más marcadas que en Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

Comparación internacional de precios en alimentos y bebidas

El análisis de alimentos y bebidas muestra que Argentina presenta precios superiores en casi la mitad de los productos comparados. En alimentos y bebidas, la Argentina resulta “más cara en el 47% de los casos, con algún retroceso en materia de competitividad de precios", evalúan Capello y Reyna. Brasil tiene precios inferiores a los argentinos en ocho de los diez productos estudiados, y en China la diferencia favorable alcanza al 90% de los ítems.

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La ropa argentina sigue siendo cara respecto a otros países del mundo. (Visuales IA)

Entre los rubros donde el país resulta más caro figuran el agua mineral y la cerveza nacional. Por el contrario, los precios más bajos corresponden al queso, las papas y el arroz blanco. El documento atribuye estos valores a una “elevada productividad agropecuaria y aplicación de derechos de exportación, que reducen los precios en el mercado interno de algunos alimentos”.

Al comparar con diciembre de 2025, la carne vacuna encareció su precio entre 40% y 60%, las papas entre 15% y 26%, y la cerveza entre 34% y 46 por ciento. El arroz blanco, en cambio, redujo su valor relativo entre 12% y 20% respecto a otros países.

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Bienes durables e indumentaria: los rubros más caros de Argentina

En cuanto a bienes durables, indumentaria y calzado, Argentina se ubica como el país más caro en el 81% de los casos analizados. “En este grupo de productos, Argentina aparece como el país más caro en el 81% de los casos relevados”, subraya el informe. Autos, motocicletas, electrodomésticos, ropa y calzado mantienen precios superiores a los de Brasil, México, Chile, Polonia, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Australia, Francia, Colombia y Uruguay.

El análisis explica que la diferencia de precios responde a “la combinación de protección comercial y elevada carga tributaria interna”. Derechos de importación y restricciones cuantitativas encarecen los precios locales, junto a impuestos como el IVA, Ingresos Brutos y tasas específicas. Cuatro de los diez productos revisados —freidora de aire, jeans, vestidos y zapatillas— sobresalen por tener los valores más altos en la comparación internacional.

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Si bien la apertura comercial y reducciones impositivas acortaron las diferencias en los últimos meses, la política tributaria mantiene a Argentina entre los países más costosos en este segmento.

La carne se encareció en los últimos meses en la Argentina. (Reuters)

Servicios personales y su comparación con la región

El rubro servicios presenta una posición intermedia para la Argentina, aunque con particularidades según el segmento de consumo. El país resulta más caro en un 34% de los ítems, especialmente frente a Brasil y China, donde lidera precios altos en el 80% de los productos. El informe expone que “el país aparece relativamente caro en una comida en restaurante y relativamente barato en la cuota de un gimnasio, la educación preescolar, el boleto en transporte urbano de pasajeros, el precio de la nafta, las expensas para departamento y la tarifa de taxi”.

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En países desarrollados, los servicios suelen tener tarifas aún más elevadas que en territorio argentino. Sin embargo, al comparar únicamente con América Latina, los subsidios estatales en el transporte público explican parte de las diferencias favorables a Argentina en costos de movilidad urbana.

Posición de Argentina en el ranking global de precios

El análisis de la Fundación Mediterránea-Ieral a partir de la base de datos internacional Numbeo señala que la Argentina exhibe posiciones extremas en diversos productos. En indumentaria y calzado, encabeza el ranking global de vestido de marca internacional y figura en los primeros siete lugares en zapatillas deportivas y jeans. El agua mineral y el pan blanco también se encuentran entre los veinte más caros mundialmente.

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Algunos bienes y servicios muestran ventajas relativas, como el vino de gama media (puesto 86°), la cuota mensual de gimnasio (76°) y el bife de nalga (71°), lejos de los extremos de mayores precios.

En definitiva, el perfil de precios altos en indumentaria y calzado destaca a Argentina como un caso particular dentro del ranking de costos al consumidor global.